華爾街股市開紅盤 道瓊上漲319點

低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 51
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
面板大廠群創（3481）因傳打入SpaceX供應鏈，受太空產業題材助陣，大唱轉機題材，去年底股價連日爆量飆漲，遭證交所列入注意股，提前公告去年11月自結稅後淨損約1.56億元，每股淨損約0.02元；不過，今天股價開低後，盤中又震盪翻紅，截至上午11時即爆出逾56萬張大量，依舊成為開年盤面焦點太報 ・ 1 天前 ・ 8
去年飆股竟是這族群 它近一季績效暴衝逾2成！
新年新氣象，回顧 2025 年表現最亮眼的飆股，幾乎由 PCB 與記憶體等熱門題材橫掃。其中如南亞科（2408）、尖點（8021）、華邦電（2344）、金居（8358）等個股，均在下半年利多推升下，股價於短期內實現倍數成長，激勵相關成份股布局比重高的台股ETF股價勁揚。近1月績效前四強之台股ETF皆大漲逾4%，其中00947是唯一近一月大漲逾6%、近一季大漲逾2成之台股ETF，榮登績效雙冠王。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
台股昨（12/31）日正式封關，不受前一日美股走跌影響，封關日強勢表現點燃多頭火種，加權指數開高走高，盤中最高衝上2萬9009點，創下歷史新高，隨著時序進入2026年，投資人該如何看待今年第一季？財經專家阮慕驊提出5大觀察重點。阮慕驊在永豐證券節目《雅筑會客室》表示，第一個重點是全球宏觀經濟情勢的判斷，以及與之密切相關的利率走向。因為利率決定一切，利率決定了......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 11
11月獲利年增近1700%！「記憶體廠」拉第3根漲停2千多張買單搶進場 缺貨潮引發後市看漲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導DRAM記憶體在國際大廠接連將產能轉向應用於AI的HBM後，供應越發吃緊，價格因而暴增，帶動以DDR3、DDR4為主要產品的晶豪科（...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
203萬人注意！元大台灣50（0050)今（2）日公布配息，每受益權單位擬配發1元，以收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 19
記憶體大漲紅圖！華邦電、旺宏放量噴漲停 「這檔」入列高股息ETF爆量16萬也上榜
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截至上午12點左右，暫報29,283.88點、上漲320.28點、漲幅1.11%，成交4858.02...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
黃仁勳一月返台又要帶飛台股？輝達總部拍板倒數 「兆元級晚宴」大咖名單呼之欲出
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI教父黃仁勳即將再度掀起台灣科技圈熱潮。市場盛傳，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將於1月來台，重頭戲不只出席輝達台灣尾牙...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 8
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
台積電於2025年12月31日晚間證實，美國商務部已正式核發為期1年的出口許可予台積電，確保了台積電南京廠在2026年的營運及產品出貨不受影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
矽光子發光領軍飆漲！這「PIC檢測廠」4天飆30%...再創新天價 被動元件鈞寶強勢歸隊8檔漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關日（12月31日）收在28,963.6點創下歷史新高，為全年劃下完美句點，激勵今（2）日加權指數開高站上2萬9千點大關，截...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2026年日圓「甜蜜買點」曝光！兩大銀行教你聰明分批換
展望2026年匯市，台北富邦銀行與國泰世華銀行最新研究報告，一致認為美元將偏弱整理。北富銀預期，美國降息與利差優勢轉弱，美元指數2026年底前可能貶向90大關；國泰世華銀行說，受日圓止貶與歐元續強影響，美元指數先前一度跌破98，後因降息預期淡化限縮貶值空間，日圓匯率若測試158~160區間，投資人可分批換匯。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
00919橫掃它112萬張...投信砸220億連買18個月 4檔ETF納入可寧衛...增持9萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數12月整體上揚1337.12點，月漲幅4.84%，收報28963.60點。12月多達20檔以上ETF公告指數成分股定審結果，千億級的...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
台股開年氣勢爆棚 台積電領軍齊寫新高/面板雙虎量能炸裂 成交熱度破表/年末夯到年初！華邦電漲停領記憶體族群狂衝｜Yahoo財經掃描
美股2025年封關受企業財報季前獲利了結賣壓影響，周三（31日）四大指數全面走低。道瓊工業指數下跌0.63%；標普500指數下跌0.74%，那斯達克指數下挫0.76%，費城半導體指數回落1.20%。市場聚焦通膨與利率路徑調整，加上科技股高檔震盪，使資金暫時轉趨保守。個股表現方面，蘋果、微軟、輝達、亞馬遜等大型科技股普遍走弱，不過市場對AI長線成長動能仍具信心；台積電ADR上漲1.44%，成為美股盤勢中亮點。 亞股方面，日本與中國大陸休市；韓股上漲2.27%，港股走勢同樣偏強，漲幅達2.76%。 台股在2026年第一個交易日氣勢如虹，加權指數終場大漲386.21點，收在29,349.81點，再創歷史新高，成交值放大至6,503億元，周線同步收紅。權值股扮演關鍵推手，台積電(2330)在外資回補下續創新高，大漲35元收1,585元，台達電(2308)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)同步走揚；盤面資金亦擴散至記憶體族群，被動元件族群延續漲勢，同為盤面焦點。整體而言，在外資轉買、電子權值領軍下，台股多頭格局延續。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 5
台股新年盤中漲逾300點 台積電達1580元
[NOWnews今日新聞]台股今年首個交易日開紅盤，盤中節節攀升，不斷改寫盤中新高點，截至11點半我又，上漲超過300點，最高觸及29325.16點。台積電也同步改寫盤中新歷史，達到1580元。大盤開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 6
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
金管會還特別澄清，沒有打壓高股息ETF的發展。雖然有人說因為金管會的規定導致高...信傳媒 ・ 1 天前 ・ 7
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
台灣純網銀自2021年正式開業以來虧損仍在擴大，2026年面臨獲利轉虧為盈關鍵期。金管會統計至2025年9月底，三家純網銀累計虧損已達87億元，而純網銀營運至2026年將正式滿五年，市場關注最可能率先獲利的連線銀行（LINE Bank），是否能如期達到「開業五年獲利」的首要目標。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
59兆！2026美股IPO大戲：SpaceX、OpenAI與Anthropic均在積極籌備
SpaceX、OpenAI 與 Anthropic 有望在今年集體登陸資本市場，三家企業合計估值高達 59.4 兆台幣，光是 SpaceX 單次募資就可能刷新全球 IPO 紀錄，這場科技獨角獸的上市潮有望創下史上最豐厚的投資回報年份。 英國《金融時報》周四 (1 日) 引述知情鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
狂賀！台積電衝全球市值第6大 超越博通成半導體第2強
狂賀！不愧是台灣護國神山，台積電（2330）在美存託憑證ADR昨（2）晚美股開紅盤日大漲5.7%，市值衝到1.657兆美元榮登全球排名第6大，改寫自身最高紀錄，一次前進二個名次，一舉超越博通（Broadcom）與臉書Meta市值，這也是TSMC有史來的最高名次，成為除輝達Nvidia外，全球第2高市值的半導體公司。Yahoo奇摩股市 ・ 4 小時前 ・ 4