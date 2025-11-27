華爾街最不願面對的真相！《經濟學人》澆冷水：5兆美元豪賭只換來11%使用率，空前投資恐打水漂

美國最新調查澆了AI投資熱潮一盆冷水：企業端使用率不升反降，全美僅約一成員工在工作中使用AI，連大型企業都開始退燒，與科技巨頭投入5兆美元建設AI基礎設施形成強烈反差。《經濟學人》11月26日指出，多份民間研究也呈現同樣走勢——採用率停滯、高層熱情高漲，員工卻興趣缺缺，AI在企業內部的期待與現實越拉越開。股價不樂觀、企業回報不如預期，甚至有研究發現導入AI會在初期拖累效率。種種跡象都顯示：AI的經濟回報恐將比熱潮承諾的來得更慢。

AI熱潮退燒？只有一成員工用AI

美國的AI熱潮近年來聲勢驚人，科技大廠更計劃在2030年前投入5兆美元擴建資料中心與運算設備。然而，美國人口普查局11月20日公布的最新數據卻潑了一盆冷水：全美只有11%的員工在工作中使用AI，比前期再跌1個百分點，下降最快的反而是250人以上的大型企業。生成式AI已風行三年，企業端卻愈用愈少，與外界期待的差距持續拉大。

摩根大通估算，要讓這些巨額投資划算，每年需要約6,500億美元的AI相關營收，如今只有約500億美元。個人用戶付費能力有限，真正能撐起市場的是企業，但採用速度顯然跟不上。若AI要帶來生產力提升，企業必須在日常營運中大規模導入；而目前的停滯，也讓各界懷疑：全球是否正處於「AI泡沫」之中。

不確定的榮景：美國股市指數（以2023年1月3日=100為基準）。

《經濟學人》也比對多份民間研究，雖然調查方法和具體數據略有差異，但許多研究結果都顯示：企業端的AI採用率都止步不前，與外界期待明顯脫節。

史丹佛研究團隊發現，美國人在工作中使用生成式AI的比例，從6月的46%掉到9月的37%，減幅明顯。聖路易聯準銀行的追蹤資料也顯示，這一年來工作年齡者「每天」在工作中使用生成式AI的比例，只從12.1%增到12.6%，幾乎不變。金融科技公司Ramp進一步指出，企業端的AI使用率在2025年初飆到40%，接著便不再上升。AI的討論與期待持續升高，實際採用卻同步在放緩。

企業的AI使用率為何上不去？

為什麼AI採用的速度會突然卡住？《經濟學人》指出，部分原因來自大環境和經濟的不確定性。貿易戰升溫、移民減少與利率前景不明，都讓企業傾向延後投資。歷史經驗也顯示，新技術的擴散往往會出現停頓期，就像在1980年代後期，美國家庭的電腦普及速度一度放慢，但那只是短暫停頓；到了1990年代，電腦便迅速進入千家萬戶。

然而，把視角拉回企業內部，AI採用放緩的原因就更清楚了。高層在公開場合大力稱讚AI，在財報電話會議中，標普500指數公司中有近三分之二的主管提到AI。但輪到實際落地時，情況卻完全不同。

軟體公司Dayforce的調查顯示：87%的高階主管會用AI，中階主管只剩57%，一般員工更只有27%。研究者推測，有些中階主管可能先把專案做出來「給上面看」，後續卻悄悄把規模縮小。部分員工也許因為擔心AI會讓自己失業，在導入AI時就不那麼積極。

另一個因素與AI帶來效益有關。越來越多跡象顯示，目前的模型對多數企業的生產力提升有限。若早期使用者感受不到明顯成效，後續想導入的企業也就更容易遲疑。

效益不亮眼、股價不賞臉、效率還可能倒退

企業之所以對AI保持距離，《經濟學人》點出三項明確證據：首先是金融市場反應。高盛編製了一項指數，收錄最有機會因AI拉高獲利的企業，包括福特、稅務公司H&R Block與媒體公司News Corp。這些公司近年大動作推AI，原本被視為未來受惠股，股價表現也與大盤同步。但近來這項指數開始落後，顯示投資人沒有看到採用AI能帶來更高獲利與成長。

第二，管理層的實際評分也不理想。德勤與香港大學的調查顯示，45%的高階主管認為AI專案的回報低於預期，只有10%覺得超出預期。麥肯錫的研究也指出，多數企業導入AI後，整體獲利至今仍沒有明顯變化。

美國為AI工具付費訂閱的企業比例（百分比）。

第三項警訊來自經濟學研究：導入AI可能在短期內拖累效率。史丹佛大學布林約弗森（Erik Brynjolfsson）提出「生產力J曲線」概念，說明企業在調整IT系統與流程時，效率會先下降，再回升。這意味著企業在初期得付出時間與成本，才能等到AI帶來真正效果。

上海科技大學陳劼（Yvonne Chen）團隊提出「生成式AI的平庸陷阱」：AI讓每個人都能更快做出「還不錯」的成果，對能力較弱的員工確實有幫助，但優秀員工反而可能因為AI讓事情變得輕鬆，懶得全力以赴，進而拖累整體生產力。

《經濟學人》認為，企業最終會摸索出更有效的使用方式，AI模型也會一路進化。但在那之前，各種跡象都在提醒：AI的經濟回報恐怕不會像投資熱潮預測得那麼快、那麼平均，成本也勢必更高。若是企業端的採用速度上不來，科技巨頭希望靠AI支撐5兆美元資本支出的營收目標，依然遙不可及。

