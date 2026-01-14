華爾街聊什麼》2026年股市怎麼看？面對聯準會動盪、川普關稅戰與AI泡沫疑慮，投資大師指點買股迷津

《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用15分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 《The Journal》是《華爾街日報》推出的Podcast節目，聚焦金錢、商業與權力，由資深媒體人萊恩・納特森（Ryan Knutson）主持，解析影響市場與決策的關鍵議題。 本期節目（1月12日）邀請《華爾街日報》「The Intelligent Investor」專欄作者傑森・茲威格（Jason Zweig），談2026年市場風險、AI泡沫與投資策略。茲威格是華爾街最具影響力的投資評論者之一，著有《投資進化論：揭開投腦不理性的真相》，並編輯投資經典著作《智慧型股票投資人》，曾協助諾貝爾經濟學獎得主康納曼撰寫《快思慢想》。

廣告 廣告

2025年，加薩衝突甫告一段落，烏克蘭戰事仍未停歇，關稅爭議反覆升溫，聯準會動向充滿變數——不確定因素持續疊加，標普500指數卻仍上漲約17.9%，一再刷新歷史高點。



熱錢一股腦湧向AI，估值水漲船高，市場愈熱，疑問也愈尖銳：這會不會正是下一個爆掉的泡沫？

茲威格提醒，投資人最大的敵人往往不是市場，而是費用、稅負與自己控制不住的手癢。這位資深金融記者將在本期節目中揭秘：

面對不確定性成為常態的年代，在AI泡沫疑慮、屢創新高的股市與難以預測的2026年之間，投資人究竟該如何站穩腳步？

什麼是「理性投資」？

「你為什麼這麼聰明？」節目一開始，主持人納特森就開門見山地問，究竟如何成為一位聰明的投資人呢？

茲威格從2008年就開始主持《華爾街日報》「The Intelligent Investor」專欄，教讀者怎麼訓練自己的「投資腦」。對他來說，所謂理性的投資，可以歸結為幾個基本原則：判斷力、常識、獨立思考，以及保持懷疑。這些能力其實比技術更難學，甚至被視為一種投資人的品格。

十多年來，茲威格對投資的核心主張始終如一：對多數投資人而言，最好的決策就是買進指數型基金，然後長期持有。這個策略之所以有效，關鍵在於它避開了長期投資最容易忽略的敵人——各種「摩擦成本」。

他指出，無論是主動型基金還是自行選股，只要頻繁交易，就會不斷累積成本，時間一久，對報酬的侵蝕相當可觀。此外，稅負也會增加成本，每次獲利賣出，政府都會抽成；相較之下，長期持有能把繳稅時間往後延，甚至拖到最後才處理。

最難避免的成本，其實來自投資人自己。股價上漲時追高，價格下跌又急著出場，是許多人反覆犯下的錯誤。茲威格形容，若是一雙襪子，變貴了沒人想買；但換成股票，理性往往就消失了。也因此，他才一再強調，透過指數化投資並耐心持有，才能把費用、稅負與情緒干擾降到最低。

回顧 2025 ：戰爭關稅鬧翻天，市場為何持續上漲？

回顧一年前，茲威格對2025年的市場預測其實並不樂觀。他坦言，在2023及2024連續兩年大漲之後，自己原本只期待一個「小幅正成長」，畢竟股市確實能連漲三年。

結果市場完全不照劇本走。2025年，標普500指數（S&P 500）飆漲約17.9%，幾乎是爆炸性的增長。道瓊工業平均指數（DJIA）、那斯達克綜合指數（NASDAQ）與標普500指數接連創新高，Google、Meta、微軟、蘋果等科技股成了最大推手。

更讓人困惑的是，這一年並不平靜。烏克蘭戰爭還在打，關稅問題懸而未決，聯準會動向爭議不斷，加薩衝突也才剛剛消停。這麼多風險疊加，市場還是繼續上漲。

為什麼？茲威格指出，股市上漲的根本原因在於企業獲利成長，而這些獲利出現在一個相對低利率的環境中。美元略為走弱，讓美國企業出口表現不錯；再加上企業稅負因法規而相對降低，公司賺得更多、被課的稅又少，股價自然水漲船高。

受到川普暫緩關稅宣告影響，美股三大指數全面上漲。（美聯社）

如果 AI 泡沫破了，股市會崩盤嗎？



2025年同樣也是AI投資急速升溫的一年，AI是否正在走向泡沫，更成為投資人最關心的焦點。主持人納特森提問：「AI產業裡的人多半不認為有泡沫，但市場估值明明擺在眼前，你怎麼看？」對此，茲威格毫不猶豫地回應：「如果對這件事完全不感到擔心，那才真的是瘋了。」

茲威格指出，AI投資本身就是一體兩面。一方面，輝達、Google、Meta、Facebook等科技巨頭正準備投入數兆美元發展AI，企業高層並不愚蠢，過往成績也相當亮眼，這些都讓市場充滿期待；但另一方面，他也隨即提醒，長達數十年的嚴謹財務研究顯示，當企業大舉投入資本時，未來報酬往往偏低，熱錢不一定換來好結果。

