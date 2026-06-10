華爾街聊什麼》2026世界盃週五凌晨開踢，但你知道它的黑歷史嗎？從最賺錢的體育帝國，到震驚全球的FIFA貪腐風暴
《華爾街聊什麼》欄目介紹
我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。
每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用10分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。
本期Podcast與嘉賓介紹
《The Journal.》是《華爾街日報》與Spotify共同製作的podcast節目，由記者萊恩．克努森（Ryan Knutson）與潔西卡．門多薩（Jessica Mendoza）主持，透過對話拆解金錢、商業與權力如何形塑當代世界。
本期節目（7日）由《華爾街日報》資深體育編輯約書亞・羅賓遜（Joshua Robinson）與喬納森・克雷格（Jonathan Clegg）擔任來賓。兩人長年追蹤國際足總（FIFA）與世界足球產業，並合著《俱樂部：英超聯賽是如何成為世界體育中最狂野、最富有、最具顛覆性的商業帝國》等三本書。
2026年美加墨世界盃將於台灣時間6月12日凌晨3點開踢，48支球隊、數十億觀眾，將一路狂歡到7月19日。不過，在全球球迷為球星吶喊的同時，很少人知道，世界盃不只是足球史上最成功的商業奇蹟，還有一段交織著權力、金錢與醜聞的黑歷史。
《華爾街日報》在最新一期Podcast中，回顧了世界盃如何從1930年連報紙都懶得報導的寒酸比賽，一步步被推向巔峰，卻也跌入腐敗深淵的過往：
究竟是誰把球賽包裝成日進斗金的娛樂帝國？毫無足球傳統的沙漠小國卡達，又為何爆冷奪下主辦權、引發全球舞弊質疑？最後，美國司法部又是如何跨海追查，掀開FIFA長年不為人知的黑幕？這場發生在球場之外的權力鬥爭，精彩程度絲毫不輸任何一場世界盃決賽。
從寒酸比賽到全球盛事：世界盃的崛起之路
今天的世界盃是全球最受矚目的體育賽事之一，48支國家隊同場競技，數十億人透過電視和網路關注賽況。但將時間倒回將近一個世紀前，它的起點其實相當寒酸。
20世紀初，剛歷經一戰浩劫的各國意識到：想維持和平，最好的方式就是把敵對關係帶到運動場上解決。於是，在足球誕生的約50年後，剛成立的「國際足球總會」（FIFA）決定辦一場真正意義上的全球錦標賽，並將首屆賽事定於1930年的烏拉圭。
對當時的歐洲球隊來說，烏拉圭簡直在世界另一端，光是搭船就要花上三個星期。於是，幾支隊伍乾脆一起登上了「孔特維德號」（Conte Verde）郵輪，在海上搖搖晃晃地駛向賽場。原本預計有14隊參賽，埃及隊卻因為「錯過船班」而遺憾缺席。最後，歷史上的第一屆世界盃僅有13隊共襄盛舉。
雖然最終由主場作戰的烏拉圭奪下首屆冠軍，但在那個通訊落後的年代，歐洲民眾頂多只能從隔天的報紙電訊或廣播中得知一兩句簡訊，這場勝利在當時幾乎沒有引起世界關注。世界盃距離真正成為全球盛事，還有很長一段路要走。
不過，改變世界盃命運的時刻很快就來臨了。1950至1960年代，隨着轉播技術突飛猛進，觀眾不再需要親自到球場，也不必等報紙隔天刊登戰報。世界盃開始走進千家萬戶的客廳，從只有少數人來參與的線下賽事，搖身一變成為跨越國界的共同娛樂。
就在這時，一位來自巴西的17歲少年，徹底點亮了世界盃的舞台。
