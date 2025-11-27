華爾街最不願面對的真相！《經濟學人》澆冷水：5兆美元豪賭只換來11%使用率，空前投資恐打水漂
美國最新調查澆了AI投資熱潮一盆冷水：企業端使用率不升反降，全美僅約一成員工在工作中使用AI，連大型企業都開始退燒，與科技巨頭投入5兆美元建設AI基礎設施形成強烈反差。《經濟學人》11月26日指出，多份民間研究也呈現同樣走勢——採用率停滯、高層熱情高漲，員工卻興趣缺缺，AI在企業內部的期待與現實越拉越開。股價不樂觀、企業回報不如預期，甚至有研究發現導入AI會在初期拖累效率。種種跡象都顯示：AI的經濟回報恐將比熱潮承諾的來得更慢。
AI熱潮退燒？只有一成員工用AI
美國的AI熱潮近年來聲勢驚人，科技大廠更計劃在2030年前投入5兆美元擴建資料中心與運算設備。然而，美國人口普查局11月20日公布的最新數據卻潑了一盆冷水：全美只有11%的員工在工作中使用AI，比前期再跌1個百分點，下降最快的反而是250人以上的大型企業。生成式AI已風行三年，企業端卻愈用愈少，與外界期待的差距持續拉大。
摩根大通估算，要讓這些巨額投資划算，每年需要約6,500億美元的AI相關營收，如今只有約500億美元。個人用戶付費能力有限，真正能撐起市場的是企業，但採用速度顯然跟不上。若AI要帶來生產力提升，企業必須在日常營運中大規模導入；而目前的停滯，也讓各界懷疑：全球是否正處於「AI泡沫」之中。
《經濟學人》也比對多份民間研究，雖然調查方法和具體數據略有差異，但許多研究結果都顯示：企業端的AI採用率都止步不前，與外界期待明顯脫節。
史丹佛研究團隊發現，美國人在工作中使用生成式AI的比例，從6月的46%掉到9月的37%，減幅明顯。聖路易聯準銀行的追蹤資料也顯示，這一年來工作年齡者「每天」在工作中使用生成式AI的比例，只從12.1%增到12.6%，幾乎不變。金融科技公司Ramp進一步指出，企業端的AI使用率在2025年初飆到40%，接著便不再上升。AI的討論與期待持續升高，實際採用卻同步在放緩。
企業的AI使用率為何上不去？
為什麼AI採用的速度會突然卡住？《經濟學人》指出，部分原因來自大環境和經濟的不確定性。貿易戰升溫、移民減少與利率前景不明，都讓企業傾向延後投資。歷史經驗也顯示，新技術的擴散往往會出現停頓期，就像在1980年代後期，美國家庭的電腦普及速度一度放慢，但那只是短暫停頓；到了1990年代，電腦便迅速進入千家萬戶。
然而，把視角拉回企業內部，AI採用放緩的原因就更清楚了。高層在公開場合大力稱讚AI，在財報電話會議中，標普500指數公司中有近三分之二的主管提到AI。但輪到實際落地時，情況卻完全不同。
軟體公司Dayforce的調查顯示：87%的高階主管會用AI，中階主管只剩57%，一般員工更只有27%。研究者推測，有些中階主管可能先把專案做出來「給上面看」，後續卻悄悄把規模縮小。部分員工也許因為擔心AI會讓自己失業，在導入AI時就不那麼積極。
另一個因素與AI帶來效益有關。越來越多跡象顯示，目前的模型對多數企業的生產力提升有限。若早期使用者感受不到明顯成效，後續想導入的企業也就更容易遲疑。
效益不亮眼、股價不賞臉、效率還可能倒退
企業之所以對AI保持距離，《經濟學人》點出三項明確證據：首先是金融市場反應。高盛編製了一項指數，收錄最有機會因AI拉高獲利的企業，包括福特、稅務公司H&R Block與媒體公司News Corp。這些公司近年大動作推AI，原本被視為未來受惠股，股價表現也與大盤同步。但近來這項指數開始落後，顯示投資人沒有看到採用AI能帶來更高獲利與成長。
第二，管理層的實際評分也不理想。德勤與香港大學的調查顯示，45%的高階主管認為AI專案的回報低於預期，只有10%覺得超出預期。麥肯錫的研究也指出，多數企業導入AI後，整體獲利至今仍沒有明顯變化。
第三項警訊來自經濟學研究：導入AI可能在短期內拖累效率。史丹佛大學布林約弗森（Erik Brynjolfsson）提出「生產力J曲線」概念，說明企業在調整IT系統與流程時，效率會先下降，再回升。這意味著企業在初期得付出時間與成本，才能等到AI帶來真正效果。
上海科技大學陳劼（Yvonne Chen）團隊提出「生成式AI的平庸陷阱」：AI讓每個人都能更快做出「還不錯」的成果，對能力較弱的員工確實有幫助，但優秀員工反而可能因為AI讓事情變得輕鬆，懶得全力以赴，進而拖累整體生產力。
《經濟學人》認為，企業最終會摸索出更有效的使用方式，AI模型也會一路進化。但在那之前，各種跡象都在提醒：AI的經濟回報恐怕不會像投資熱潮預測得那麼快、那麼平均，成本也勢必更高。若是企業端的採用速度上不來，科技巨頭希望靠AI支撐5兆美元資本支出的營收目標，依然遙不可及。
更多風傳媒報導
其他人也在看
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
阿布達比轉機失聯3日陳男找到了 妻證實人在「杜拜警局」
雲林一對夫妻原定赴中東旅遊，未料在阿拉伯聯合大公國阿布達比轉機時，丈夫陳男於登機空橋上突遭五名武裝人員帶走，長達三日音訊全無，家屬焦急在網路上發文求助。全案經媒體報導後，今（27日）上午傳來好消息，陳男妻子楊女證實，丈夫已被尋獲，目前人在杜拜警察局，駐外辦事處已派員前往關心。鏡新聞 ・ 2 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 21 小時前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 6 小時前
聞賴清德「武統台灣」說 盧秀燕10字回應
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨日公開示警，中國將以2027年完成武統台灣為目標，引起各界熱議。台中市長盧秀燕今天受訪時，打破以往上班時間不談政治的慣例，罕見以10字回應，表示「希望台灣平安，永...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 22 小時前
經典賽/李洋被問怎麼對付大谷翔平？ 蔡其昌：不如去問鄉民
運動部部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，被問到2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊如何對付道奇二刀流球星大谷翔平，李洋回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析尋求破解之道。中職會長蔡其昌則表示，「不如去問鄉民」。中天新聞網 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前