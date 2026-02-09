《華爾街日報》：美擬向澳部署潛艦 加強對「中」嚇阻

記者賴韋廷／綜合報導

《華爾街日報》7日報導，美軍計畫在未來數年內，部署4艘潛艦至澳洲西部的斯特林基地，以強化美軍核潛艦在西太平洋地區的作戰能量，提升對中共的嚇阻能力。

報導指出，華府已決定在澳洲加強水下力量部署，首艘潛艦預計在2027年抵達斯特林基地。美軍潛艦目前主要部署在關島，但關島在戰時可能面臨中共飛彈的重點打擊，斯特林基地距離則相對更遠、也更安全。美海軍表示，透過在澳洲加強部署，可顯著提升美軍戰時的部署與維保彈性。報導分析，斯特林基地位居關鍵戰略位置，因此戰時美軍潛艦也可從該基地出動封鎖重要航道，進而截斷中共的對外貿易。

廣告 廣告

此外，作為「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）計畫的一環，澳洲政府也投入約56億美元（約新臺幣1762.8億元）翻修該基地，英國也計畫向該基地部署1艘潛艦。

美軍計畫向斯特林基地部署4艘潛艦，強化對中共嚇阻能力。圖為美軍「佛蒙特號」（SSN 792）核潛艦去年11月在該基地接受維護工程。（取自DVIDS網站）