他就是「球王」比利（Pele, Edson Arantes do Nascimento）。1958年的瑞典世界盃上，當歐洲球隊還在講究嚴密戰術與僵硬體系時，比利卻像在球場上freestyle——他速度驚人、技巧華麗，能輕巧地把球挑過防守球員頭頂再流暢接回，用充滿創造力與快樂的技法征服了全球觀眾。喬納森形容，比利的本事甚至就像從幾英里外把球狠狠轟進球門。
隨著電視螢幕將比利的風采傳播到世界各地，他成了如「空中飛人」喬丹（Michael Jordan），和「拳王」阿里（Muhammad Ali）般的耀眼巨星。到了1970年代末比利退役時，世界盃早已脫胎換骨，從當年那場需要搭船三週、甚至會有人錯過船班的小比賽，蛻變成全球規模最大、最令人熱血沸騰的體育娛樂盛事。
賣的不是足球，是娛樂：布拉特如何打造FIFA帝國
當比利在球場上用華麗球技征服全球觀眾時，FIFA內部也有一位「企業經理人」正悄悄改寫這項賽事的命運。他叫塞普．布拉特（Sepp Blatter），他不是球星，甚至一開始和足球沒有太深的關係。與比利的優雅與快樂截然不同，這位出身瑞士、曾在鐘錶業工作的商界老手，唯一與比利相似的，大概只有對鎂光燈的無比熱愛。
1975年，布拉特加入FIFA，先後擔任技術總監、秘書長，最後在1998年當選主席。在他眼中，世界盃的潛力遠遠超過一場足球比賽。約書亞說，布拉特很早就看懂了一件事：「你賣的其實是娛樂。」
這個觀念徹底翻轉了FIFA的經營方式，他將目光從傳統的門票收入，轉向真正藏有巨額金礦的全球轉播權與商業行銷權。透過大規模拓展廣告與贊助，他將世界盃包裝成一條橫跨全球的完整產業鏈，把一個原本財務狀況普普通通的瑞士非營利組織，打造為坐擁超過15億美元現金儲備的全球體育帝國。
然而，金錢只是他統治版圖的一部分，布拉特更深知FIFA本質上是個高度政治化的組織。在211個會員國「每國一票、票票等值」的遊戲規則下，他將大量心力投入非洲、亞洲和加勒比海地區，將世界盃賺來的「發展基金」分配給各國足球協會，為小國興建球場與訓練中心。
這套金援攻勢替他贏得了基層的鐵桿支持。約書亞在2015年的報導中，透過訪問全球數十個足球協會，揭開了布拉特牢牢鞏固權力的秘密，當時不只一位協會主管在訪談中對他讚譽有加：「我們不把布拉特先生當政治人物看待，他是一位偉大的人道主義者。」
不過，伴隨著掌聲而來的，是從未間斷的腐敗醜聞。多年來，關於裝滿現金的牛皮紙袋、甚至塞滿鈔票的旅行袋等傳聞鬧得沸沸揚揚，正如約書亞在節目裡打趣所說：「任何你想得到、能裝現金的容器，都曾出現在這些貪腐傳聞裡。」
卡達憑什麼贏？震撼全球的主辦權之爭
其實關於FIFA的流言蜚語，早在1998年布拉特競選主席時就鬧得沸沸揚揚，當時計票結果剛出爐，就傳出有人在前一晚的飯店裡發放裝有5萬美元現金的信封替他拉票，雖然指控從未被證實，布拉特也全盤否認，但「內線交易」的耳語從此伴隨他的整個任期。
在2000年代初，FIFA開始調整世界盃主辦權分配方式。2006年主辦權競爭期間，有聲音質疑布拉特原本希望由南非勝出，最後卻是德國取得主辦權。之後FIFA推出了「洲際輪替制度」，名義上是讓世界盃依序在不同洲舉辦，也順利為2010年南非世界盃鋪平道路、讓非洲首度迎來盛事，但背後調配主辦權的黑箱質疑卻從未停過。
真正讓FIFA徹底陷入全球信任危機的，是2010年那場改變足球歷史的投票。當年12月，全球足球界齊聚蘇黎世，FIFA破天荒決定一次選出兩屆主辦國，各大足球強國幾乎全數參戰，英格蘭、西班牙、荷蘭、俄羅斯都在積極爭取2018年主辦權，而美國則被普遍看好能穩拿2022年世界盃。
至於卡達，當時根本沒人把它當一回事。畢竟要在一個夏天動輒突破45度、從沒入圍過世界盃且基礎設施有限的沙漠國家辦球賽，即便卡達提出「替球場裝冷氣」的構想，大家聽完也只是笑笑，覺得這簡直是天方夜譚。
不過卡達顯然有備而來，他們砸重金找來席丹（Zinedine Zidane）和貝克漢（David Beckham）等傳奇球星背書，據傳部分代言費高達1000萬美元，儘管如此，連FIFA自家的技術評估報告都警告卡達過於炎熱、會危及球員健康，外界仍堅信他們毫無勝算。
