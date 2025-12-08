華生疑遭校方誤送催收 律師：恐影響信用 速要求撤回
在南加州私立大學就讀工商管理碩士（MBA）的華人學生近期反映，原本已取消的畢業證書費，竟在毫無預警情況下，被轉交到第三方催債公司，他收到欠款通知後，才驚覺被誤列為「拖欠學費」。該學生表示，當初因不需要實體證書，曾向學校提出取消申請，並收到學校電郵確認「費用已撤銷」；然而數月後，卻收到催收公司寄來的欠款明細，讓他十分錯愕並擔憂信用受損。
律師劉龍珠指出，這類「誤送催收」，在國際生中並非少數，「第一步是確認債務究竟真的存在，還是校方行政疏忽。」在本案中，學生能提供「取消費用」的電子郵件，顯示並非故意拖欠。他表示，如果確定是學校出錯，資料卻仍被送進債務催收管道，「這已經不是單純帳務問題，而是行政與程序上的錯誤。」
劉龍珠強調，誤報的催收紀錄，若被報告到信用評分系統，例如Equifax、Experian 或TransUnion，後果可能很嚴重。「一筆催收紀錄，可能讓信用分數大幅下降，並影響租屋申請、信用卡審核，甚至車貸與房貸利率」。「信用評分對在美國生活至關重要，部分學生可能不知道，一筆錯誤紀錄，可能換來未來數年的高額利息成本。」
他補充，即使不是誤報，民眾也不必恐慌。「信用受損不代表不能修復，只要此後按時還款或正規使用信用卡，信用分數會慢慢回升。」而若債務確實存在、又進入催收，公司通常願意以三到五成金額與民眾和解，因為催收公司往往以低價買下債務，只要能收回利潤，就會考慮協商。
劉龍珠提醒，若確定是行政錯誤，當事人應積極行動，包括與學校書面要求確認撤回催收、向催收公司要求暫停處理，並在必要時向三大信用機構提出爭議申請。他表示，「學生完全可以將證據同步寄給學校與信用評分機構，讓信用機構看到學校沒有回應或處理延誤，通常會更快承認這是誤報紀錄。」
劉龍珠呼籲，在美就讀的國際學生，應養成保留書面紀錄習慣，無論是繳費、取消、退費或查詢，都應保存電子郵件與收據；此外每年至少查一次信用報告，一旦收到催收通知，千萬不要因害怕而不處理，「愈早處理、愈早留證據，愈能保護自己。」
