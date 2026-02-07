《華盛頓郵報》大裁員同業批「謀殺」 水門案重量級記者「深感心碎」

《華郵》工會成員5日集會呼籲「救救華郵」，一名員工拿著該報格言「民主在黑暗中凋亡」。路透社



《華盛頓郵報》日前宣布大舉裁撤三分之一員工，包括所有體育記者、絕大多數駐外記者及調查記者。此舉引來強烈抨擊，當年揭發「水門案」的《華郵》重量級記者伍華德（Bob Woodward）也表示「深感心碎」。

伍華德（Bob Woodward）在X平台寫道，《華郵》是他「55年來的職業家園」，他深愛這個地方，「我為如此多我摯愛的同事失去工作感到心碎」。

現任榮譽副總編輯的伍華德表示，裁員也使讀者能讀到的新聞與紮實分析減少。「他們值得更多。」他表示，將「竭盡所能」，確保《華盛頓郵報》蓬勃發展並延續下去。」

伍華德當年與同事伯恩斯坦（Carl Bernstein）揭發水門案，為《華郵》贏得普立茲獎，也讓美國總統尼克森（Richard Nixon）被迫在1974年辭職。兩人合著的《大陰謀》（All the President’s Men）成為暢銷書，後改編為同名奧斯卡得獎電影，由勞勃瑞福（Robert Redford）與達斯汀霍夫曼（Dustin Hoffman）主演。

《華郵》週三宣布裁撤約三分之一員工，超過300名記者因此失去工作。裁員後，該報體育部門完全關閉，地方新聞、生活風格與國際新聞團隊也被大幅裁減；先前已經歷一波裁員的音訊與影音部門再受重創。商業團隊同樣被裁撤。

《華郵》裁員傳聞已流傳數週，該報體育記者原訂前往義大利報導本週開幕的冬季奧運，但被告知出差行程取消後，傳聞就甚囂塵上。

該報駐世界各地的現任與前任特派員，近日也紛紛在X平台發文，懇請報社勿裁撤駐外記者。然而裁員消息發布後，開羅分社社長帕克（Claire Parker）在X上宣布，她與所有中東特派員及編輯皆遭解僱，「難以理解其中邏輯」。

●駐烏克蘭記者在戰地遭裁員

上週才報導烏克蘭戰區無電、無暖氣、無自來水採訪經歷的駐烏克蘭記者強生（Lizzie Johnson）也表示自己被裁員。

《華郵》現任執行總編輯莫瑞（Matt Murray）宣稱，裁員將帶來「穩定」，又稱因AI興起，過去三年報紙網站的流量驟降，而且內容「固著於與當前不同的時代」。

他意有所指，表示「即便我們產出許多優秀作品，但我們大多只從單一觀點撰寫，針對單一族群」。他表示，若報紙要蓬勃發展，而非僅求生存，就必須找出新的商業模式。

對於這套說法，同行並不買單。《大西洋月刊》刊文批評，標題為〈華盛頓郵報遭到謀殺〉。

新聞網站Slate.com也刊出評論文章，題為〈貝佐斯殺了華郵〉，內容稱2013年買下《華郵》的亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）如今希望《華郵》死去，因為一份蓬勃發展、資源充分的報紙無法營利。

●前總編：貝佐斯曾高舉自由媒體大旗 如今已無蹤影

華盛頓郵報工會（Washington Post Guild）週三發表聲明指出：「持續裁員只會削弱報紙、驅走讀者，並破壞《華郵》的使命。」

曾長期擔任《華郵》總編，2021年卸任的巴龍（Marty Baron）表示，這是「全世界其中一個最偉大新聞機構創立以來最黑暗的日子之一」。《華郵》近年來的口號正是「民主在黑暗中凋亡」（Democracy Dies in Darkness）。

巴龍表示，貝佐斯於2013年以2.5億美元買下報紙後，曾就自由媒體表達「有力且清晰」的立場，即使在川普第一任期內亦然。他說：「我希望今天仍能看到同樣精神，但已看不到殘跡。」

他也表示，《華郵》的雄心壯志正在衰微，「我認為這將演變為訂戶減少。我希望這不是死亡螺旋，但恐怕正是如此。」

