華盛頓郵報裁員三分之一 員工赴總部抗議

《華盛頓郵報》地方專題記者梅莉莎朗說，「我和300多名才華橫溢的同事，透過電子郵件被這家報社解僱了。」

因應財務壓力和組織重整，上個世紀70年代在報導越戰與揭發「水門案」表現卓越的美國老牌新聞媒體《華盛頓郵報》，宣布裁員三分之一員工、大約300人。華盛頓特區居民與大批員工5日前往總部門口，高舉寫著「拯救郵報」的標語，抗議大裁員對新聞專業的沉重打擊。

《華盛頓郵報》全國突發新聞記者布拉許說：「這些裁員真是可恥。」

華盛頓郵報創立於1877年，是美國華府特區歷史最悠久的報社，主打政治新聞。這裡孕育了許多普立茲獎得主，深具傳奇色彩，更樹立了美國歷史上許多事件的新聞報導重要標竿。

《華盛頓郵報》氣候線記者凱普蘭認為，「揭發水門事件的新聞部門，因報導國會暴動拿下普立茲獎的部門，我們正在失去世界上最優秀的記者。」

在寫給員工的信裡，主編莫瑞表示這是一個痛苦的決定。他也指出在影片等領域，華郵已經跟不上消費者習慣改變，以及AI生成新聞摘要而非引導至新聞原文的衝擊。億萬富翁貝佐斯曾在2013年，以2.5億美元出手拯救陷入財務困境的《華盛頓郵報》，倍受各界讚譽。現在他被批評擁有超過2500億美元的身家，卻不願意再花錢救這家百年傳媒。

布拉許說：「身為全球排名第4大富豪，貝佐斯擁有《華盛頓郵報》，他大可以讓報社虧損經營下去，但他拒絕這麼做。」

報社的中東採訪團隊以及駐基輔的烏克蘭特派記者都遭到解僱。《華盛頓郵報》前總編巴倫表示，這是華郵「史上最黑暗的日子之一」。但這次大裁員，也再次反映所有新聞機構在營收與訂閱者人數持續下滑，以及AI衝擊之下所面臨的處境。

