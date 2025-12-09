華爾街靜待降息訊號 美股收盤漲跌互見
[NOWnews今日新聞] 美國聯準會即將在週三（10日）召開為期兩天的政策會議，美股週二（9日）收盤漲跌互現，標普500指數表現幾乎持平，因投資人在聯準會利率決議前保持觀望氣氛。台積電ADR上漲1.72美元，漲幅0.57％，收303.59美元。
道瓊工業指數受到摩根大通狂瀉拖累，下跌179.03點，跌幅0.38％，收47,560.29點；標普500指數在平盤附近徘徊，微幅下跌6.00點，跌幅0.09％，收6,840.51點；那斯達克指數為四大指數中唯一收漲，上漲30.58點，漲幅0.13％，收23,576.49點；費城半導體指數下跌2.70點，跌幅0.04％，收7,372.51點。
根據CNBC報導，投資人正等待聯準會將於週三公布的年度最後一次利率決策。市場押注，聯準會將再次調降關鍵隔夜拆款利率1碼（四分之一個百分點）。據芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，聯邦基金期貨顯示降息機率約為87%，高於一個月前的不到67%。
市場對降息的預期幫助羅素2000小型股指數在盤中創下了歷史新高。小型企業的借貸成本較與市場利率連動，因此利率下調將更有助於小企業，並可能擴大經濟成長至更多產業。
eToro美國投資分析師肯威爾（Bret Kenwell）表示：「雖然降息現在幾乎已成定局，但聯準會的經濟預測與主席鮑爾的談話，將在市場反應中扮演重大角色。不僅是這週，也可能決定整個月的基調。」
他表示：「在近期股市與加密貨幣的回檔後，偏好風險資產的投資人希望聯準會能為年底行情鋪路，而不是澆熄這波反彈。」並指出，聯準會在此次會議面臨多重因素：頑固的通膨、前景不明的總體經濟環境、因美國史上最長政府關門而延遲的經濟數據，以及外界對新任主席的預期。
目前LNW投資長阿爾巴哈里（Ron Albahary）認為，再次降息四分之一個百分點和鷹派的敘事可能「已經被市場消化了」。他指出，市場可能會將注意力轉向下一階段的聯準會領導層變化，包含誰將領導，以及如何領導，因為鮑爾主席的任期將於2026年5月屆滿。
