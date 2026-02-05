華盛頓郵報經營困難 將裁員三分之一

美國最重要的主流媒體之一「華盛頓郵報」4日宣布，包含新聞編輯在內，將裁掉三分之一的員工。（葉柏毅報導）

美聯社報導，經營陷入困境的華盛頓郵報，從4日起實施大規模裁員措施，包括裁撤體育部門，並減少海外記者駐點人數。華郵總編輯馬特．莫瑞，已經透過線上會議方式，公佈了這項裁員方案。

莫瑞表示，新聞編輯室的員工將會收到電子郵件，郵件中將會說明收信員工的職位是否被裁撤，會中並未公佈裁員總人數。莫瑞同時提到，報社的圖書部門將會關閉，華府地區新聞部門及編輯團隊也將重新調整架構，Podcast節目Post Reports也將暫停。

據瞭解，華郵老闆也就是億萬富翁貝佐斯，在2024年美國總統大選期間，決定撤回對民主黨候選人賀錦麗的支持，並要求報社評論版的轉趨保守，導致訂戶大量流失。