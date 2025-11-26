華爾街聊什麼》全美「炸雞大戰」KFC為何淪為最大輸家？一線餐飲記者揭密：炸雞之王跌落神壇，罪魁禍首竟是「全家桶」
《華爾街聊什麼》
我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。
每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。
本期Podcast與來賓介紹
《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的podcast節目，由記者萊恩・努森（Ryan Knutson）與潔西卡・門多薩（Jessica Mendoza）主持，在談話中你了解金錢、商業與權力如何形塑世界。
本期節目於11月21日播出，由努森主持，要告訴你一個看似「日常」、卻正在重塑美國飲食與速食市場的重大現象——美國正在經歷一場史上最激烈的「炸雞戰爭」。
本期來賓是《華爾街日報》餐飲產業記者希瑟．哈登（Heather Haddon）。她曾多次獨家揭露星巴克、麥當勞等大企業的重要消息，長期追蹤全美連鎖餐飲、速食品牌與消費者飲食變化，被視為觀察美國餐飲市場最前線、最敏銳的記者之一，常受邀在全國電視和廣播節目分享分析。
美國人一年要吃掉95億隻雞，吃炸雞幾乎成了全民運動。而今年最讓人跌破眼鏡的現象是：
全美炸雞品牌全面起飛，唯獨KFC的銷售額頻頻下滑。
「炸雞無所不在，也是餐飲業裡成長最快的領域。」WSJ記者哈登敏銳地觀察到：「可是『炸雞之王』KFC竟然沒趕上這波熱潮。」
為什麼？
因為當大家瘋吃更方便的三明治、雞柳、雞塊時，KFC還緊抱著「帶骨全家桶」不放。
主持人努森也忍不住吐槽：「邊吃三明治邊開車還行，但啃雞腿就……不太建議了。」
美國「雞戰」全面開打，新雞一鳴驚人、老雞意外失足。本期podcast將帶你深入了解：曾經的炸雞霸主，究竟怎麼把王冠搞丟的？它又能不能靠一場華麗復活，把那頂「雞冠」重新戴回頭上？
【啟動知識複利！】用你的普發現金，升級投資決策力，讓知識幫你賺更多！現在訂閱《風傳媒Ｘ華爾街日報》VVIP會籍，立即加贈 1 個月！優惠僅到 11/30 ☛https://lihi.cc/tzCMb
全美瘋炸雞，唯獨KFC飛不起來
美國人到底有多愛吃雞肉？美國農業部（USDA）統計，美國每年有95億隻雞為了上餐桌而死。平均每人一年要吃掉45公斤的雞，炸雞三明治、雞柳、雞塊，沾醬吃、在家吃、出門邊開車邊吃都行——甚至有人把「最喜歡哪家炸雞」當成個人信仰。
這波熱潮讓各大新興炸雞品牌一飛沖天：福來雞（Chick-fil-A）靠一款香脆的雞肉三明治打遍全美，Raising Cane’s的只賣雞柳卻能一支獨秀，Dave’s Hot Chicken則主打地獄級超辣炸雞。這些天花亂墜的選擇，讓網友互相怂恿說：「哪家最好吃？走！一起去試。」
《華爾街日報》記者哈登看著這片炸雞海直搖頭：「炸雞無所不在，也是餐飲業裡成長最快的領域。老實說，現在速食業慘兮兮，只有炸雞和飲料店逆勢成長。」
但最弔詭的地方就在這裡——市場越旺，「炸雞之王」KFC卻越冷。主持人努森不禁吐槽：「這波雞肉熱潮，怎麼OG（老炮、道上元老）反而沒跟上？」
全美速食界要追本溯源「誰把炸雞推向大眾」，肯德基肯定是頭號功臣。它曾稱霸美國數十年，從把炸雞做成速食，到把全家桶賣進全美家庭，KFC開創了現代炸雞連鎖產業，當了數十年的炸雞老大。
但最近十年，包括三明治之王、雞柳之神、辣雞新霸主輪番攻城，KFC的光芒慢慢被蓋過。哈登說：「他們失去王冠已經有一陣子了。」
