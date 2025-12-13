華盛頓州嚴重洪災！川普簽屬緊急命令

美國總統川普已正式簽署聯邦緊急狀態宣告。（示意圖／Pexels）





美國華盛頓州近日降下強烈暴風雨導致洪災，造成大量災情，數以萬計居民被迫撤離家園。美國總統川普已正式簽署聯邦緊急狀態宣告，批准州政府的請求，啟動聯邦救災機制，協助應對此次嚴重災情。

華盛頓州近日遭遇暴風雨侵襲，遭遇近幾十年來最嚴重的洪災，高達10萬人被迫撤離、災區有1萬6千多戶停電，部分地區在一天內甚至降下高達200公釐雨量，鐵路、公路等交通系統嚴重受損。

華盛頓州州長佛格森表示，此次緊急宣告授權聯邦緊急事務管理署（FEMA）介入，協助即時救災行動，包括撤離民眾、清理道路障礙、設置臨時收容所與調度救災設備，聯邦政府將負擔公共援助計畫中75%的相關費用。但他也強調這並不代表受災民眾或公共建設的重建經費已獲得保證，仍需另外申請長期復原補助。

廣告 廣告

華盛頓州國會代表團不分黨派，也全數連署支持此次緊急狀態宣告。目前官方尚未接獲洪災造成死亡的通報，但多地堤防與道路仍存在風險，救災單位持續戒備。州府表示，後續將另行申請個人與長期重建補助，並呼籲民眾務必遵守撤離命令與道路封閉指示，以免發生進一步危險。

更多東森新聞報導

震撼彈！自駕技術巨頭宣布裁員 200人慘丟飯碗

川普才宣布「泰柬願停火」 泰再出動F-16空襲柬國

打臉川普！泰柬邊境衝突畫面曝 「補給橋梁」被炸毀