這個觀點乍聽之下或許違反直覺，但茲威格進一步解釋，資本支出往往伴隨浪費。每當新技術被視為前途無量，投資資金便蜂擁而至，真正的淘汰賽反而在之後才展開，誰能撐到最後，事前很難判斷。就像當年的網路浪潮，本身並沒有看錯方向，卻仍變成泡沫。關鍵在於，即使成功預判未來走向，為那個承諾付出過高價格，投資人也未必賺得到錢。

納特森接著追問，這波AI熱潮會不會重演2000年的網路泡沫？茲威格回憶，當年網路股在2000到2002年間平均暴跌約85%，堪稱美國史上最嚴重的財富毀滅之一。若當時重押網路股票，幾乎會把錢賠光；但若買進的是整個市場，三年內雖仍下跌約45%，最終仍隨著股市強勢反彈。

他進一步指出，去年股市上漲17.9%，即使扣掉「七大科技股」，美股仍有約10%的漲幅，幾乎等於長期平均報酬。換言之，非AI類股本身並沒有失速。即便AI若真的出現崩跌，衝擊勢必不小，但對整體市場的傷害程度，未必如想像中嚴重，復原速度也可能比多數人預期得更快。

投資美國科技股最重要的指標—那斯達克指數（NASDAQ Composite Index，NASDAQ），去年因爲川普的對等關稅舉棋不定，股價劇烈波動。（美聯社）

市場這麼熱，現在到底該不該進場？



市場屢創新高，投資人最常問的還是那個老問題：現在進場會不會太晚？納特森問，股價看起來比過去任何時候都貴，該不該等回檔再說？茲威格的回答一貫冷靜：慢慢來，不要突然做出大動作。

他建議，若對風險感到不安，可以採取小額、定期進場的方式，例如每月投入100美元到一兩檔指數型基金，並設定自動扣款。這樣一來，市場下跌時不會一次賠光；市場上漲時，也不至於完全錯過行情。

也有人自認找到了更聰明的做法。一名聽眾分享，他會在市場創新高時賣出一小部分，等回檔再買回來，這種擇時交易算不算合理策略？

茲威格先肯定這是個好問題，隨即點出這麼做的代價：稅與交易成本。每賣出一次，政府就會先抽走約15%的資本利得稅；少掉這15%，意味著你得賺將近20%才能回到原點。若反覆進出，長期下來要成功並不容易，還不如讓資金留在市場裡，持續累積複利。

另一個常見迷思是，401(k)退休帳戶愈來愈普及、上市股票數量卻持續減少，龐大的退休金資金是否因此讓市場「跌不下來」？

茲威格舉例反駁，401(k)自1980年代設立以來，資金長期流入，但市場仍在2000年初、金融海嘯與疫情期間多次重挫。股市漲跌取決於企業能否賺錢，與資金是否定期扣款並無直接關聯。只要恐慌出現或獲利下滑，投資人仍會賣出，市場自然會下跌。

新聞小辭典 401(k)是美國的延後課稅退休金制度，讓員工與雇主提撥薪資至個人投資帳戶，資金退休後再提領課稅。帳戶多投資於共同基金、指數股票型基金（ETF）、股票、債券等資產，用於長期累積退休金。

展望 2026 ：投資人該如何面對未知？

談到投資人最在意的年度預測，主持人納特森直接拋出問題：你如何預測2026年的整體走勢？茲威格笑說，與其猜測市場，他更想反問：投資人該如何擺放自己的位置，讓不論市場怎麼走，都能做出合適反應，甚至知道什麼時候不必反應。

納特森追問，2026年才剛開始，市場就已接連出現變數：委內瑞拉局勢、聯準會動盪、利率走向不明，以及對AI泡沫的憂慮，這些會不會讓他考慮調整策略？茲威格的回答很乾脆：不會，因為對投資人而言，永遠都有值得擔心的事情。

他解釋，市場不會對「已經被預期到的風險」做出反應，那些反覆被討論的問題，早就反映在價格中。真正左右行情的，往往是尚未被看見、也無法事先說出口的意外。因此，當投資人把注意力放在顯而易見的風險上時，反而可能忽略了真正的變數。

那麼，真正「低波動、能讓人晚上睡得著」的投資組合是什麼？也就是說，今年最安全的做法是什麼？茲威格給出的答案很簡單：分散投資。他指出，美國股市只占全球市值的大約三分之二，若把所有資金都押在美股，等於主動放棄其餘三分之一的投資機會。持有的資產種類愈多，就愈不需要擔心單一投資出問題會「要你的命」。

節目尾聲，茲威格分享了一個的小練習：每年年初，先做一組預測——你覺得今年會發生什麼？

別急著去問《華爾街日報》的金融專家怎麼看，而是問問自己：標普500今年會有多少報酬？哪一類主要資產表現最好？年底時，通膨和利率會落在哪裡？等到年底，再回頭對照實際結果。茲威格笑說，他可以保證，你當初寫下的預測，和實際結果，幾乎會毫不相關。

這正是他想給投資人的忠告：人類其實不擅長預測，多數人或許該停止嘗試。與其忙著猜未來，不如接受不確定性，讓「買進並長期持有」成為最可靠的選擇。

更多風傳媒報導

