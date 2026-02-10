華盛頓郊區高中傳槍響！全校封鎖陷恐慌 學生絕望傳最後訊息給母親

美國馬里蘭州一所高中於當地時間9日發生槍擊事件，一名學生在校內遭槍擊受傷，而另一名涉案學生已被警方逮捕。洛克維爾市警察局表示，事發後受害學生被緊急送醫，目前情況穩定。

美國馬里蘭州一所高中驚傳槍響。（圖／美聯社）

洛克維爾市警察局在臉書貼文中強調，「目前已無進一步的公共安全威脅」。警方指出，槍擊事件發生在托馬斯．伍頓高中（Thomas S. Wootton High School）的走廊上，而涉案嫌犯也是該校學生，已在學校附近被逮捕歸案。

事發當時，許多家長接獲消息後立即趕往學校。九年級學生的母親羅德里格斯（Heather Rodriguez）表示，她在聽聞槍擊事件後，立即驅車前往學校，當時充滿恐慌和腎上腺素。她在學校外等候數小時，期間女兒傳訊息告知她聽到槍聲，學校已實施封鎖，到處都是警察。

羅德里格斯的女兒在訊息中寫道，「大家都覺得我們要死了，如果發生什麼事，我愛妳。」這段文字展現了事發當下學生們的恐懼心情。

根據警方通報，他們於下午2時15分接獲托馬斯．伍頓高中傳出槍聲的報案。該校位於洛克維爾市，為華盛頓特區的郊區。事件發生後，許多家長緊盯著手機，試圖與校內的孩子取得聯繫，場面緊張。

許多家長焦急地在校門口等待消息。（圖／美聯社）

警方在事件發生後迅速到場，找到了在走廊中遭槍擊的學生，並將其送往醫院治療。同時，警方也很快確認了嫌疑人身分，並在學校附近將其逮捕。目前警方尚未公布槍擊動機或更多細節。

