華爾街震盪！金融雙雄接連裁員 數千人受衝擊

花旗與貝萊德接連宣布裁員，影響人數達數千人。（示意圖／Pexels）





華爾街在2026年初掀起一波裁員震盪，根據《路透社》與《彭博》報導，美國兩大金融巨頭花旗集團與貝萊德近期先後啟動人力精簡計畫，受影響人數達數百至上千人。外界分析，這不只是短期成本調整，更反映金融業在政策風險與 AI 技術衝擊下，正加速重塑人力結構。

花旗再裁千人 推組織重整

根據《路透社》指出，花旗本週再裁撤約1000名員工，為其長期組織重整的一環。該行早在兩年前便宣布，將在 2026 年底前累計裁減約2萬個職位，以提升營運效率與競爭力。

廣告 廣告

花旗執行長Jane Fraser上任後，持續推動核心業務重整與組織簡化。公司表示，此次調整主要是因應科技導入後的效率提升，以及確保人力配置能貼近當前業務需求。儘管花旗曾因股價表現回溫而備受關注，但近期美國政策動向、特別是信用卡利率可能受限的消息，也讓成本控管再度成為優先課題。

貝萊德裁250人調整布局

不只銀行業承壓，資產管理領域同樣出現降溫跡象。《彭博》報導指出，全球最大資產管理公司貝萊德近期裁減約250名員工，約占全球人力的1%，受影響部門以投資與銷售團隊為主。

這已是貝萊德近年來第三度進行人力縮減。分析指出，此舉與公司策略轉向密切相關。貝萊德近年積極布局另類投資，並整合先前收購的私募信貸業務，資源正逐步轉向高資產客戶與高獲利產品線，傳統人力配置自然面臨調整。

金融業結構轉型警訊

外媒分析指出，花旗與貝萊德接連裁員，反映金融業正面臨結構性調整壓力。隨著AI技術與數位化工具快速導入，傳統金融職位的需求逐步下降，加上政策與利率不確定性升高，金融機構正轉向以效率與獲利為優先的人力配置模式。外界認為，未來一段時間內，華爾街的人力精簡趨勢恐怕仍將持續。

更多東森新聞報導

知名手機品牌大裁員後 再併入手機大廠！官方證實了

記憶體之亂害到華碩手機？公司：今年確定無新機

逐步停產！美知名汽車零件製造商宣布裁員 228人丟飯碗

