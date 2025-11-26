華男被ICE抓 妻養5娃沒飯吃 來美9年不敢拿白卡、糧食券

義工協助人們排隊領取食物。（記者邵敏／攝影）

感恩節是一家團聚的重要節日，但南加一些華人，還在為缺少食物掙扎。他們沒有合法身分，不敢申請社會福利，家人被移民暨海關執法局（ICE）逮捕。對這些特殊的家庭來說，感恩節沒有豐盛大餐，也沒有闔家團圓。

洛杉磯華人S女士，23日凌晨5時多，來到羅斯密社區中心排隊，等待領取感恩節免費食物。因為沒有合法身分，40多歲的S女士，害怕透露自己的真實姓名。當她見到活動主辦方階進慈善基金會義工時，這名華人女子忍不住哭泣，她希望基金會可以幫助自己度過難關。

S女士說，她的丈夫在一家倉庫打工，17日被ICE執法人員拘留。「下班回家路上，ICE特工突然攔截車輛，當場就把他帶走，不知道接下來怎樣。」這個華人家庭有五個年幼孩子，其中兩個在美國出生。夫妻倆來美已有九年，合法身分至今未批，丈夫是家裡唯一經濟支柱。S女士和丈夫一直不敢申請醫療補助白卡、糧食券等，「曾經想過這些政府福利，但朋友說，千萬不要申請，否則很難拿到綠卡。」

一家七口人的生活來源，主要靠男主人在倉庫打工賺取收入。如今，S女士的丈夫因身分問題突然被捕，命運未卜，這個家庭陷入前所未有困境。「她哭得很厲害，問我們可不可以幫她。」基金會創始人葉品毅（Kevin Yip）講述這名女子遭遇時，眼眶濕潤，「困難的家庭真的太多。」

免費食物發放，規定每戶限領一份；但義工給這名華人女子三袋食物，因為很難想像，這個家庭將如何度過即將到來的感恩節，如何走出困境。S女士說，孩子沒有醫保，流感疫苗也沒地方可打，她詢問義工何時舉辦義診，她想讓孩子打疫苗。義工特別安排S女士，接下來幾天就可以帶孩子前來。

食物發放現場，一名30多歲的墨西哥裔女子也在等待隊伍中。她講述自己的丈夫，幾天前同樣被ICE抓走。女子說，丈夫在工業市（City of Industry）一家超市打工，沒有合法身分，曾與別人打架，可能因為這項輕罪紀錄被ICE查到，並被帶走。這個家庭的孩子不到一周歲，感恩節馬上到了，年輕的媽媽希望自己和孩子可以順利領到免費食物。

「今年食物求助人數明顯比往年多，很多人訴求經濟困難、缺少食物、沒有工作等。」葉品毅介紹，其中包括不少沒有合法身分的移民。一名華人女子發短信，稱是非法移民，剛生育孩子，詢問可否領取免費食物，並希望義工不要記錄她的個人信息。當天下午，這名華女帶著母親來到食物發放現場，義工送出大禮包，「我們沒有多問什麼，尊重隱私，不想給她們的生活帶來困擾，只希望每個人都可以過一個開心的感恩節。」

