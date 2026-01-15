華爾街看好記憶體 SanDisk目標價喊580美元

▲記憶體指標SanDisk獲華爾街持續看好。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 外媒《Stocktwits》報導，美股記憶體指標SanDisk週四盤前股價走強、漲幅近6%，市場焦點落在分析師最新目標價，其中華爾街投資機構伯恩斯坦（Bernstein）直接把目標價從300美元上調到580美元；距離目前股價約有53%的上漲潛力。

伯恩斯坦認為，推升SanDisk股價的核心不是短線情緒，而是供需結構正在翻轉，NAND記憶體出現「前所未見的短缺」加上報價快速走揚，讓伯恩斯坦同步上修SanDisk的獲利與基本面估算，他們認為短期內SanDisk是這波NAND行情裡「上行空間最大」的標的之一。

廣告 廣告

除了伯恩斯坦，加拿大RBC Capital首次給出SanDisk目標價400美元，看好NAND Flash的長期需求，並點出AI基礎建設擴張帶來的結構性成長，有利SanDisk站在更長的成長曲線上。

SanDisk傳出計畫在第1季，把企業級SSD用的3D NAND價格調升至接近翻倍。雖然企業級的漲價不一定會立刻、等比例反映到手機與PC等主流應用，但根據歷史經驗，企業端先動、終端端遲早會被帶著走。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

記憶體漲價續燒、供給2027才鬆？中國封測、模組、主控全面加碼

AI把DRAM吃光了？美光：擴產也救不了、記憶體缺貨2028年才緩解

記憶體市場進入地獄級缺貨！分析師：今年依然是、股價還有戲