華爾街AI恐慌又發作！軟體股遭血洗，黃仁勳喊冤：擔心AI取代軟體是「最不合邏輯的事」

隨著科技巨頭陸續發布強大的 AI 新工具，市場擔憂 AI 將顛覆傳統軟體產業，這股恐慌情緒從軟體股一路蔓延至半導體及大型科技巨頭，引發華爾街新一輪的「AI焦慮症」。 《華爾街日報》稱，儘管標普 500 指數與道瓊斯指數仍在高位徘徊，但市場脆弱性已顯露無遺。微軟、輝達（Nvidia）、Meta 等科技權值股紛紛重挫，那斯達克指數更創下自 2025 年 4 月以來首次連續下跌 1% 的紀錄。在這場拋售潮中，軟體股首當其衝，道富 SPDR 標普軟體與服務 ETF 單日大跌 5.7%，創 10 個月來最慘表現。

市場恐慌：AI 是軟體的終結者？

這波跌勢的導火線，源自 AI 新創公司 Anthropic 推出的新工具Cowork，它能執行審查法律合約等特定行業功能，引發投資人恐慌：AI 是否將不僅僅是輔助，而是直接「取代」現有的軟體服務？

這種擔憂導致財捷集團（Intuit）、Equifax 和 PayPal 等軟體與數據供應商市值在 2 月 3 日短短一天內蒸發約 3,000 億美元（約新台幣 9. 5 兆元）。恐慌情緒隨後擴散，超微半導體（AMD）因財報不如預期暴跌 17%、創下2017年以來最差單日表現。備受青睞的軟體公司 AppLovin 和 Palantir 均下跌至少11%。記憶體巨頭晟碟（Sandisk）下跌16%。

聯博資產管理公司（AllianceBernstein）股票主管 Nelson Yu 稱，雖然美國經濟成長支撐著股市，但高度依賴 AI 投資熱潮與富人支持的「K 型經濟」其實會讓市場相當脆弱。一旦企業業績令投資人失望，高估值的科技股將面臨嚴厲懲罰。

輝達CEO黃仁勳。（圖片來源：華爾街日報）

債市也遭殃，軟體貸款成「重災區」

這股痛楚不僅限於股市，更蔓延至債市。軟體公司的貸款價格近期顯著下滑，根據財務數據研究公司 PitchBook LCD 報告指出，截至 3 日，軟體公司貸款的平均價格為 1 美元面值兌 91.27 美分，低於 2025 年底的 94.71 美分。

1月底，投資者持有軟體公司貸款所要求的較基準短期利率的額外收益率（即收益率差）已從 2025 年 12 月底的 4.78 個百分點躍升至 5.95 個百分點。此外，約有 250 億美元的軟體貸款以低於面值 80% 的水準交易，一個月前這一規模為110億美元。

摩根大通分析師 Toby Ogg 4 日形容，當前軟體板塊的處境是：「不僅被有罪推定，而且未經審判就被判刑。」

跨國軟體巨頭微軟（Microsoft）。（美聯社）

黃仁勳反擊：AI取代軟體是無稽之談

面對市場的恐慌性拋售，輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）出面喊話，直指這種擔憂被「過度誇大」。

他在思科（Cisco Systems, CSCO）主辦的活動上表示：「有一大堆軟體公司的股價承受著巨大壓力，因為不知何故，大家認為 AI 將取代它們。這是世界上最不合邏輯的事情。」

黃仁勳認為，AI 更合理的發展路徑是利用「現有工具」來完成任務，而非重新發明工具。他列舉了ServiceNow、SAP、Cadence和新思科技（Synopsys）的例子。他問道：「你會選擇使用錘子，還是發明一種新錘子？」

國際金融服務供應商貝雅（Baird）的總經理安托內利（Michael Antonelli）也持類似看法，認為目前的拋售更多是交易員在調整倉位，「企業不會為了某個在加州奧克蘭小房間（backroom in Oakland）裡憑感覺寫出來的東西，而放棄龐大的企業級軟體。」

資金輪動加速：從科技股轉向傳產

儘管科技股慘綠，但市場並非全面崩盤。投資人正將資金從高估值的晶片與科技股中撤出，轉而投入能源、材料與消費必需品等傳統板塊。4 日，製藥大廠「禮來公司」（Eli Lilly）、博弈及餐旅服務業「美高梅國際度假集團」（MGM Resorts）等與實體經濟密切相關的公司股價逆勢上漲。

同時，一些風險較高的資產被拋在後面。比特幣 4 日跌破 73,000 美元（約新台幣 231 萬元），延續了跌勢，2026 年以來這支全球最大的加密貨幣已下跌超過 16%。

企業顧問公司 Meridian Equity Partners 合夥人 Jonathan Corpina 指出，鑑於科技股估值已高，這波資金輪動發生得比過去更快，「如果你在這個市場交易，必須快進快出，否則很快就會感到揪心。」