然而，投票揭曉那天，當所有人以為會看到美國或西班牙勝出時，布拉特卻在講台上投下震撼彈：2018年由俄羅斯主辦，2022年則是卡達！
主持人萊恩追問，當時現場是不是驚嘆「卡達創造了奇蹟」？喬納森說：「不，大家的反應是——這絕對是作弊！這種荒唐事怎麼可能過關？」這個震驚足壇的決定，瞬間點燃了全球球迷的怒火，強烈要求徹查黑幕。
所有人都在質疑：一個人口才300萬且同性戀違法的沙漠小國，到底憑什麼？儘管卡達政府事後發表聲明，強調每個主辦國都會面臨批評，並搬出「調查已證明清白」、「該輪到阿拉伯世界主辦了」等理由，堅稱自己是憑藉最優秀的方案與合規的程序勝出，但這場投票已徹底改變了媒體與大眾看待國際足總的方式。
黑金帝國的崩塌：美國司法部如何揭開FIFA黑幕？
卡達申辦案引爆軒然大波後，美國司法部（DOJ）死死鎖定了長年籠罩在貪腐烏雲下的FIFA。很多人納悶，一個總部在瑞士的組織，美國憑什麼跨海查案？答案其實藏在FIFA的數鈔機裡，由於大量交易都用美元結算、資金卡片流經美國銀行，加上大批涉及拉美市場的轉播權與贊助案都在紐約或邁阿密談判交割，這些交易在美國境內留下的滿地「金流足跡」，成了美國司法部介入的絕佳理由。
而真正幫美國警方當內應、撬開黑箱內幕的，是一位堪稱足壇史上最奇葩的傳奇高層：查克．布雷澤（Chuck Blazer）。這位老兄留著聖誕老人般的大鬍子，肩膀上常年停著一隻吃雞肉的鸚鵡，更扯的是，他還在紐約川普大樓租了兩間豪宅，其中一間竟然專門用來養貓！
不過這位怪咖千算萬算，卻算漏了地表最強機關——美國國稅局。因為逃漏稅欠下約1000萬美元的巨債，布雷澤立刻被司法部逮個正著。檢方沒有急著起訴，而是將計就計與他達成秘密合作，讓他從權力核心搖身一變成為污點證人。美國司法部的終極目標，就是想借他的手當內應，徹底理清這個長年隱蔽的FIFA地下洗錢與付款網絡。
接下來的情節猶如好萊塢諜報片，聯邦調查局在布雷澤的鑰匙圈裡裝了竊聽器，每次FIFA開高層會議，他一走進房間就把鑰匙隨手往桌上一扔，便將現場那些滿嘴回扣、秘密付款與分贓細節的貪婪對話通通錄了下來。
終於在2015年5月的清晨，瑞士警方突襲了蘇黎世五星級的巴爾拉克酒店（Baur au Lac Hotel），當場逮捕並起訴了14名高層。記者約書亞趕到現場時，只見這群大佬正被陸續押解出來。這場由美國FBI與司法部跨境授權的逮捕行動，指控罪名包括電子詐欺與各項貪腐，還祭出了當年專門用來對付黑手黨的《反勒索及受賄組織法》（RICO）。
這場大地震重創了FIFA，連剛五度連任主席的布拉特也只能狼狽下台，藏在黑幕下的黑金勾當終於在聚光燈下現形。當時繼任者們紛紛拍胸脯保證，FIFA將痛改前非、迎來全新轉折。如今，由美、墨、加三國首度聯合舉辦的2026年世界盃將於本週（台灣時間6月12日）熱烈開踢，當全球球迷在電視機前享受這場歷史規模最大的足球盛宴時，或許很難想像，這個高達數十億人瘋狂的頂級娛樂帝國，才剛剛走出一段多麼黑暗腐朽的瘋狂時代。
更多風傳媒報導
其他人也在看
日人來台點1小吃狂喊「喔伊系」！他一看菜色傻眼 網曝：日本少見
台灣擁有豐富多元的特色美食，深受許多外國遊客喜愛。近日，一名網友分享，自己前往西門町一間知名麵店用餐時，發現隔壁桌兩名日本遊客邊吃邊不斷驚呼「喔伊系（おいしい，好吃）」，讓他相當好奇究竟是什麼美食如此美味。沒想到仔細一看，竟只是一盤看似普通的燙青菜，讓他忍不住直呼，「這真的是我看過對一般燙青菜最高的評價了！」
多米多羅慘了？！她當年批評黃山料遭「進攻」：直到現在都還瑟瑟發抖
台灣暢銷作家黃山料近日遭YouTuber多米多羅拍片公審，相關話題連日延燒；網紅陳沂透露，當年她曾發文批評黃山料的一個觀點，結果被黃山料親自發文點名回覆，「更不用說被很多刪料粉絲進攻叫我保持善良，直到現在都還瑟瑟發抖」。
