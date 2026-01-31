華爾街日報：輝達投資OpenAI千億美元計畫卡關

（中央社墨西哥市30日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，晶片大廠輝達原本計劃對OpenAI投資高達1000億美元，協助OpenAI訓練並運行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司內部有人提出疑慮後，這項計畫陷入停滯。

輝達（Nvidia）去年9月宣布計劃對OpenAI投資高達1000億美元（約新台幣3兆1730億元），這筆交易能為這家ChatGPT開發商提供所需的資金與管道，以採購先進晶片；在日益激烈的競爭環境中，先進晶片正是維持領先地位的關鍵。

華爾街日報引述知情人士說法報導，這兩家公司正在重新思考夥伴關係的未來，最新的討論內容包括在OpenAI現有的融資輪中，進行數百億美元的股權投資。

報導指出，輝達執行長黃仁勳近幾個月私下向業界夥伴強調，原本的1000億美元協議不具約束力，且尚未最終定案。

華爾街日報又指出，黃仁勳曾私下批評OpenAI在商業模式上缺乏紀律，並對OpenAI面臨Alphabet旗下公司谷歌（Google）與Anthropic等對手的競爭表示擔憂。

輝達發言人在給路透社的電子郵件聲明中表示：「過去10年來，我們一直是OpenAI首選的合作夥伴。我們期待繼續合作。」

OpenAI則未立即回應路透社的置評請求。（編譯：張曉雯）1150131