華爾街聊什麼》全美「炸雞大戰」KFC為何淪為最大輸家？一線餐飲記者揭密：炸雞之王跌落神壇，罪魁禍首竟是「全家桶」

《華爾街聊什麼》 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的podcast節目，由記者萊恩・努森（Ryan Knutson）與潔西卡・門多薩（Jessica Mendoza）主持，在談話中你了解金錢、商業與權力如何形塑世界。 本期節目於11月21日播出，由努森主持，要告訴你一個看似「日常」、卻正在重塑美國飲食與速食市場的重大現象——美國正在經歷一場史上最激烈的「炸雞戰爭」。 本期來賓是《華爾街日報》餐飲產業記者希瑟．哈登（Heather Haddon）。她曾多次獨家揭露星巴克、麥當勞等大企業的重要消息，長期追蹤全美連鎖餐飲、速食品牌與消費者飲食變化，被視為觀察美國餐飲市場最前線、最敏銳的記者之一，常受邀在全國電視和廣播節目分享分析。

美國人一年要吃掉95億隻雞，吃炸雞幾乎成了全民運動。而今年最讓人跌破眼鏡的現象是：

全美炸雞品牌全面起飛，唯獨KFC的銷售額頻頻下滑。

「炸雞無所不在，也是餐飲業裡成長最快的領域。」WSJ記者哈登敏銳地觀察到：「可是『炸雞之王』KFC竟然沒趕上這波熱潮。」

為什麼？

因為當大家瘋吃更方便的三明治、雞柳、雞塊時，KFC還緊抱著「帶骨全家桶」不放。

主持人努森也忍不住吐槽：「邊吃三明治邊開車還行，但啃雞腿就……不太建議了。」

美國「雞戰」全面開打，新雞一鳴驚人、老雞意外失足。本期podcast將帶你深入了解：曾經的炸雞霸主，究竟怎麼把王冠搞丟的？它又能不能靠一場華麗復活，把那頂「雞冠」重新戴回頭上？

全美瘋炸雞，唯獨KFC飛不起來

美國人到底有多愛吃雞肉？美國農業部（USDA）統計，美國每年有95億隻雞為了上餐桌而死。平均每人一年要吃掉45公斤的雞，炸雞三明治、雞柳、雞塊，沾醬吃、在家吃、出門邊開車邊吃都行——甚至有人把「最喜歡哪家炸雞」當成個人信仰。

這波熱潮讓各大新興炸雞品牌一飛沖天：福來雞（Chick-fil-A）靠一款香脆的雞肉三明治打遍全美，Raising Cane’s的只賣雞柳卻能一支獨秀，Dave’s Hot Chicken則主打地獄級超辣炸雞。這些天花亂墜的選擇，讓網友互相怂恿說：「哪家最好吃？走！一起去試。」

肯德基經典蜂蜜烤肉堡回歸。（Threads/ markie_devo）

《華爾街日報》記者哈登看著這片炸雞海直搖頭：「炸雞無所不在，也是餐飲業裡成長最快的領域。老實說，現在速食業慘兮兮，只有炸雞和飲料店逆勢成長。」

但最弔詭的地方就在這裡——市場越旺，「炸雞之王」KFC卻越冷。主持人努森不禁吐槽：「這波雞肉熱潮，怎麼OG（老炮、道上元老）反而沒跟上？」

全美速食界要追本溯源「誰把炸雞推向大眾」，肯德基肯定是頭號功臣。它曾稱霸美國數十年，從把炸雞做成速食，到把全家桶賣進全美家庭，KFC開創了現代炸雞連鎖產業，當了數十年的炸雞老大。

