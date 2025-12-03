華爾街聊什麼》最熱門的投資竟是寶可夢卡？投報率狠甩科技股狂飆3800％，專家示警：已經進入「垃圾卡」泡沫

《華爾街聊什麼》 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的podcast節目，由記者萊恩・努森（Ryan Knutson）與潔西卡・門多薩（Jessica Mendoza）主持，在談話中了解金錢、商業與權力如何形塑世界。 本期節目於11月24日播出，由門多薩主持，要告訴你一個充滿童趣的鉅額商機——寶可夢卡熱潮。這不只是小朋友的遊戲，它正讓成人收藏家、投資者和市場操盤手為之瘋狂。 本期來賓是《華爾街日報》記者胡爾（Krystal Hur），她專注於美國股票與金融市場報導。胡爾採訪多位靠童年「閃亮紙卡」而大賺一筆的收藏家們，探索寶可夢卡市場背後的秘密，同時分析這波熱潮是否存在泡沫，以及我們是否已經達到「皮卡丘巔峰」？

不久前，27歲的盧卡斯（ Lucas Shaw ）開始在家中尋寶，結果在地下室找到了意想不到的寶藏——一個佈滿灰塵的盒子，裡面裝著一些他從小學畢業後就忘記的卡牌收藏。他說：「這些東西20年來幾乎沒什麼價值，但現在卻完全不一樣了。」

這是一整套的寶可夢集換式卡牌，盧卡斯小時候對其著迷，沒想到長大後竟然靠著它賺了一小筆財富。盧卡斯說：「我玩過加密貨幣、也投資過股票，都賠過錢。但寶卡夢卡絕對是我最棒的投資，我還用這筆錢買到3.5克拉的鑽戒。」

誰能想過，一枚價值7000美元的鑽戒（約合新台幣22萬元），竟然是用童年的閃亮紙卡換來的。

回報率狂飆 3800％！皮卡丘「電爆」祖克柏

盧卡斯的經驗並非個案。近來，「挖出你的舊寶可夢卡」呼聲四起，卡牌價格在eBay上動輒喊到數萬美元，其中初代卡牌的價值成長據稱已超過百分之1萬。

寶可夢是1996年任天堂推出的一款冒險遊戲，讓玩家能化身「寶可夢訓練家」，在旅遊途中收集並培養寶可夢。1998年，官方推出能實體對戰的「卡牌遊戲」，並在隔年開始舉辦比賽，吸引一票龐大的死忠粉絲。如今，寶可夢卡牌比噴火龍還火、價格一路狂飆，甚至引發一波犯罪歪風。

根據資料分析公司Card Ladder的數據，若從2024年算起到2025年8月，寶可夢卡牌的累積月度報酬率約為3821％，相比之下，同期間標普500（S&P 500）指數只漲了483％，連科技巨頭Meta（2012年上市至今約漲1844％）都被遠遠甩在後頭。

寶可夢卡。（圖片取自 instagram: @pokemontcg）

門多薩開完笑地說：「這表示，皮卡丘已經用『十萬伏特』狠電祖克柏（Mark Zuckerberg）了。」

50萬美元的「聖杯」

當傳統拍賣公司（Heritage Auctions）開始拍賣這些卡牌時，證明了寶可夢卡已經被視為真正的、有價值的資產。胡爾指出，她在8月的一場拍賣會上，見證一張印有「黃色老鼠怪獸」（指皮卡丘）的卡牌，最終以50萬美元（約合新台幣1590萬元）的價格成交。

那是一張被譽為「無需多做介紹的聖杯卡」——「皮卡丘插畫家」（Pikachu Illustrator）。

在 Instagram 查看這則貼文 The Fine Card ™ | Pokémon TCG Auction Info（@thefinecard）分享的貼文

這股熱潮的推波助瀾者，正是全球知名YouTuber保羅（Logan Paul），他在2022年以527.5萬美元的天價，收購一張PSA 10等級的「皮卡丘插畫家」卡，甚至在摔角狂熱（WrestleMania）上將其作為項鍊配戴。這種高調炫耀的方式，讓無數人意識到：「哇，這些卡片真的值大錢！」

Congratulations to@LoganPaul on achieving his first Guinness World Records title!



His PSA 10 Pikachu Illustrator is the most expensive Pokémon card sold in a private auction - $5,275,000



Read more:https://t.co/ghZiQ0yQO3pic.twitter.com/opulLbzTsY — Guinness World Records (@GWR)April 3, 2022

疫情意外點燃收藏狂潮

在全球娛樂產業中，寶可夢依舊是最具代表性的文化符號之一。從90年代任天堂推出第一款Game Boy電玩遊戲起步，這個以皮卡丘為代表的系列一路跨足動畫、電影、集換式卡牌與手機遊戲，累積估值逼近千億美元，甚至在總收入上超越《星際大戰》、漫威電影宇宙等，成為全球最賺錢的媒體品牌之一。

寶可夢的魅力跨越世代，許多人仍記得《名偵探皮卡丘》電影上映時滿滿的「皮卡、皮卡」熱潮，也忘不了Pokémon GO席捲全球的那段時期。許多現在的成年玩家，兒時都在Game Boy上玩過紅版、藍板，胡爾爆料，自己小時候甚至會把遊戲機藏在媽媽的包包中，帶去超市或牙醫診所偷偷玩。

在 Instagram 查看這則貼文 Warner Bros. Entertainment（@warnerbrosentertainment）分享的貼文

在所有周邊中，集換式卡牌更是早期最具代表性的產品。90年代末推出時，它不過是一款桌上對戰遊戲，孩子們單純拿著印有寶可夢角色與數值的卡牌互相對戰，但等那些「小收藏家」長大後，卡牌多半被塵封在老家閣樓與收納盒裡。

