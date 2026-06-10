華爾街聊什麼》2026世界盃週五凌晨開踢，但你知道它的黑歷史嗎？從最賺錢的體育帝國，到震驚全球的FIFA貪腐風暴

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《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與嘉賓介紹 《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的podcast節目，由記者萊恩．克努森（Ryan Knutson）與潔西卡．門多薩（Jessica Mendoza）主持，透過對話拆解金錢、商業與權力如何形塑當代世界。 本期節目（7日）由《華爾街日報》資深體育編輯約書亞・羅賓遜（Joshua Robinson）與喬納森・克雷格（Jonathan Clegg）擔任來賓。兩人長年追蹤國際足總（FIFA）與世界足球產業，並合著《俱樂部：英超聯賽是如何成為世界體育中最狂野、最富有、最具顛覆性的商業帝國》等三本書。

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2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨3點開踢，48支球隊、數十億觀眾，將一路狂歡到7月19日。不過，在全球球迷為球星吶喊的同時，很少人知道，世界盃不只是足球史上最成功的商業奇蹟，還有一段交織著權力、金錢與醜聞的黑歷史。

《華爾街日報》在最新一期Podcast中，回顧了世界盃如何從1930年連報紙都懶得報導的寒酸比賽，一步步被推向巔峰，卻也跌入腐敗深淵的過往：

究竟是誰把球賽包裝成日進斗金的娛樂帝國？毫無足球傳統的沙漠小國卡達，又為何爆冷奪下主辦權、引發全球舞弊質疑？最後，美國司法部又是如何跨海追查，掀開FIFA長年不為人知的黑幕？這場發生在球場之外的權力鬥爭，精彩程度絲毫不輸任何一場世界盃決賽。

從寒酸比賽到全球盛事：世界盃的崛起之路

今天的世界盃是全球最受矚目的體育賽事之一，48支國家隊同場競技，數十億人透過電視和網路關注賽況。但將時間倒回將近一個世紀前，它的起點其實相當寒酸。

20世紀初，剛歷經一戰浩劫的各國意識到：想維持和平，最好的方式就是把敵對關係帶到運動場上解決。於是，在足球誕生的約50年後，剛成立的「國際足球總會」（FIFA）決定辦一場真正意義上的全球錦標賽，並將首屆賽事定於1930年的烏拉圭。

對當時的歐洲球隊來說，烏拉圭簡直在世界另一端，光是搭船就要花上三個星期。於是，幾支隊伍乾脆一起登上了「孔特維德號」（Conte Verde）郵輪，在海上搖搖晃晃地駛向賽場。原本預計有14隊參賽，埃及隊卻因為「錯過船班」而遺憾缺席。最後，歷史上的第一屆世界盃僅有13隊共襄盛舉。

雖然最終由主場作戰的烏拉圭奪下首屆冠軍，但在那個通訊落後的年代，歐洲民眾頂多只能從隔天的報紙電訊或廣播中得知一兩句簡訊，這場勝利在當時幾乎沒有引起世界關注。世界盃距離真正成為全球盛事，還有很長一段路要走。

不過，改變世界盃命運的時刻很快就來臨了。1950至1960年代，隨着轉播技術突飛猛進，觀眾不再需要親自到球場，也不必等報紙隔天刊登戰報。世界盃開始走進千家萬戶的客廳，從只有少數人來參與的線下賽事，搖身一變成為跨越國界的共同娛樂。

就在這時，一位來自巴西的17歲少年，徹底點亮了世界盃的舞台。

他就是「球王」比利（Pele, Edson Arantes do Nascimento）。1958年的瑞典世界盃上，當歐洲球隊還在講究嚴密戰術與僵硬體系時，比利卻像在球場上freestyle——他速度驚人、技巧華麗，能輕巧地把球挑過防守球員頭頂再流暢接回，用充滿創造力與快樂的技法征服了全球觀眾。喬納森形容，比利的本事甚至就像從幾英里外把球狠狠轟進球門。

