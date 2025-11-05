華爾街高層示警衝擊！新台幣吞下連六貶、收30.954元

新台幣收30.954元、貶4.8分，連續六日收黑，續創半年以來新低。資料照



華爾街高層對美股發出回檔警告，四大指數全面收黑，亞洲股市普遍下挫，台股早盤大跌逾700點，在外資大舉匯出，加上美元指數重返100價位，新台幣匯率今（11/5）日延續貶勢，上午以30.96元開出，盤中更挑戰31元整數關卡，在出口商進場拋匯，匯價再度回到30.9字頭附近，最後在央行調節下，終場收30.954元、貶4.8分，連續六日收黑，續創半年以來新低，總成交值略縮至17.37億美元。

Capital Group、摩根士丹利和高盛集團的執行長陸續對美股發出重大回檔警告，並擔憂高估值和AI熱潮恐催生資產泡沫，加上多名美國聯準會（Fed）官員仍在評估勞動市場放緩及通膨升溫等，使得12月降息預期下滑，讓投資人感到不安。美元指數回彈至100價位，美股四大指數收黑，亞股一片倒，台股盤中重挫逾700點，尾盤跌幅收斂。

廣告 廣告

匯銀人士表示，受到台股開盤深跌影響，新台幣一早以貶值5.4分、30.96元開出，在外資大舉匯出下，匯價回測31元整數關卡，而出口商賣壓出籠，把價格再度拉回30.93附近，午後外資操作偏雙向，匯價向上攀升，接近收盤前，央行進場調節，收在30.954元，連續六天收黑，但尚未貶破5月2日收盤價31.064元的紀錄。

匯銀人士認為，要持續關注台股是否持續拉回，外資今日賣超新台幣500億元，力道相較前幾日稍微收斂，若台股疲軟，外資偏向匯出，就有機會回測31元，反之，台股反彈再挑戰2萬8000點，只是跌一日的話，新台幣將在30.9左右持續震盪。

根據央行統計，美元指數漲0.34%、歐元跌0.35%，主要亞幣回落，僅日圓小漲0.02%，韓元帶頭貶0.69%、星幣跌0.22%、新台幣跌0.16%、人民幣跌0.06%。

更多太報報導

外匯存底連兩月站穩6000億美元大關！央行揭10月新台幣貶值主因

美方要求升值、新台幣恐有波動？央行駁斥：市場不實臆測

出口商賣壓也難擋！新台幣貶破30.9元 創半年以來新低