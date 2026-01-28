華爾街聊什麼》資料中心融資狂潮來襲，PGIM投資長警告：長線恐血本無歸、小心經濟過熱反撲

《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用15分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 《WSJ’s Take On the Week》是《華爾街日報》的重磅財經Podcast，由銀行業專欄作家戴莫斯（Telis Demos）與私募股權記者戈特弗里德（Miriam Gottfried）共同主持，穿透市場雜音，直指核心。 ​本期節目（1月25日）聚焦於當前最熱門、卻也最昂貴的議題：人工智慧（AI）的基礎建設融資。主持人戈特弗里德專訪了全球頂尖資產管理公司 PGIM Fixed Income 的共同投資長（Co-CIO）格雷格・彼得斯（Greg Peters）。面對 AI 狂熱，彼得斯並非盲目樂觀，而是以債券投資人的嚴謹視角，揭示了未來24個月市場將面臨的「巨額債務海嘯」，並點出投資人最容易忽視的通膨回溫風險。

當全世界都在討論誰是下一個輝達（Nvidia）時，華爾街的債券交易員們卻看著另一個令人咋舌的數字：5.3兆美元（約新台幣166.8兆元）。

這是未來24個月內，為了支撐 AI 發展所需的資料中心（data center）與基礎建設融資總額。PGIM 共同投資長彼得斯在節目中直言，這場 AI 派對的入場費高得驚人。即使扣除掉科技巨頭（如微軟、Google、Meta）約1.5兆美元（約新台幣47.2兆元）的自有現金流，剩下高達3.8兆至4兆美元的資金缺口，全部得靠發債來填補。

這意味著，一場巨大的債券供給海嘯即將衝擊市場，將會出現一波龐大的融資需求。面對這波狂潮，投資人該如何自保？彼得斯提出了他的獨到見解。

AI 投資的最大陷阱

「真正讓我不解、甚至感到頭皮發麻的是，」彼得斯在節目中語帶驚訝地表示：「我們看到這些科技巨頭發行了長達 30 年、甚至 40 年的無擔保長期債券，而市場竟然買單了。」

為什麼這很危險？彼得斯分析，AI 是一個技術迭代極快的產業。晶片、伺服器機架的壽命短、技術折舊迅速。在這種高度不確定的環境下，借出一筆長達 40 年的錢，顯然存在巨大的風險。

此外，AI 產業本質上是「贏家全拿」（Winner-take-all）的遊戲，連大規模資料中心營運商也這麼認為。彼得斯警告，如果投資人聽信每一家科技巨頭的願景，並廣泛買入它們的債券，從數學機率來看，你可能投資了六家公司，但其中五家註定會失敗。

「這就是債務投資固有的問題。不是每個人都能贏，而市場卻不斷地向所有人兜售希望、期待有人能成功，這是最大的風險，」彼得斯說。

聰明的投資策略

既然長期持有的風險太高，PGIM 的策略是什麼？彼得斯的答案很務實：擁有良好的結構、充足的抵押品，以及盡一切可能降低下行風險。他傾向參與資料中心的「建築融資」（Construction Financing）。說穿了，這就像是一筆「比較高級的建築貸款」，但看重的是抵押品、是後盾。這類投資的優勢在於：

＊期限短（Short Tenor）： 鎖定5年以內的短期回報，避開技術長期變動的風險。

＊有擔保（Collateralized）： 貸款背後有實體的資料中心建築或租約作為抵押品，即便公司營運出問題，還有資產可供清算。

但彼得斯對未來的融資風險仍有擔憂。他說：「我猜我們一年後的參與度會大大將低。我們現在看到了這個機會，但我並不認為12到24個月後還會出現這樣巨大的機會，因為所有的一切都需要再融資；而且晶片、伺服器機架的壽命是未知數。當你需要不斷地以如此高昂的成本對晶片部分進行再投資時，就很難獲得投資回報。」

展望未來：最大的恐懼不是衰退，是「經濟過熱」

節目尾聲，主持人戈特弗里德請彼得斯用 30 秒回答投資人最關心的問題：未來一年，你最大的擔憂是什麼？

不同於許多人擔心經濟衰退，彼得斯給出了一個反向的答案：經濟過熱（Overheating）。

他列舉了當前的幾大趨勢：像是GDP 成長正在加速、大規模的財政刺激政策持續發酵、能源價格走低、政府推動放鬆監管、聯準會可能降息。「這一切因素疊加起來，很可能將我們推向通膨困境，」彼得斯語氣凝重地總結。相比於單一產業的泡沫，這種全面性的通膨飆升，才是讓投資人「無處可躲」的夢魘。