KFC的傳奇起點：炸雞上校與加油站「雞戰」
肯德基的故事要從1930年代肯塔基州的一間加油站說起。創辦人桑德斯上校（Harland Sanders）在加油站旁開了小餐館，開始賣他的招牌炸雞。
他在1970年代受訪時笑說：「我想炸出整條高速公路最好吃的雞。那條公路是去佛羅里達的必經之路，人們往南走、回程都會經過。我想在他們回來的時候，抓住他們的胃。」
桑德斯上校把11種香料調成最完美的配方，用壓力鍋取代傳統油炸鍋，炸出更酥脆的雞。他靠完美口味打出名號，路過旅客寫新聞表揚他，他因此被肯塔基州授予榮譽「上校」頭銜。主持人努森不可置信地追問：「所以他是因為做的炸雞太好吃才變上校？」哈登說：「沒錯，跟軍隊完全無關。」
桑德斯的人生一點也不平靜，他甚至和隔壁加油站老闆上演過槍戰。哈登講到這段時，主持人忍不住驚呼：「他跟競爭對手槍戰？！」
哈登淡定回覆：「真的，而且他的一名員工還因此喪生。這才是最原始的『炸雞大戰』。」主持人也傻眼：「天啊，這才叫真正的『雞戰』。」最後，那位對手入獄，等於替桑德斯清掉了最大障礙。
桑德斯的炸雞生意本來蒸蒸日上，直到1950年代新高速公路一開通，他那間加油站車流量迅速變少。精明的生意人桑德斯沒有坐以待斃，開始思考：「那我就把炸雞送去別人的餐廳賣。」
於是他踏上推廣料理的旅程，把秘方授權給外州餐廳，名字就定為「肯塔基炸雞」（Kentucky Fried Chicken）。在猶他州，一位餐廳老闆拿到授權後，設計出經典的紅白相間全家桶，把雞腿裝成全家共享套餐，賣到全城的家庭主婦都讚嘆：「今天晚餐要吃什麼？讓桑德斯上校回答你！」
肯德基靠「家庭餐」迅速攻佔全美。早期的套餐包含14塊炸雞、肉汁，加餅乾或馬鈴薯泥，買回家擺上桌、放進瓷盤，就能全家直接開飯——便宜、熱騰騰、份量又足，完全符合當時美國家庭的需求。這種模式讓KFC在1960年代迅速擴張成全美最大速食連鎖，1987年更成為第一家進入中國的西方速食品牌，如今遍布150多個國家。
哈登說：「全世界都愛吃雞，KFC早早就發現了海外的巨大商機。」
新品牌百花齊放，「雞肉三明治大戰」開打
如今，KFC的黃金時代已經過去，它的危機，從對手Chick-fil-A進駐市場就開始發酵。這家來自喬治亞州的店，做了一件全新的事——它只賣去骨雞肉。三明治、雞柳、飲料，再配上他們招牌的「南方式款待」（southern style hospitality），讓美國人一吃就愛上。
這股「去骨雞肉潮」一直延燒到今天，Raising Cane’s、Dave’s Hot Chicken等新秀全靠雞柳和雞肉三明治打響名號。KFC雖然也推出過三明治和雞米花，但主力仍是滿滿帶骨的全家桶，和美國人的新生活節奏越來越對不上。
過去大家會把全家桶端上餐桌，現在更多人是在車裡吃晚餐。研究顯示，有26%的速食是在車上吃掉的。主持人努忍不住吐槽：「用一手吃三明治、一手開車還算勉強可行；雞腿就……算了，我兩個都不建議。」
哈登說：「美國人現在要的『攜帶式』的食物——三明治、雞柳，能邊走邊吃、能在車上吃的東西。這讓主打『家庭餐』的品牌遇到挑戰，他們得重新思考要怎麼賣給個人、賣午餐、賣給趕時間的人、賣給夜貓子。」
雞肉三明治的魅力強到2019年直接引爆一場全美級的「雞肉三明治大戰」。Popeyes和Chick-fil-A在網路上互嗆，爭誰的三明治才是王者。Popeyes率先在推特上放話：「Y’all good？」一句話瞬間點燃全國戰火。
兩家店在全美大排長龍，網友直播實況開吃，有人大喊：「我挺Popeyes！等等再去排一次！」也有人直接嗆聲：「Chick-fil-A比Popeyes好一千倍！這還用比嗎？」
