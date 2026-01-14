華爾街警告攻擊Fed、設信用卡利率上限後果 川普：我沒錯

美國總統川普捍衛自己的金融政策。美聯社



美國川普政府近日提告聯準會（Fed）主席鮑爾並揚言對信用卡利率設下10%天花板，引起華爾街金融市場譁然。摩根大通執行長戴蒙週二（1/13）警告，聯準會獨立性若遭受侵犯將會導致反效果。川普則是反嗆戴蒙「錯了」，強調自己沒做錯。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）週日（1/11）發表聲明稱，川普政府針對他去年夏天在國會作證內容以及Fed華府總部的裝修工程展開調查，威脅將提出刑事起訴。外界認為，此舉就是川普對鮑爾未依照指示大規模降息所做出的攻擊行動。

消息傳出後，多位華爾街重量級人物紛紛表達擔憂。紐約梅隆銀行首席執行長文斯（Robin Vince）週二透過媒體喊話，要求川普政府不要破壞Fed獨立性，進一步動搖市場信心根基。

摩根大通（JPMorgan Chase，俗稱小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週二也說：「我並不同意所有Fed所做出的決策，但我非常尊敬鮑爾這個人。」他強調，Fed的獨立性是所有金融圈所仰賴的根基。戴蒙說：「任何削弱此獨立性的作法都不是好主意。在我看來，這還會導致反效果，將推高通膨預期，甚至可能隨著時間發展而升高利率。」

現年69歲的戴蒙主掌這間全美最大投資銀行已長達19年之久，他的意見可說是華爾街最具權威的聲音，川普以往也相當重視他的意見。

不過川普週二則是回嗆戴蒙說：「他錯了。我認為我現在做的事沒有問題。我們有個很糟的Fed主席。」

川普同時捍衛他日前拋出的信用卡利率設10%上限的措施。他說：「我認為應該保護那些付28%利率利息的人。」川普進一步批評，「戴蒙和其他人」都不應該對信用卡客戶收取如此高的利息，他說：「我們應該有更低的利率。戴蒙或許想要高利率，他可能因此才可賺到錢。」

川普上週五（1/9）宣布，他將要求信用卡公司接下來一年只能最高只能收取10%利率，但川普並未說明是否會簽署行政命令強制逼迫信用卡發行銀行降利率。

