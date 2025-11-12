華爾街聊什麼》狂砸3兆美元的AI投資，會重演網路泡沫悲劇嗎？頂級創投這樣看：AI熱潮不會是泡沫，而是人類文明的新起點

《華爾街聊什麼》欄目 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本集podcast與嘉賓 《Bold Names》（《勇闖商界》）是《華爾街日報》的深度訪談節目，由專欄作家提姆．希金斯（Tim Higgins）與克里斯多福．米姆斯（Christopher Mims）主持，專訪敢於行動、有膽識的企業領袖與執行長，帶你走進決策現場，聽見改變商業世界的關鍵思維。 本期來賓是矽谷創投巨頭馬丁．卡薩多（Martin Casado），他是創投公司 Andreessen Horowitz的合夥人，負責該公司十億美元規模的基礎設施投資基金。他敢在人人擔心AI變泡沫的時候，繼續砸錢投資資料中心和晶片。別人怕踩雷，他偏要加碼。勇在哪？在於看見AI岌岌可危的未來，還敢大聲說——AI不是泡沫，是新時代的開始！

AI正把世界推向一場巨額賭局！摩根士丹利估算，到2028年，全球將砸下近3兆美元打造晶片、伺服器與資料中心——史上最貴的一場科技擴建潮正席捲而來。但當資金狂湧、科技巨頭開始瘋狂舉債，許多人憂心忡忡：這會不會是下一場網路泡沫的破滅？

矽谷創投巨頭卡薩多卻說：「不！有泡沫是正常現象，但市場絕不會崩盤！」

瘋狂的世紀末：網路泡沫破裂之前

1990年代的矽谷，像是一場永不落幕的瘋狂派對。

馬丁．卡薩多（Martin Casado）親眼見證了舊金山上一場繁華的破滅。他回憶，那時連計程車司機都在報明牌，連新創公司的清潔工都堅持要領股票，不收現金薪水。豪華禮車滿街跑，辦公室裡一天到晚有人開香檳——「那才叫真正的泡沫，徹底的混亂。」他笑著說，現在的矽谷還遠遠沒到那個地步，「大家只是忘了真正的泡沫長什麼樣。

《Bold Names》節目主持人提姆．希金斯（Tim Higgins）和克里斯多福．米姆斯（Christopher Mims）開門見山地問：「現在這波由AI掀起的科技狂潮，會不會又是一場正準備爆掉的新泡沫？」

卡薩多形容，這波浪潮跟90年代一樣，不只是技術革命，更是文化現象。「就像當年網路剛出現的時候，很多網站根本沒什麼用，但大家都覺得超酷。」他甚至提到經典的「倉鼠之舞」（Hamster Dance）網站——一群卡通倉鼠在網頁上跳舞，搭配洗腦的旋律，毫無意義卻成為紅遍全球的迷因。

「每次新技術出現，都會重寫遊戲規則。」卡薩多說，從個人電腦、網路到現在的AI，每一波科技浪潮都帶來新一代創業者，推翻上一代的秩序。「AI 能讓人與機器建立情感、創造新東西，電腦從沒做到過這件事。科技、文化與創業結合成巨大的能量，繼網際網路時代之後，矽谷又再次回到了世界的中心。」

「說得沒錯，但一提到網路熱潮，大家腦中浮現的第一個詞還是──泡沫。」主持人追問，「你剛才談到的那些都是當年的光輝時刻，可問題是，你有多大把握，這次不會又走回那條老路？」

錢都流向了哪裡？

對於外界擔心AI狂熱會重演1990年代網路泡沫，卡薩多表示「麥驚啦」，市場起伏本來就是常態。當年網路基礎建設幾乎都壓在一家電信巨頭WorldCom手裡，負債高達400億美元，又遇上911事件，整個系統瞬間崩潰。雖然那時上網的人不少，但幾乎沒人願意為內容付費，商業模式根本還沒成形。

他指出，現在的情況完全不同。這次金主換成現金滿手的科技巨頭——Meta、蘋果、微軟，全都砸下數千億美元擴建資料中心。金額雖然驚人，但這些公司長期投入基礎建設，現金流穩、財務體質健康，投資規模雖大，卻不至於成為泡沫。他強調，這波AI投資的資金來源，與90年代的高槓桿時代有本質上的差異。

至於錢都砸去哪裡？卡薩多說，答案其實很簡單——都進了機房。從 GPU、伺服器、資料中心，到土地、電力與冷卻系統，這些才是支撐 AI 熱潮的真正核心。

身為矽谷創投公司Andreessen Horowitz的合夥人，卡薩多掌管一支超過十億美元的基礎設施基金，專注投資電腦科學底層技術：運算、網路、儲存、資料庫與 AI 模型。他形容，自己投資的，是「做出工具的工具」——那些支撐整個科技世界運轉的零件與系統。

