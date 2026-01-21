華爾街聊什麼》2026「美中AI爭霸」關鍵看點全解析：中國AI如何殺出重圍？依舊難以突破的軟肋在哪？

《華爾街聊什麼》欄目介紹 我們從《華爾街日報》Podcast 精選最有料的內容，把一集集深度對談，變成精彩好讀又有洞見的文章。 每週更新，帶你從矽谷到華爾街，快速掌握全球政經、人物與科技脈動，用 15 分鐘讀懂國際趨勢，聽懂世界的聲音。 本期Podcast與來賓介紹 本期《What's News Sunday》節目（1 月 18 日）由主持人路克・瓦加斯（Luke Vargas）邀請《華爾街日報》亞洲資深特派員喬許・欽（Josh Chin）與牛津分析技術分析師塔蒂亞・波爾克瓦澤（Tatia Bolkvadze），深入剖析中國 AI 的崛起與戰略。 節目回顧了一年前中國 AI 模型 DeepSeek 震撼全球的時刻，並探討這一年來，中國如何透過「開源戰略」與「國家支持」在全球南方攻城掠地，挑戰了矽谷的定價權，更成為美中貿易戰的新戰場。來賓將解析中國 AI 的獨特路徑、晶片封鎖下的突圍之道，以及 2026 年美中 AI 競賽的關鍵看點。

DeepSeek一週年：中國AI崛起的轉捩點

一年前，中國開發的 AI 模型 DeepSeek 橫空出世，性能逼近 OpenAI 等頂尖模型，但只花費不到 600 萬美元（約新台幣 1.8 億元）就開發完成。DeepSeek 當時成為美國下載量最高的免費應用程式，這也讓華爾街科技股一度大幅下跌。這令人震驚，也撼動了整個產業。

廣告 廣告

喬許・欽指出，與美國的 AI 戰略相比，中國的 AI 戰略更偏向國家主導。 2005 年初，中國的 AI 真正開始加速發展；隨著 DeepSeek 推出的 R1 大型前沿模型，其性能幾乎與 Google、OpenAI 和 Anthropic 等公司的頂級模型不相上下，而且成本更低。這不僅讓美國始料未及，更讓北京重拾信心、意識到自己能夠參與競爭。這股自信隨即轉化為國家級的資源投入，開啟了中國AI發展的新篇章。

開源、便宜、好用：中國AI的全球南方戰略

DeepSeek 的橫空出世，也加強中國相關企業的創新力度，例如阿里巴巴 2023 年推出的「通義千問」（Qwen）模型。波爾克瓦澤分析，Qwen 憑藉著開源、免費或低價的策略，迅速在全球累積了超過 6 億次下載，2025 年 12 月成為下載量最高的開源 AI 模型，甚至被 Airbnb 等國際企業採用。

波爾克瓦澤指出，中國 AI 正循著華為 5G 的成功模式，利用華為手機在開發中國家的普及率，將 DeepSeek 等模型預設其中，迅速在伊朗、衣索比亞、奈及利亞等國落地。此外，中國正在利用開源策略來提升他們作為「發展中國家」領導者的形象，將開源包裝成實現「AI 民主化」的方式，積極拉攏全球南方國家。

在 2024 年 G20 高峰會上，中國國家主席習近平曾明確指出「避免人工智慧成為『富國和富人的遊戲』」。自那以後，北京舉辦許多專門針對南方國家的國際會議，越來越多國家與中國 AI 公司合作，採用中國模型、進而發展自己的 AI，從而建立起依賴中國技術的生態系。

矽谷的焦慮：定價權鬆動與路線之爭

中國AI的「俗又大碗」，直接衝擊了矽谷巨頭的定價權。面對免費且堪用的中國模型，美國企業被迫加速創新，尋找新的護城河。

波爾克瓦澤指出，成本低廉的中國 AI 模型加劇了美國科技業長期以來對 AI 泡沫的擔憂。除了定價問題之外，許多公司被迫擴大創新，轉向 AI 的其他領域，例如更具實際應用價值的全球模型。中國 AI 的優點在於體現北京利用 AI 實現產業和經濟成長目標的整體策略，這對許多企業都極具吸引力，西方公司也再加把勁，讓他們自己的產品更具實用性與競爭力。

此外，美中在AI發展路線上也出現分歧。喬許・欽指出，矽谷普遍相信大型語言模型（LLM）是通往「超級人工智慧」的唯一路徑，Meta、Anthropologie 和 Google 都致力於此；而中國則認為必須超越 LLM、建立「模擬真實世界」（包括物理世界）的模型，以實現超級AI。中國在這方面也有優勢，他們有龐大的製造業基礎、工廠、大量產品與數據，使其在機器人、自駕車等模擬世界的領域取得先機，這也可能成為 2026 年美中 AI 競爭的新熱點。

晶片戰爭：中國的軟肋與突圍

儘管軟體實力大增，晶片仍是中國AI發展的最大罩門。美國掌握著超高階、尖端晶片的智慧財產權與供應鏈，喬許・欽曾與一位拜登政府時期的前美國官員聊過，這位官員曾參與禁止美國晶片出口中國的行動。他表示，中國要彌補晶片導致的技術差距非常困難，這讓他們在算力上落後約十年。1 月 10 日，在北京一場 AI 頂尖公司會議上，阿里巴巴 Qwen 負責人林俊暘表示，若中國不解決晶片差距問題，就無法參與競爭。

然而，喬許・欽也提醒，晶片效能是否能持續大幅提升仍是未知數，說不定存在著一種尚未被發明的全新晶片架構，中國或許會發明出來。此外，華為正努力研發自己的晶片，嘗試透過「疊加」或「集群」技術（swarm），串連大量低功耗、低效率的晶片，以達到美國數據中心的算力，中國政府也致力於推動這項戰略。但在可預見的未來，中國無疑會在晶片與融資方面面臨巨大挑戰，因為美國公司擁有遠比中國雄厚的資金實力。

展望2026：美中AI競賽的關鍵變數

面對 2026 年，美中 AI 競賽充滿變數。摩根史丹利最近發布了一份報告，試圖評估「誰能贏得這場 AI 競賽」，報告認為中國可能整體更勝一籌，理由是中國擁有雄厚的國家資源和強大的規模化能力；但對美國來說，雄厚的資本提供更高的薪資有助招攬人才，私部門的資金也可以主動介入。美中 AI 競賽的關鍵，可能在於美國政府最終會採取什麼行動。

博爾克瓦澤認為，美國過去幾年的政策有些前後矛盾：拜登政府實施「人工智慧擴散臨時最終規則」的 AI 晶片禁令，防範中國取得 AI 技術；但川普卻在去年 12 月允許輝達（NVIDIA）生產的 H200 晶片出口至中國，而美國政府將從銷售收入中抽取 25% 作為「分潤」。博爾克瓦澤稱，這或許是美國的新模式、新策略，即更有針對性地放鬆出口限制，讓中國能夠獲得一些美國技術。或許川普認為，這是讓中國繼續依賴美國硬體和軟體的一種方式。

喬許・欽則關注北京對美國晶片的態度。中國一直是輝達的重要市場，尤其私人企業對 H200 晶片非常感興趣。但歸根究底，問題在於北京最終會允許多少輝達晶片進入中國市場？會以何種方式落地？這場AI爭霸戰，答案將在未來幾年逐漸揭曉。

更多風傳媒報導