這場「炸雞大戰」讓大多數炸雞品牌賺翻。Popeyes門口人潮沒斷過，2019年第四季同店銷售飆到年增42%。
當時的消費新聞也時刻直播戰況：「Chick-fil-A、Popeyes小心了，麥當勞也要加入戰局！Wendy’s還沒參戰，就用全新的經典雞肉三明治打了勝仗。」
反應遲鈍、供應鏈卡住，KFC怎麼把自己害慘？
2019年那場全美瘋狂的「雞肉三明治大戰」，KFC幾乎整個缺席。等它重新端出自家三明治時，市場熱度早就退了。主持人問：「當大家的炸雞賣翻天的時候，KFC到底在幹嘛？」
哈登回答：「他們還是在賣全家桶。」KFC不是完全沒動作，他們也推新品、自家雞肉三明治也有人喜歡，只是始終闖不出大聲量。最大的難點是品牌形象早就被綁死——在消費者心中，KFC就是全家桶，就是一堆帶骨炸雞。
「為什麼原本的炸雞王者，沒有把各種雞肉產品做得更有吸引力？」主持人問。
哈登說：「原因很多：習慣、傳統、高層決策……但最關鍵的是，做雞塊和做帶骨雞的供應鏈完全不同。」
KFC的整套系統都是為帶骨雞設計的，要調成去骨雞就得重新打造供應鏈。這種改動耗時又耗錢，他們也因此錯過市場轉向的最佳時機。結果直到2023年，KFC才真正大規模推出自家雞塊，但整個賽道早就擠滿各種新品牌。
市場變化不等人，數據也很誠實：KFC在美國的受歡迎排名掉到第四，而且持續關店。顧客抱怨店面老舊、餐點看起來乏善可陳，不少消費者感嘆：「KFC跟以前不一樣了。」
翻身戰開打：KFC能搶回王座嗎？
KFC的低潮讓母公司百勝集團（Yum! Brands）終於坐不住。高層大換血，新找來的美國區總裁有全球市場行銷背景，進公司後帶著滿滿新點子。連行銷長都挖角自Wingstop——那家靠行銷打響名號的炸雞品牌。
他們還推出一個全新副品牌Saucy。名字直接告訴你核心賣點：醬。這間店完全拋開帶骨雞，只賣雞柳、三明治、捲餅，外加11種不同醬料和飲料，專攻不想吃帶骨全家桶的年輕客群。KFC先在佛州開出第一家Saucy，觀察市場反應如何，又買下另外13家店準備全面改裝。
原本的KFC也在努力重生，發言人形容現在是速食界「復興的開端」，樂觀表示：「我們對目前的走勢很有信心。」他們開始玩起更嗆辣的廣告：「雞柳之戰才剛開始！」還直接點名Chick-fil-A，宣告「我們來找你算帳了！」
哈登笑著建議，Chick-fil-A週日公休，KFC可以宣傳「星期天我們可是有開喔」。她注意到這種戲謔感已經變成品牌新語言，新版廣告裡的桑德斯上校不再笑呵呵，而是帶點挑釁，彷彿在說：「我們對現在的地位可不滿意，我們回來了！」
同時，KFC也掏出了懷舊武器，把1990年代的蜂蜜烤肉堡、薯角重新搬回菜單，再對經典全家桶做折扣，試著抓回老顧客的味覺記憶。「那這些做法有效嗎？」主持人問。
目前成效開始冒出一點亮光。百勝集團最新財報顯示，KFC美國區在連續六季下跌後，終於出現2%的同店銷售成長。哈登表示：「這確實是個小勝利，但他們得持續證明策略長期有效。」
「過去的成績不能確保未來的成功，品牌一定要不停調整，才追得上時代。」最後，這位一線餐飲產業記者給了KFC一句忠告：「你不能原地踏步，你得持續傾聽消費者的聲音，去到他們所在的地方，無論是在社群、在TikTok，還是在任何新平台，確保自己真的能與他們對話。」
海量資訊去蕪存菁！全球政經局勢快速驟變，汲取新知，「質」比「量」更重要！
《風傳媒Ｘ華爾街日報》年訂方案
現在加入VVIP，即享實用好禮！☛ 立即訂閱
原文報導連結
更多風傳媒報導
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩
11月13日晚間10點多，ØZI與Jane以及一名女性友人共乘一車前往柯震東家的酒吧聚會，3人一待就是近5個小時。隔日凌晨3點左右，眾人陸續步出酒吧，Jane立刻抓住ØZI的手臂，整個人緊貼他身側，十足小鳥依人。ØZI隨後也順勢摟住Jane的小蠻腰，兩人緊貼彼此，就這樣一路走到路口等...CTWANT ・ 3 小時前
