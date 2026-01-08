華男涉性侵被ICE抓直接遣返 法官再追加國際「通緝令」

據律師提供的最新案例，南加華人涉嫌性侵、打架等罪，被移民局抓捕後直接遣送出境，不再經過刑事司法程序審判；但對於這些在案犯，即使已被遣送，刑事法官仍可能對他們追加通緝令。律師稱，此舉帶來變革性影響。

律師劉龍珠最近接手一起典型案例，華人H先生持有政治庇護身分，涉嫌性侵被捕，移民暨海關執法局（ICE）直接將其遣送回中國。由於H先生已被遣返，刑案開庭當日未能出席，律師向法官說明，當事人已被移民局抓捕並遣送，並非故意缺席庭審。但法官仍裁定嫌疑人未按時出庭，直接對其發布通緝令。

★存在長期被抓風險

「當事人一旦背負通緝令，被抓風險長期存在。」劉龍珠解釋，H先生今後如果前往日本、南韓等與美國簽有司法引渡條約國家，就有可能被當地執法機關拘捕並移交。由於中美之間尚無正式引渡條約，H先生長期留在中國的被抓捕風險較低。但他同時強調，這一情況主要適用輕罪嫌疑人；若涉重罪，即使人在中國，在中美非正式司法合作框架下，仍存在被抓捕並引渡的可能。

從法理角度看，劉龍珠認為，遣送出境後還追加通緝令，存在一定爭議。「許多當事人寧可先走完刑事司法程序，也不願被遣返後成為國際通緝犯。」但他指出，從聯邦政府立場看，希望盡快遣送無證移民。至於通緝令的後續執行，劉龍珠表示，當事人若在第三國被捕，最終是否引渡回美，仍須聯邦政府與相關國家協商決定。

H先生遭遇並非個案，劉龍珠指出，近期多起案件顯示，包括持有綠卡在內的非公民人士，一旦涉嫌酒駕、性侵、打架等並被ICE拘捕，大多會被迅速遣送出境。「抓了立刻送走，在美國少待一天，就少花納稅人一分錢。」有些案件甚至還在警方調查階段，尚未正式刑事拘捕，移民局已先行將嫌疑人控制並直接遣返。

★若涉重罪仍先受刑

律師指出，當局目前並未明確界定「哪些罪名會被直接遣返，哪些需先走完刑事司法程序」。但在他看來，若涉及強奸、殺人、縱火等嚴重暴力犯罪，執法部門不會選擇立即遣返，「否則太便宜這些嫌犯，重罪案件仍應先接受刑罰，服刑後再進入移民程序。如果直接遣送，豈不是縱容殺人放火?」

長期以來，對於同時涉刑事犯罪與非法移民身分的案件，當局通常遵循「先司法、後移民」的處理模式，即先完成刑事審判和服刑，再交由移民系統決定是否遣返。如今，這一慣例正被打破。「過去刑案在身，先坐牢幾年，服刑結束後再送移民監獄，有些人還會通過申請保釋等途徑設法留下。」劉龍珠稱，當前移民執法已發生顯著變化，「對於輕罪犯，幾乎不再等待刑事開庭，抓到直接遣返」。

律師補充指出，過去特殊案例中，一些非法移民為留在美國，寧可故意觸犯刑法、被關監獄，也不願返回原籍國。但在當前執法趨勢下，這種可能不再存在，只會加速遣返。

