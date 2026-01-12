華盛頓滑雪場驚傳雪崩意外！4滑雪客2死2獲救

美國華盛頓州中部一處滑雪場於當地時間9日發生雪崩意外，造成兩名男子喪生，另外兩人獲救。基特塔斯郡警長辦公室表示，四名男子當時正在長斯通道附近的野外地區進行滑雪活動，不幸被突如其來的大量積雪吞沒。

華盛頓一處滑雪場發生雪崩意外，當局緊急出動救援。（圖／FB@KittitasCountySheriff）

雪崩發生後，兩名倖存者萊恩（Ian Laing）和萊斯利（Patrick Leslie）成功透過隨身攜帶的Garmin衛星裝置發出求救信號。救援人員迅速組織行動，利用雪上摩托車於當晚將兩人安全運送出險區。

西北雪崩中心在10日發表聲明指出，其餘兩名滑雪者中，一人被完全掩埋並在雪崩中喪生，另一人同樣被完全掩埋且推測已死亡。由於現場環境危險，救援隊伍一度暫停行動，並於10日早晨恢復搜尋工作。

廣告 廣告

基特塔斯郡警長辦公室後續證實，在搜救犬及空中支援協助下，成功尋獲兩名罹難者的遺體。死者身分已確認為38歲的馬科夫（Paul Markoff），以及43歲的亨尼（Erik Henne）。兩人的遺體已被送往基特塔斯郡驗屍官辦公室。

當局在聲明中表示，「警長辦公室及基特塔斯郡搜救隊向罹難者的家屬及友人致上最深的哀悼」。救援人員除了尋獲遇難者遺體外，還從現場回收了兩輛雪上摩托車及罹難者的個人物品。

這起雪崩事件再次提醒民眾在冬季從事戶外活動時應特別注意安全，尤其在山區進行滑雪等高風險活動時，應隨時關注天氣變化及雪況警報，並攜帶適當的安全及通訊裝置。

延伸閱讀

川普要定了格陵蘭？酸爆當地防衛：只有「兩台狗拉的雪橇」

怕了？川普稱美發出威脅後 伊朗領導層致電求談判

史上最長護盤279天！ 國安基金下午例會討論去留