2022年卡達世界盃，奪冠的阿根廷隊長梅西捧起大力神盃，身上披著國王贈送的黑袍。（AP）

隨著電視螢幕將比利的風采傳播到世界各地，他成了如「空中飛人」喬丹（Michael Jordan），和「拳王」阿里（Muhammad Ali）般的耀眼巨星。到了1970年代末比利退役時，世界盃早已脫胎換骨，從當年那場需要搭船三週、甚至會有人錯過船班的小比賽，蛻變成全球規模最大、最令人熱血沸騰的體育娛樂盛事。

賣的不是足球，是娛樂：布拉特如何打造FIFA帝國

當比利在球場上用華麗球技征服全球觀眾時，FIFA內部也有一位「企業經理人」正悄悄改寫這項賽事的命運。他叫塞普．布拉特（Sepp Blatter），他不是球星，甚至一開始和足球沒有太深的關係。與比利的優雅與快樂截然不同，這位出身瑞士、曾在鐘錶業工作的商界老手，唯一與比利相似的，大概只有對鎂光燈的無比熱愛。

國際足總（FIFA）主席布拉特（Sepp Blatter）

1975年，布拉特加入FIFA，先後擔任技術總監、秘書長，最後在1998年當選主席。在他眼中，世界盃的潛力遠遠超過一場足球比賽。約書亞說，布拉特很早就看懂了一件事：「你賣的其實是娛樂。」

這個觀念徹底翻轉了FIFA的經營方式，他將目光從傳統的門票收入，轉向真正藏有巨額金礦的全球轉播權與商業行銷權。透過大規模拓展廣告與贊助，他將世界盃包裝成一條橫跨全球的完整產業鏈，把一個原本財務狀況普普通通的瑞士非營利組織，打造為坐擁超過15億美元現金儲備的全球體育帝國。

然而，金錢只是他統治版圖的一部分，布拉特更深知FIFA本質上是個高度政治化的組織。在211個會員國「每國一票、票票等值」的遊戲規則下，他將大量心力投入非洲、亞洲和加勒比海地區，將世界盃賺來的「發展基金」分配給各國足球協會，為小國興建球場與訓練中心。

這套金援攻勢替他贏得了基層的鐵桿支持。約書亞在2015年的報導中，透過訪問全球數十個足球協會，揭開了布拉特牢牢鞏固權力的秘密，當時不只一位協會主管在訪談中對他讚譽有加：「我們不把布拉特先生當政治人物看待，他是一位偉大的人道主義者。」

不過，伴隨著掌聲而來的，是從未間斷的腐敗醜聞。多年來，關於裝滿現金的牛皮紙袋、甚至塞滿鈔票的旅行袋等傳聞鬧得沸沸揚揚，正如約書亞在節目裡打趣所說：「任何你想得到、能裝現金的容器，都曾出現在這些貪腐傳聞裡。」

卡達憑什麼贏？震撼全球的主辦權之爭

其實關於FIFA的流言蜚語，早在1998年布拉特競選主席時就鬧得沸沸揚揚，當時計票結果剛出爐，就傳出有人在前一晚的飯店裡發放裝有5萬美元現金的信封替他拉票，雖然指控從未被證實，布拉特也全盤否認，但「內線交易」的耳語從此伴隨他的整個任期。

在2000年代初，FIFA開始調整世界盃主辦權分配方式。2006年主辦權競爭期間，有聲音質疑布拉特原本希望由南非勝出，最後卻是德國取得主辦權。之後FIFA推出了「洲際輪替制度」，名義上是讓世界盃依序在不同洲舉辦，也順利為2010年南非世界盃鋪平道路、讓非洲首度迎來盛事，但背後調配主辦權的黑箱質疑卻從未停過。

真正讓FIFA徹底陷入全球信任危機的，是2010年那場改變足球歷史的投票。當年12月，全球足球界齊聚蘇黎世，FIFA破天荒決定一次選出兩屆主辦國，各大足球強國幾乎全數參戰，英格蘭、西班牙、荷蘭、俄羅斯都在積極爭取2018年主辦權，而美國則被普遍看好能穩拿2022年世界盃。

至於卡達，當時根本沒人把它當一回事。畢竟要在一個夏天動輒突破45度、從沒入圍過世界盃且基礎設施有限的沙漠國家辦球賽，即便卡達提出「替球場裝冷氣」的構想，大家聽完也只是笑笑，覺得這簡直是天方夜譚。

