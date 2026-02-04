華爾街聊什麼》看懂「黃金一夕暴跌」的關鍵訊號！華爾街點名這項「被遺忘的資產」正悄悄接棒

《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用15分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 《What’s News》是《華爾街日報》每日更新的旗艦新聞節目，由盧克・瓦格斯（Luke Vargas）主持，致力於在數分鐘內為聽眾梳理影響市場的商業、金融與政治頭條。 本期節目（2026年2月2日，週一早報）邀請了《華爾街日報》市場記者切爾西・杜萊尼（Chelsey Dulaney），深度解析為何全球市場陷入廣泛的拋售潮，以及這是否意味著投資風向的轉變。

週一開盤，全球市場延續了上週五的肅殺氣氛，美股期貨走低，加密貨幣與貴金屬同步下殺。究竟發生了什麼事？

就在一週前，金屬市場的漲勢看起來還銳不可擋，黃金在過去一年上漲超過 60%，白銀價格甚至翻倍。然而，上週五（1月30日）局勢急轉直下，黃金與白銀遭遇了自 1980 年代以來最慘烈的單日拋售。與此同時，比特幣也跌破 77,000 美元（約新台幣243萬元）大關。

《華爾街日報》記者杜萊尼指出，投資人正面臨一場「廣泛修正」，在這波混亂中，幾個關鍵訊號值得留意：

訊號一：黃金從「避險資產」變「迷因股」

為什麼連被視為避險資產的黃金都遭到拋售？杜萊尼分析，過去一年金屬價格的瘋狂飆漲，很大程度是建立在對「美國政策不可預測性」與「美元貶值」的恐懼之上。這可以解釋黃金為何在過去一年上漲超過60%、白銀價格翻了一倍。投資人擔心川普政府的政策可能侵蝕美元價值，因此蜂擁買入實體資產。

杜萊尼形容：「但這波行情會持續多久很難說。過去一年，我們目睹了金屬市場的瘋狂湧入，這股熱潮最初被認為是央行主導的，但現在卻被散戶投資客等因素帶動。黃金原本是避險資產，但最近交易起來卻像『迷因股』（Meme stock）。所以，這可能只是『清洗浮額』（positioning washout，類似『洗盤』的概念，但主要由市場本身的頭寸調整所觸發）的結果。這波押注已經過度擁擠，現在出現了一些觸發點，所以價格有所回落。」

訊號二：「華許效應」引黃金拋售潮

這波清洗的關鍵觸發點是什麼？杜萊尼點出了一個政治事件：川普提名凱文・華許（Kevin Warsh）擔任聯準會（Fed）主席。

華許曾任聯準會理事，在華爾街眼中是一位「穩健派」（Safe hand）。他的提名傳遞了一個重要訊號：聯準會的獨立性可能得以保全。

杜萊尼指出，此前市場普遍擔憂聯準會將淪為白宮的附庸，被迫配合川普要求降息，這也是推動資金逃離美元、湧入黃金的主因。然而，華許的出現緩解了這些疑慮。投資人開始重新評估風險，導致原本押注在避險資產的資金大舉撤退，進而引爆金屬市場的拋售潮。

美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh ）出任下屆聯準會主席。（美聯社）

訊號三：美債與美元回穩，市場正在找回理性？

在一片慘綠中，卻有兩個資產逆勢回穩：美國公債與美元。

杜萊尼觀察到，隨著股市與商品市場下跌，資金重新流向美國公債，推動債券價格上漲、殖利率隨之下降。同時，過去幾週表現疲軟、遭受重創的美元也開始止跌回升。

這是一個極為重要的訊號。杜萊尼認為，這顯示市場運作正在恢復正常邏輯：美債再次發揮了它作為傳統避險資產的功能，不再是被拋售的對象； 美元的回升也顯示投資人對美國資產的信心正在修復。

總結：是崩盤還是修正？

面對股、幣、金齊跌的局面，投資人該恐慌嗎？杜萊尼認為，目前的市場反應更像是一次「清洗浮額」（positioning washout）。前期過度擁擠的投機交易正在退潮，而美債與美元的回穩，或許是市場正在找回理性的訊號。雖然這波修正會持續多久仍是未知數，但對於擔心「大崩盤」的投資人來說，看到傳統避險資產恢復功能，應該能稍微鬆一口氣。