但最近十年，包括三明治之王、雞柳之神、辣雞新霸主輪番攻城，KFC的光芒慢慢被蓋過。哈登說：「他們失去王冠已經有一陣子了。」

Raising Cane’s 的雞柳套餐。（Raising Cane’s官方網站 ）

KFC的傳奇起點：炸雞上校與加油站「雞戰」

肯德基的故事要從1930年代肯塔基州的一間加油站說起。創辦人桑德斯上校（Harland Sanders）在加油站旁開了小餐館，開始賣他的招牌炸雞。

他在1970年代受訪時笑說：「我想炸出整條高速公路最好吃的雞。那條公路是去佛羅里達的必經之路，人們往南走、回程都會經過。我想在他們回來的時候，抓住他們的胃。」

肯德基全家桶。桑德斯上校發明11種神秘香料配方。以獨創的烹炸技術推出上校薄皮嫩雞，開啟炸雞的新時代並迅速成為顧客心中的經典之選。（KFC官方網站）

桑德斯上校把11種香料調成最完美的配方，用壓力鍋取代傳統油炸鍋，炸出更酥脆的雞。他靠完美口味打出名號，路過旅客寫新聞表揚他，他因此被肯塔基州授予榮譽「上校」頭銜。主持人努森不可置信地追問：「所以他是因為做的炸雞太好吃才變上校？」哈登說：「沒錯，跟軍隊完全無關。」

桑德斯的人生一點也不平靜，他甚至和隔壁加油站老闆上演過槍戰。哈登講到這段時，主持人忍不住驚呼：「他跟競爭對手槍戰？！」

哈登淡定回覆：「真的，而且他的一名員工還因此喪生。這才是最原始的『炸雞大戰』。」主持人也傻眼：「天啊，這才叫真正的『雞戰』。」最後，那位對手入獄，等於替桑德斯清掉了最大障礙。

1930年，桑德斯上校在肯德基州經營的加油站旁開設一間小餐廳。肯德基傳奇自此展開。（KFC官方網站）

桑德斯的炸雞生意本來蒸蒸日上，直到1950年代新高速公路一開通，他那間加油站車流量迅速變少。精明的生意人桑德斯沒有坐以待斃，開始思考：「那我就把炸雞送去別人的餐廳賣。」

於是他踏上推廣料理的旅程，把秘方授權給外州餐廳，名字就定為「肯塔基炸雞」（Kentucky Fried Chicken）。在猶他州，一位餐廳老闆拿到授權後，設計出經典的紅白相間全家桶，把雞腿裝成全家共享套餐，賣到全城的家庭主婦都讚嘆：「今天晚餐要吃什麼？讓桑德斯上校回答你！」

Dave’s Hot Chicken的辣雞堡。（Dave’s Hot Chicken官方網站）

肯德基靠「家庭餐」迅速攻佔全美。早期的套餐包含14塊炸雞、肉汁，加餅乾或馬鈴薯泥，買回家擺上桌、放進瓷盤，就能全家直接開飯——便宜、熱騰騰、份量又足，完全符合當時美國家庭的需求。這種模式讓KFC在1960年代迅速擴張成全美最大速食連鎖，1987年更成為第一家進入中國的西方速食品牌，如今遍布150多個國家。

哈登說：「全世界都愛吃雞，KFC早早就發現了海外的巨大商機。」

新品牌百花齊放，「雞肉三明治大戰」開打

如今，KFC的黃金時代已經過去，它的危機，從對手Chick-fil-A進駐市場就開始發酵。這家來自喬治亞州的店，做了一件全新的事——它只賣去骨雞肉。三明治、雞柳、飲料，再配上他們招牌的「南方式款待」（southern style hospitality），讓美國人一吃就愛上。

福來雞（Chick-fil-A）的雞肉三明治。（Chick-fil-A官方網站）

這股「去骨雞肉潮」一直延燒到今天，Raising Cane’s、Dave’s Hot Chicken等新秀全靠雞柳和雞肉三明治打響名號。KFC雖然也推出過三明治和雞米花，但主力仍是滿滿帶骨的全家桶，和美國人的新生活節奏越來越對不上。

過去大家會把全家桶端上餐桌，現在更多人是在車裡吃晚餐。研究顯示，有26%的速食是在車上吃掉的。主持人努忍不住吐槽：「用一手吃三明治、一手開車還算勉強可行；雞腿就……算了，我兩個都不建議。」

哈登說：「美國人現在要的『攜帶式』的食物——三明治、雞柳，能邊走邊吃、能在車上吃的東西。這讓主打『家庭餐』的品牌遇到挑戰，他們得重新思考要怎麼賣給個人、賣午餐、賣給趕時間的人、賣給夜貓子。」

雞肉三明治的魅力強到2019年直接引爆一場全美級的「雞肉三明治大戰」。Popeyes和Chick-fil-A在網路上互嗆，爭誰的三明治才是王者。Popeyes率先在推特上放話：「Y’all good？」一句話瞬間點燃全國戰火。