不過卡達顯然有備而來，他們砸重金找來席丹（Zinedine Zidane）和貝克漢（David Beckham）等傳奇球星背書，據傳部分代言費高達1000萬美元，儘管如此，連FIFA自家的技術評估報告都警告卡達過於炎熱、會危及球員健康，外界仍堅信他們毫無勝算。

然而，投票揭曉那天，當所有人以為會看到美國或西班牙勝出時，布拉特卻在講台上投下震撼彈：2018年由俄羅斯主辦，2022年則是卡達！

主持人萊恩追問，當時現場是不是驚嘆「卡達創造了奇蹟」？喬納森說：「不，大家的反應是——這絕對是作弊！這種荒唐事怎麼可能過關？」這個震驚足壇的決定，瞬間點燃了全球球迷的怒火，強烈要求徹查黑幕。

所有人都在質疑：一個人口才300萬且同性戀違法的沙漠小國，到底憑什麼？儘管卡達政府事後發表聲明，強調每個主辦國都會面臨批評，並搬出「調查已證明清白」、「該輪到阿拉伯世界主辦了」等理由，堅稱自己是憑藉最優秀的方案與合規的程序勝出，但這場投票已徹底改變了媒體與大眾看待國際足總的方式。

黑金帝國的崩塌：美國司法部如何揭開FIFA黑幕？

卡達申辦案引爆軒然大波後，美國司法部（DOJ）死死鎖定了長年籠罩在貪腐烏雲下的FIFA。很多人納悶，一個總部在瑞士的組織，美國憑什麼跨海查案？答案其實藏在FIFA的數鈔機裡，由於大量交易都用美元結算、資金卡片流經美國銀行，加上大批涉及拉美市場的轉播權與贊助案都在紐約或邁阿密談判交割，這些交易在美國境內留下的滿地「金流足跡」，成了美國司法部介入的絕佳理由。

而真正幫美國警方當內應、撬開黑箱內幕的，是一位堪稱足壇史上最奇葩的傳奇高層：查克．布雷澤（Chuck Blazer）。這位老兄留著聖誕老人般的大鬍子，肩膀上常年停著一隻吃雞肉的鸚鵡，更扯的是，他還在紐約川普大樓租了兩間豪宅，其中一間竟然專門用來養貓！

不過這位怪咖千算萬算，卻算漏了地表最強機關——美國國稅局。因為逃漏稅欠下約1000萬美元的巨債，布雷澤立刻被司法部逮個正著。檢方沒有急著起訴，而是將計就計與他達成秘密合作，讓他從權力核心搖身一變成為污點證人。美國司法部的終極目標，就是想借他的手當內應，徹底理清這個長年隱蔽的FIFA地下洗錢與付款網絡。

接下來的情節猶如好萊塢諜報片，聯邦調查局在布雷澤的鑰匙圈裡裝了竊聽器，每次FIFA開高層會議，他一走進房間就把鑰匙隨手往桌上一扔，便將現場那些滿嘴回扣、秘密付款與分贓細節的貪婪對話通通錄了下來。

終於在2015年5月的清晨，瑞士警方突襲了蘇黎世五星級的巴爾拉克酒店（Baur au Lac Hotel），當場逮捕並起訴了14名高層。記者約書亞趕到現場時，只見這群大佬正被陸續押解出來。這場由美國FBI與司法部跨境授權的逮捕行動，指控罪名包括電子詐欺與各項貪腐，還祭出了當年專門用來對付黑手黨的《反勒索及受賄組織法》（RICO）。

這場大地震重創了FIFA，連剛五度連任主席的布拉特也只能狼狽下台，藏在黑幕下的黑金勾當終於在聚光燈下現形。當時繼任者們紛紛拍胸脯保證，FIFA將痛改前非、迎來全新轉折。如今，由美、墨、加三國首度聯合舉辦的2026年世界盃將於本週（台灣時間6月12日）熱烈開踢，當全球球迷在電視機前享受這場歷史規模最大的足球盛宴時，或許很難想像，這個高達數十億人瘋狂的頂級娛樂帝國，才剛剛走出一段多麼黑暗腐朽的瘋狂時代。

FIFA世界盃標示懸掛在休士頓體育場外，時間為2026年5月27日。（美聯社）

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