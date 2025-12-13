華爾街日報：習近平光環下的根基出現裂痕 揭露中國經濟困境事實

中國國家主席習近平。 圖 : 翻攝自新華網

[Newtalk新聞]

《華爾街日報》近日刊登專文分析指出，中國國家主席習近平近來在國際舞台上看似自信十足，無論是對外經貿表現或外交互動皆有亮點，但一旦回到國內經濟層面，這份自信便明顯受限，中國經濟的結構性問題正逐步浮現，動搖其執政基礎。

該篇題為「習近平的外交光環難掩中國經濟困局」的評論指出，中國近期確實具備展現信心的條件，包括年度貿易順差攀升至逾 1 兆美元（約新台幣 31 兆 3660 億元）、多位西方領導人接連訪問北京、美國最新國家安全戰略（NSS）對中國的措辭相對緩和，以及美國總統川普批准輝達向中國出口更高性能的 H200 晶片等。

廣告 廣告

不過，文章指出，這樣的自信在面對國內經濟時「碰到了天花板」。儘管中國前 11 個月出口表現強勁、貿易順差達 1.1 兆美元，但多項數據顯示經濟仍存結構性疲弱，包括 10 月工業增加值增速明顯放緩、貸款需求下滑，以及基礎建設投資年減 12.1%。在消費面，成長動能主要來自黃金與珠寶需求的短暫升溫，汽車與家電銷量則持續下滑。

《華爾街日報》進一步指出，中國經濟更深層的問題仍集中在房地產市場。曾被視為產業「安全堡壘」的房企龍頭萬科，近期正尋求將 2.83 億美元票據展延一年兌付，並坦言經營環境嚴峻。文章認為，若連萬科都面臨壓力，恐意味整體房地產行業風險全面浮現。文章也引述中國財政部前部長樓繼偉的警告指出，房地產低迷狀況可能至少再持續 5 年，這將導致資本外流、金融風險累積，並進一步壓縮地方政府財政空間。

此外，房價下跌所帶來的負財富效應，被視為中國經濟復甦的一大難題。報導指出，房地產約占中國居民財富的 70%，房價下行使中產階級核心資產縮水，家庭傾向增加儲蓄、減少消費，進一步削弱經濟復甦動能與信心。

在需求疲弱的背景下，中國政府承受更大政策壓力。文章指出，官方近期雖推出包括育兒補貼、基礎設施債券等刺激措施，但成效有限，工業產值與投資表現仍未明顯改善，部分原因在於政策力度不足，也與權力整肅及民間信心不足有關，導致傳統刺激工具逐漸失靈。

文章最後指出，樓繼偉的相關警示釋放出明確訊號，若房地產危機持續累積，其衝擊規模最終可能大到連中國高度集權的治理體系也難以承受。評論直言，「習近平在世界舞台上或許看起來很強大，但他腳下的根基已經出現裂痕。」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

吳瑟致觀點》「世界工廠」大不如前 威權體制才是導致中國經濟危機的關鍵

與中國搶宏都拉斯邦交 林佳龍：川普要求大家選邊站