兩家店在全美大排長龍，網友直播實況開吃，有人大喊：「我挺Popeyes！等等再去排一次！」也有人直接嗆聲：「Chick-fil-A比Popeyes好一千倍！這還用比嗎？」

Popeyes的炸雞。（Popeyes粉專）

這場「炸雞大戰」讓大多數炸雞品牌賺翻。Popeyes門口人潮沒斷過，2019年第四季同店銷售飆到年增42%。

當時的消費新聞也時刻直播戰況：「Chick-fil-A、Popeyes小心了，麥當勞也要加入戰局！Wendy’s還沒參戰，就用全新的經典雞肉三明治打了勝仗。」

反應遲鈍、供應鏈卡住，KFC怎麼把自己害慘？

2019年那場全美瘋狂的「雞肉三明治大戰」，KFC幾乎整個缺席。等它重新端出自家三明治時，市場熱度早就退了。主持人問：「當大家的炸雞賣翻天的時候，KFC到底在幹嘛？」

哈登回答：「他們還是在賣全家桶。」KFC不是完全沒動作，他們也推新品、自家雞肉三明治也有人喜歡，只是始終闖不出大聲量。最大的難點是品牌形象早就被綁死——在消費者心中，KFC就是全家桶，就是一堆帶骨炸雞。

「為什麼原本的炸雞王者，沒有把各種雞肉產品做得更有吸引力？」主持人問。

哈登說：「原因很多：習慣、傳統、高層決策……但最關鍵的是，做雞塊和做帶骨雞的供應鏈完全不同。」

KFC的整套系統都是為帶骨雞設計的，要調成去骨雞就得重新打造供應鏈。這種改動耗時又耗錢，他們也因此錯過市場轉向的最佳時機。結果直到2023年，KFC才真正大規模推出自家雞塊，但整個賽道早就擠滿各種新品牌。

市場變化不等人，數據也很誠實：KFC在美國的受歡迎排名掉到第四，而且持續關店。顧客抱怨店面老舊、餐點看起來乏善可陳，不少消費者感嘆：「KFC跟以前不一樣了。」

翻身戰開打：KFC能搶回王座嗎？

KFC的低潮讓母公司百勝集團（Yum! Brands）終於坐不住。高層大換血，新找來的美國區總裁有全球市場行銷背景，進公司後帶著滿滿新點子。連行銷長都挖角自Wingstop——那家靠行銷打響名號的炸雞品牌。

他們還推出一個全新副品牌Saucy。名字直接告訴你核心賣點：醬。這間店完全拋開帶骨雞，只賣雞柳、三明治、捲餅，外加11種不同醬料和飲料，專攻不想吃帶骨全家桶的年輕客群。KFC先在佛州開出第一家Saucy，觀察市場反應如何，又買下另外13家店準備全面改裝。

原本的KFC也在努力重生，發言人形容現在是速食界「復興的開端」，樂觀表示：「我們對目前的走勢很有信心。」他們開始玩起更嗆辣的廣告：「雞柳之戰才剛開始！」還直接點名Chick-fil-A，宣告「我們來找你算帳了！」

哈登笑著建議，Chick-fil-A週日公休，KFC可以宣傳「星期天我們可是有開喔」。她注意到這種戲謔感已經變成品牌新語言，新版廣告裡的桑德斯上校不再笑呵呵，而是帶點挑釁，彷彿在說：「我們對現在的地位可不滿意，我們回來了！」

同時，KFC也掏出了懷舊武器，把1990年代的蜂蜜烤肉堡、薯角重新搬回菜單，再對經典全家桶做折扣，試著抓回老顧客的味覺記憶。「那這些做法有效嗎？」主持人問。

目前成效開始冒出一點亮光。百勝集團最新財報顯示，KFC美國區在連續六季下跌後，終於出現2%的同店銷售成長。哈登表示：「這確實是個小勝利，但他們得持續證明策略長期有效。」

「過去的成績不能確保未來的成功，品牌一定要不停調整，才追得上時代。」最後，這位一線餐飲產業記者給了KFC一句忠告：「你不能原地踏步，你得持續傾聽消費者的聲音，去到他們所在的地方，無論是在社群、在TikTok，還是在任何新平台，確保自己真的能與他們對話。」