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 1 天前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 14 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 小時前
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲
黃子佼二審大逆轉！林予晞「昔開第一槍」今再發聲EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 17 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台積電正式提告羅唯仁 叛將下場曝光？
台積（2330）今（25）日發出新聞稿，聲明將正式對違反競業條例，前往英特爾任職的退休資深副總羅唯仁提告。回顧此案，前台積電資深副總羅唯仁遭指將 2 奈米相關機密帶往英特爾任職，引發產業界震動。立法院經濟委員會11月19日質詢經濟部長龔明鑫是否有去掌握此事，且相關事情若屬實，經濟部長龔明鑫當天在答詢時強調，若案情屬實可能和工研院討論追回院士榮譽。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台積電提告！陸行之批羅唯仁「大叛徒」：不知英特爾是否大切割
台積電前資深副總羅唯仁在今年7月退休後，不到3個月時間就跳槽到英特爾（Intel）擔任執行副總裁，引發各界議論，台積電也在今（25）日正式對羅唯仁提告。對此，前半導體分析師陸行之直批「大叛徒」。中天新聞網 ・ 14 小時前
東南亞尋歡「打炮團」爆HIV感染 篩檢後又1人中鏢
台灣愛滋病毒（HIV）感染人數持續攀升，醫界對年輕族群感染率上升感到憂心。日前一群由香港、台灣人組成的「打炮團」因成員確診HIV而集體求診，最終另有一人確認感染。中天新聞網 ・ 18 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國制裁日本完敗！矢板明夫揭3點影響
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗本月上旬在國會答辯時，提及有關於「台灣有事」的言論，引發中國大力反彈，祭出各類抵制措施，中國國家主席習近平週一晚間與美國總統川普（DonaldTrump）通話...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 1 天前
準天琴颱風「最快今夜生成」！冷雨彈掃全台 低溫再探15度
未來1週又濕又冷！東北季風持續影響，26日起清晨低溫下探15度，今年第27號颱風「天琴」最快將在25日晚間至26日生成，屆時外圍水氣北上，各地降雨機率增加。中天新聞網 ・ 13 小時前
女星採訪到一半出事了！無預警失血「馬志翔出手救援」 記者會突中斷
開播廣受好評的大愛劇《我們六個》改編自駭人聽聞的「李月桂案」，近日將在華視播出，演員馬志翔和黃薇婷今（25）日出席餐敘，馬志翔劇中演出大渣男，與小三搞婚外情最後又被小三用電鍋砸死，可恨之人必有可恨之處，他表示這陣子播岀之後壓力很大，因為害怕觀眾太入戲不敢出門，飾演大姐的黃薇婷坦言到現在還是不敢把劇看完，情緒激動到在記者會上突然流鼻血。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前