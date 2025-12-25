華生株式會社攜手北門區公所愛護環境 雙春公益淨灘迎接溫馨聖誕

記者游宜橙/台南報導

擁有美麗紅樹林木棧道的臺南市北門區雙春濱海遊樂園區，今（25）日迎來一場別具意義的聖誕公益行動。由華生株式會社、中華圓夢公益展望會攜手北門區公所共同舉辦「雙春公益淨灘活動」，號召企業與民間團體齊心守護海岸環境，為濱海景觀注入嶄新潔淨的面貌。

志工與北門區長合影

活動一早，雙春濱海遊樂園區入口便聚集了許多身穿紅色背心的華生株式會社志工夥伴。雖然天氣略顯寒冷，卻絲毫不減志工們的熱情。大家手持清潔工具、配戴手套，分組沿著海岸線仔細清理漂流垃圾，以實際行動展現對海洋與土地的關懷，也為聖誕佳節增添溫暖人心的公益意義。

環境清掃

北門區長林建男特別親臨現場，向所有參與活動的團體與志工表達誠摯感謝，並致贈感謝狀，肯定大家為環境保護所付出的努力與心力。林區長表示，透過公私協力推動環境永續，不僅能改善海岸環境品質，也能提升民眾對生態保育的重視，共同為下一代留下更美好的自然資產。

整理環境

本次活動感謝華生株式會社、長榮大學永續教育學院、中華圓夢公益展望會、富沛永續科技建築有限公司、臺南市鳳凰國際同濟會、財團法人臺南市私立欣榮社會福利慈善事業基金會、中華一炁身心靈教育協會、網紅媒體創意有限公司等單位熱情響應與參與，攜手為臺南北門的海岸線盡一份心力。主辦單位也期盼，透過持續推動公益行動，帶動更多企業與民眾投入環境保護行列，讓守護家園成為全民共同的日常行動。