View this post on Instagram A post shared by Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

胡爾指出，這些被遺忘的卡牌，直到疫情封鎖才意外重回人們的目光焦點。2020年，人們被困在家裡，不得不尋找新的消遣，加上多國政府發放刺激經濟的紓困金，大量現金湧入市場。當時市場瀰漫一股氛圍：「我們不能出門，那除了購物之外，還能做什麼？」

這股熱錢首先推動了GameStop等「迷因股」（Meme Stock）的狂潮，隨後一批散戶交易者開始將目光轉向更小眾的收藏品——寶可夢卡。這讓許多人「重新挖掘兒時珍藏」，使卡牌價值開始飆升。

來自阿肯色州的格里芬（Matthew Griffin）就是其中一人。這位自稱「寶可夢迷、收藏家、投資者」的企業架構師（enterprise architect），原本與妻子經營一家玩具店，販售模型和動漫人物的小雕像等。

新冠疫情迫使店面關閉後，格里芬一家把剩下的庫存都收進櫃子裡，沒想到這些「被迫封存」的卡竟成為意外之財。格里芬笑說：「我們庫存的卡牌價值翻了5倍，其中一部分甚至漲到40倍。」他收藏的早期藍板、紅版噴火龍與皮卡丘，現在的行情價已逼近1萬美元（約合新台幣31.4萬元）。

格里芬說，他把這些卡片視為「傳家寶」，打算將來送給孩子們，作為結婚或人生里程碑的特別禮物。

卡牌泡沫化警訊？

這股熱潮也帶來風險，投資人近來開始焦慮：寶可夢卡價格一路飆，還能飛到多高？如果真的抵達所謂的「皮卡丘巔峰」，後果會是什麼？

胡爾直白指出，寶可夢卡不像股票，沒有資產負債表，也沒有季度財報，連她採訪的專職交易員都坦言「報酬很高，但能持續多久？完全沒人說得準。」這場漲勢更像一種憑直覺的集體狂熱，前途充滿未知。

寶可夢卡。（圖片取自 instagram: @pokemontcg）

今年稍早，加州好市多（Costco）還因為寶可夢卡爆發衝突——原本只是孩子收藏、交換的玩具，隨著價格翻倍再翻倍，逐漸變成另一種帶著濃濃火藥味的資產。胡爾說：「想賺錢的人和單純想懷舊的玩家之間，確實出現緊張。」當卡牌成為投資品，它的樂趣、象徵與情感價值也被重新定義；有些人覺得自己的童年世界被破壞了。

衝突也不止於情緒。今年7月，舊金山灣區一名男子在店外排隊等著買卡時，因與他人發生爭執而遭到刺傷。寶可夢卡狂熱同時也催生黃牛、盜版卡與國際犯罪鏈，從日本到底特律、從德州到麻州，一張張閃亮的卡牌成了犯罪目標，其中包含價值數十萬美元的稀有卡。

門多薩指出，犯罪、詐欺、極端估值等，這些都是經濟學家眼中典型的投資泡沫前兆。當被問到「寶可夢卡是否已經出現泡沫？」時，胡爾毫不猶豫地回答：「是的。」疫情期間的暴漲確實讓不少人賺到錢，但熱潮退去後，某些卡的價值出現明顯回落；資深收藏家更清楚，他們早就看過寶可夢卡市場一再崩盤的循環。

寶可夢卡的週期始終如一：熱度上升、黃牛湧入、需求飆升、生產跟進、供過於求、價格回落。

類似的警告就在眼前。1980、90年代的棒球卡風潮從孩子間的交換，變成成人囤積，再被投資人神話，最後在生產商過度印刷發行後崩潰，因此被譏為「垃圾卡時代」。而寶可夢卡會不會走上同樣的道路？胡爾認為很有可能，甚至可能更快失去人氣。

但部分寶可夢迷卻不這麼認為，他們反倒覺得寶可夢卡比棒球卡更可靠，原因很簡單：寶可夢角色是虛構的。費城費城人隊投手史特拉姆（Matt Strahm）在一段訪問中開玩笑說：「皮卡丘不會因為十字韌帶斷裂而缺賽，噴火龍也不會酒駕上路被抓。」

門多薩說，收藏品最大的不確定性，在於它們不像股票那樣與收益掛鉤，也沒有統一的計價基準。寶可夢卡幾乎全憑人氣、感覺、市場情緒定價——皮卡丘、噴火龍人氣高就值錢，甚至比稀有度或年代更重要。這表示它連「基本面」都不像基本面。

然而格里芬不以為意，他認為，寶可夢卡是對童年記憶的投資，而不只是為了累積財富：「如果明年寶可夢卡變得一文不值，我也不在乎，這是個人的收藏。我到現在都能回憶起當初拆卡的興奮感。」

此外，另一個不同點在於，寶可夢卡作為實體資產，而非股票那種虛擬存在，也帶來實體風險。有人用畢卡索畫作來類比：放在家中欣賞20年再賣掉，但也同樣可能因水災、火災或遺失而價值歸零。格里芬分享，他現在將寶可夢卡牌收藏在專用控溫、防潮的收藏室，小心保存每一張卡片。

對格里芬來說，寶可夢卡牌是他保留童年回憶的方式；對胡爾來說，這反映了當今的世界：任何東西都可以被保存或交易，懷舊情懷也能成為商品。胡爾在節目最後開玩笑地說：「我過節回家也要去找找，或許家裡就藏著一筆50萬美元的投資還不知道呢！」