下雨天「這4種水果」先別買！老闆曝隱藏地雷：外表看不出來
近日全台受鋒面影響各地降雨不斷，出門採買食物時相當辛苦，許多民眾會趁著出門到超市、市場將需要的東西一次買齊，也會順手帶些水果回家。不過經營水果店多年的老闆阿毛就特別提醒，下雨天挑選水果藏有大學問，雨天過後有些水果雖然看起來好好的，但其實買回家很容易出狀況，其中就點名西瓜、鳳梨、木瓜、哈密瓜。
舞菇買回家別直接丟冰箱！專家曝「先做1動作」 保鮮效果差很大
近年蔬菜價格經常受到氣候、天災等因素影響而波動，但有些食材因為採用設施栽培，價格相對穩定，因此成為許多家庭的省錢好幫手。除了豆芽菜、豆苗之外，菇類也是其中之一。尤其舞菇，不論炒菜、煮湯、燉煮或火鍋都非常適合，香氣濃郁又富含膳食纖維，因此深受許多人喜愛。不過，不少人都有這樣的經驗：趁特價多買幾盒舞菇，結果還沒吃完就開始變軟、出水，甚至產生異味。蔬果專家青髪のテツ表示，其實問題往往不是買太多，而是保存方式不對。 舞菇最怕的其實是濕氣 許多人買回家後，習慣連同原包裝直接放進冰箱。但舞菇對濕氣非常敏感。當包裝盒內累積過多水氣時，容易讓舞菇表面持續潮濕，進而加速腐敗。尤其冷藏過程中，溫度變化產生的水珠常會附著在菇體表面，成為品質下降的主要原因之一。因此，保存舞菇的重點並不是保濕，而是避免過度潮濕。 保存前先用廚房紙巾包起來 想讓舞菇保存得更久，其實方法非常簡單。買回家後先將舞菇從原包裝取出，如果表面有明顯髒污，可以用廚房紙巾輕輕擦拭乾淨。接著用乾燥的廚房紙巾將整包舞菇輕輕包覆起來，再放進保鮮袋或夾鏈袋中保存。廚房紙巾能吸收舞菇自然釋放出的水氣，避免濕氣累積，同時維持較穩定的保存環境。 冰箱哪裡最
雨天上班機車通勤族神器！套上去「小腿以下全乾爽」1.3萬驚呼：真的讚
受西南氣流、梅雨滯留鋒面影響，全台各地連日下起豪大雨，讓不少通勤族感到困擾，尤其外出騎車，雖然有雨衣，但鞋子經常被雨水浸濕，有女網友分享花150元鞋套的使用經驗，讓她能在大雨中，雙腳仍能維持乾爽，大讚值得；貼文擁1.3萬按讚，更多達33萬次瀏覽，更引發網友熱議。
卵巢癌晚期轉移「嗎啡止不住痛」 醫1招助她找回抗癌勇氣
48歲陳小姐於7年前罹患卵巢癌，歷經手術及化學治療，現今癌症已至晚期並轉移至胃部，引發嚴重腹部與背部疼痛。即使使用高劑量嗎啡貼片，疼痛仍反覆發作，幾乎失去正常生活與活動能力。後續前往台北慈濟醫院就診，施作神經阻斷治療改善腫瘤疼痛，劇烈疼痛改善後，又執行內臟神經阻斷術，現在隨著疼痛改善，陳小姐的情緒與精神狀態逐漸轉為正向，重新找回抗癌的勇氣與心力。
中東局再升溫！美軍阿帕契遭擊落報復伊朗 革命衛隊迅速反擊駐巴林基地
美國陸軍阿帕契（Apache）直升機在荷姆茲海峽遭伊朗擊落後，美軍已於美東時間9日下午5時對伊朗發動自衛性軍事打擊。伊朗隨後迅速反擊，革命衛隊（IRGC）宣布向駐紮於巴林的美國第五艦隊基地發動無人機攻擊，中東局勢急遽升溫。
信義區「連搭霸王車、吃霸王餐」全被拍！慣犯女家屬收殘局：願全額付清
新北市一名楊姓司機日前於台北市信義區載一名女子準備前往其汐止住處，怎料，就在女子準備下車時，竟稱自己忘記帶錢、沒有電子支付欲下車領錢，聲稱要去領錢後便一去不返。司機將女子坐「霸王車」的行徑PO上社群網站，沒想到，底下釣出店家指控女子不僅坐霸王車，還在微風南山吃「霸王餐」，怒批其行為根本是慣犯。事件延燒至今，店家透露，女子家屬已主動向其聯繫，除了表達歉意外，也承諾將餐費全額付清。
鼻過敏發作難根治 台北慈濟新術式助患者重獲新生
（記者陳志仁／新北報導）38歲黃先生自幼深受過敏性鼻炎所苦，長年飽受鼻塞、流鼻水及打噴嚏困擾，即使接受下鼻甲切 […]
與傅子純情同母子！資深女星憶暖舉 慟嘆「親生兒女也未必做得到」
