華盛頓國家歌劇團 將遷離甘迺迪藝術中心

華盛頓國家歌劇團(Washington National Opera)因為無法符合財務新規定，9日宣布終止與甘迺迪表演藝術中心(Kennedy Center)的合作協議，希望雙方能夠友好分手。

雙方稱財務考量 決定分道揚鑣

根據美聯社報導，歌劇團公布聲明指出：「為了確保審慎財政以履行平衡預算的義務，本劇團將縮減春季演出並將部分演出移至其他場地。」並直言甘迺迪中心新商業模式規定，「要求所有演出必須提前獲得全額資金，與歌劇團營運模式不符。」

甘迺迪中心發言人達拉維(Roma Daravi)向紐約時報(New York Times)表示：「經過慎重考慮，由於雙方在財務上存有挑戰，我們做出與華盛頓國家歌劇團分道揚鑣的艱難決定。」並強調：「 我們相信這對雙方機構而言，都是最佳抉擇，也讓我們能夠做出負責任選擇，支持川普-甘迺迪中心(Trump-Kennedy Center)財務穩定和長遠發展。」

擔任歌劇團藝術總監長達14年的贊貝洛(Francesca Zambello)也透過聲明表示：「我一直很榮幸能與這座象徵人類精神的國家紀念碑共事，長期以來，此處一直是不斷成長的藝術家和歌劇愛好者所屬大家族的溫馨家園。」

去年年初，總統川普二度入主白宮，罷黜甘迺迪中心領導階層並任命自己為董事會主席，導致音樂劇「漢密爾頓」(Hamilton)創作者米蘭達(Lin-Manuel Miranda)以及搖滾明星沃爾夫(Peter Wolf)等多位藝人取消演出，尤其上個月董事會將甘迺迪中心冠上川普大名，更引發新一波取消演出潮。

被視為不滿川普改變甘迺迪中心的抵制行動

根據紐時報導，歌劇團即將遷址，被視為是不滿川普改變甘迺迪中心的抵制行動，不過歌劇團聲明為緩和分手決定，避開川普等人的名字並強調：「董事會和管理階層祝福甘迺迪中心未來一切順遂，感謝該中心獲得大筆資金，包括國會撥款2億7500萬元用於中心升級改造。」

至於雙方亟待解決的棘手問題是歌劇團名下3000萬元捐款基金的歸屬，歌劇團主張合作協議明確規定雙方共同運用這筆資金，而資金來源是華盛頓歌劇愛好者的長期捐贈，並宣稱雙方無論是否達成終止正式合作關係協議，都會將所有演出移出甘迺迪中心。