泡沫會有，但不會崩盤

業界大佬對AI的前景並不全然樂觀，連馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）都提醒：「照過去經驗，大規模的基礎建設最後常會變成泡沫。」主持人順勢拋出疑問：現在討論AI泡沫，有兩大焦慮——一是AI可能沒那麼神，二是資金太多湧進資料中心、能源與晶片，但回報未必跟得上。OpenAI傳出要砸一兆美元建資料中心，貝恩顧問更估算，要合理化這波支出，到2030年AI年營收得衝上兩兆美元，這些數字確實嚇人。你為什麼還覺得這不是泡沫？

面對這些警訊，卡薩多冷靜地說，得先搞清楚「估值的投機性泡沫」和「系統性崩盤」的區別。大家口中的泡沫，其實只是股價被高估，這種情況市場天天都有。「估值高不代表要崩盤，真正的危機是系統撐不住。」他解釋，1990年代網路泡沫的估值看似離譜，但回頭看，網路成了後來二十年經濟成長的引擎，「那些被高估的價值，後來都被成長兌現了。」

卡薩多認為，就算AI泡沫破了，也不會拖垮整體經濟。當年的網路泡沫，其實是光纖供給過剩引爆的連鎖反應。當時需求集中在一家高負債、還造假帳的公司，又遇上911，才讓市場全面崩潰。即使那樣，光纖過剩帶來的問題也只持續了四年。

他說，現在的情況完全不同。這次的投資主體財務穩健、基礎更強，就算短期投機過熱，也不至於演變成系統性危機。「估值錯位很常見，但這不等於崩盤，」他強調，「從歷史經驗看，行動網路、雲端、軟體即服務（SaaS）早期都被高估過，卻從沒把整個系統拖下水。」

長尾革命：下一個巨頭在哪裡？

卡薩多觀察到，這幾年創投圈最大的變化，是「最好的公司不再急著上市」。過去的新創公式很簡單：拿創投錢壯大，再靠IPO或併購退出。但現在市場資金氾濫，私募基金夠多，新創根本不必急著進公開市場。「有錢的公司為什麼要上市？光是合規、審查就煩死，還會綁手綁腳。」

談到AI投資機會，卡薩多的語氣立刻變得興奮。「大家想到AI公司只會想到OpenAI，但那只是冰山一角，真正的爆發在長尾市場。」他回顧，AI其實早在1960年代就出現，他在1999年就上了第一門AI課。那時的AI頂多讓產品好20%，而現在的生成式AI能讓東西「好上一千倍」，還創造出全新的使用行為，這就是革命。

他把AI生態分成兩層：頂端是OpenAI、Anthropic這類大型語言模型公司，燒的是幾十億美元的巨額資本；另一層是更廣闊的長尾市場，包括影像、影片、語音、音樂等生成式AI。這些公司雖然小，但都潛力無窮。

在卡薩多看來，最值得投資的，是那些能創造新行為的公司。只要AI讓人做出以前做不到的事，新的產業就會誕生。這正是他作為創投合夥人最興奮的時刻——「我們正在見證一整個新生態的誕生。」

未來總是以「玩具」開始

「你覺得二十年後，我們會怎麼講述今天這波AI浪潮？」談話的最後，主持人問。

「你還記得網路上的第一個直播是什麼嗎？」卡薩多笑著反問。

每一場科技革命剛開始時，看起來都像個玩笑。世界上第一個網路直播影片，竟然是一台放在劍橋大學的咖啡壺。

那個咖啡壺直播原本只是研究員偷懶的產物。有人懶得白跑一趟樓下，就架了台攝影機，讓實驗室的人能線上看咖啡煮好了沒。沒想到，這杯咖啡竟成了國際明星，每天有15萬人上網盯著它看。

「很多東西看起來像玩具、很傻，當年大家都覺得荒唐，還後取笑它。」但後來人們才發現，這個「沒意義的玩具」，其實開啟了改變世界的網路影像的時代。那台咖啡壺，在某種程度上成了Netflix的原型。

卡薩多認為，今天的AI正處在同樣的階段。現在我們看到的AI，會寫詩、會畫圖、會幫人取名字，人們會用AI來做各種「看起來很蠢的事」，但這正是創新的起點。

他說，未來總是這樣開始的——

從一壺咖啡，開啟一場革命。