出道超過24年、曾演出《新兵日記》等戲劇的演員傅子純，近日剛從印尼峇里島度假返台，7日下午16時許因「急性血癌」（白血病）病逝於淡水馬偕醫院，享年46歲。突如其來的消息讓親友、粉絲難以接受。資深女星鍾佳蓁也分享和傅子純相處的點滴，心痛如絞悲訴「我知道這條路任何人早或晚都得走！但不是現在啊，兒子。」
前半生操勞，晚年幸福順遂的5生肖！屬馬半輩子都忙於照顧家人，「這位」活的像個陀螺老了才開始享受
有些人的人生像開外掛，年紀輕輕就順風順水；但也有一種人，年輕時總是在扛責任、忙生活、顧家庭，很多時候甚至連喘口氣的時間都沒有。別人正在享受青春，他們可能早就在為未來打拼。雖然一路走來不輕鬆，甚至吃過不
吉娃娃被摸「秒做出貓姿勢」 飼主故事感動萬人
一位外國女子數年前收養了吉娃娃，牠曾和貓一起生活，不幸的是原本的主人過世了。女子養了該吉娃娃後發現，牠很少叫、動作像貓一樣輕盈，日前她拍影片分享，吉娃娃還做出在寵物狗身上較不易看到的麵包式（loaf position，或稱母雞蹲），許多人看到狗模仿貓的行為直呼可愛，也有人被這段收養的故事感動。
1天吃2顆蛋太危險？研究驚曝：每週12顆「膽固醇竟零變化」！
許多人因為膽固醇偏高而對雞蛋敬而遠之，但最新科學研究推翻了這項常見迷思。復健科醫師王思恒指出，一項名為「DIABEGG」的大型臨床實驗已證實，糖尿病患者每週食用12顆蛋，其膽固醇水準並不會因此升高。
股息價差都想賺！ 專家曝「這些ETF」：今年不會讓你失望
老AI與金融股雙引擎引爆，沈悶已久的高股息ETF啟動落後補漲，股價頻創新高，陳相州大膽預言：今年將是股息與價差雙收的豐收年！
黃山料的書有料嗎？多米多羅吐槽中驚見「1理念」 財經網美：光這點得逆風挺
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導蟬連三年誠品暢銷冠軍的作家黃山料，近日遭旅日頻道「多米多羅Domidolo」痛批文筆薄弱、創作內容空泛，排版方式更被酸「根...
MLB》鄧愷威陷入苦戰 前2局失掉7分陷大幅落後
效力於休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，於台灣時間6月10日上午9時38分作客Angel Stadium，迎戰洛杉磯天使，力拚本季第4勝；天使則推出22歲、本季首度升上大聯盟的右投Walbert Ureña先發應戰。
拉K代價12萬！毒駕男浪子回頭 為養2幼子「主動獻車」求分期
新北市一名30多歲的丁姓男子，因在市場工作期間吸食K他命後開車，遭警方攔檢，隨後被交通事件裁決處重罰12萬元，並吊扣駕照。當他面對新北分署催繳通知，丁男未選擇逃避表示，他已洗心革面，目前有2名幼兒要養育，請求每月繳納3000元，並同意將其名下車輛交給新北分署查封，以示還款誠意。新北分署審酌丁男經濟狀況後，同意其分期繳納，並先將車輛查封，以確保能按期繳納。
提醒反遭羞辱！不滿被比中指、扔菸蒂 公車司機怒告違停男
台北市1名42歲黃姓司機，8日上午駕駛公車切入停靠區時，赫然發現有部轎車違停擋道，黃男下車詢問路旁男子時，卻遭對方比中指、扔菸蒂及丟垃圾等方式挑釁，黃男不甘平白遭辱，下班後前往警局報案並提告，警方將循線通知男子到案。
大樂透開獎了！6/9中獎號碼、端午加碼百萬獎出爐 100組100萬元剩63組 大樂透直播、中獎怎麼看、如何領一次看
大樂透端午期間加碼百萬，大樂透今晚第115060期的中獎號碼為39、18、13、46、40、25，特別號31。派彩結果，頭獎槓龜；貳獎3注中獎，各得獎金新台幣88萬8869元。百萬元的中獎號碼請至台彩官網查詢，本期計63組促銷獎項無人中獎，於下期加開。大樂透於每周二、五晚上8時30分開出當期獎號。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...