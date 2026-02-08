《華盛頓郵報》大裁員風暴，執行長宣布將辭職

上週四，數百人在華盛頓的報社總部門前抗議此次大規模裁員。這波裁員包括報社全部中東員工，以及駐基輔的烏克蘭特派員。 [Reuters]

《華盛頓郵報》宣布，其執行長將在監督大規模裁員數日後辭職。

威爾·劉易斯（Will Lewis）在給員工的訊息中表示，現在是離開的適當時機，這則訊息已被分享到網路上。他提到已做出「艱難決定」，以確保報社的未來。

上週三，這個美國百年大報宣布裁減三分之一的員工，大幅縮減體育與國際新聞的報導範圍。這項決定遭到許多記者譴責，也引發對報社億萬富翁老闆傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）的批評。

彼時執行總編輯馬特·默里（Matt Murray）表示，這些裁減將帶來「穩定」。

廣告 廣告

《華盛頓郵報》宣布劉易斯離職的同時指出，去年加入報社擔任財務長的傑夫·多諾弗里奧（Jeff D'Onofrio）將暫代發行人兼執行長職務。

劉易斯曾任道瓊斯執行長及《華爾街日報》發行人，於2023年獲任命為《華盛頓郵報》執行長。他在試圖扭轉這份日報的財務虧損時，面臨來自訂閱者與員工的批評。

上週四，在《華盛頓郵報》宣布大規模裁員後，數百人聚集在華盛頓特區的報社總部前舉行抗議活動。此次裁員包括該報所有中東員工以及駐基輔的烏克蘭特派員。

前執行總編輯（至2021年）馬蒂·巴倫（Marty Baron）表示，這次裁員堪稱「全球最偉大新聞機構史上最黑暗的日子之一」。

劉易斯的離職標誌這家美國主要報紙的最新動盪，近年來該報經歷多次員工裁減與具爭議性的編輯決定。

在2024年美國總統大選前不久，貝佐斯打破數十年傳統，決定旗下報紙不再支持任何總統候選人。

自1970年代以來，該報在大多數總統選舉中都支持過候選人，而且支持的都是民主黨候選人。

此舉引發廣泛批評，並導致數萬訂閱者取消訂閱。另一方面，去年2月，意見版主編辭職，因為貝佐斯決定將報社評論版面聚焦於「個人自由與自由市場」。

貝佐斯表示，反對這些觀點的文章將不會刊登。

此次裁員對中國新聞報道衝擊有多大？

2023 年 11 月 6 日，威爾‧劉易斯在華盛頓特區向《華盛頓郵報》的員工發表演說。 [Getty Images]

BBC中文記者 呂嘉鴻

《華盛頓郵報》上週三宣布裁減三分之一員工，震撼國際媒體。

根據公開資料，該集團決定大幅縮減體育、地方及國際新聞版面，以因應過去三年線上流量持續下滑、AI衝擊等挑戰，追求「穩定」與商業模式轉型。

執行總編輯馬特·默里表示，此舉旨在「以更大雄心重塑新聞與業務」。

此次裁員重創新聞部門，包括整個中東團隊、駐烏克蘭戰地記者，以及華盛頓特區地方新聞多數員工。

該報前總編輯馬蒂·巴倫痛批這是「全球最偉大新聞機構史上最黑暗日子之一」，呼籲老闆傑夫·貝佐斯負起責任。

員工與工會強烈譴責，認為持續裁員削弱報社品質、流失讀者，並損害新聞使命。

此波裁員延續近年動盪，但報社發言人稱這些措施旨在「強化立足點、聚焦核心」。

在這次大規模裁員中，該報在中國及香港專責記者的報導人力遭受嚴重衝擊，多名資深得獎記者被裁，分析稱導致對中國相關議題的現場與深度報導明顯緊縮。

根據報導，該報社雖計劃保留約12個戰略海外據點以聚焦國家安全等優先領域，但亞洲覆蓋整體大幅縮減，首爾辦公室關閉。

https://twitter.com/cdcshepherd/status/2019325821333479703

該報被裁的員工中，資深的中國/香港專責記者包括：竇伊文（Eva Dou，前中國商務科技通訊員，曾駐北京局）、施芭妮·馬塔尼（Shibani Mahtani，前香港/中國調查記者）、安娜·菲菲爾德（Anna Fifield，前北京局長，後轉亞太編輯），以及卡特里娜·諾斯羅普（Katrina Northrop，中國相關通訊員）及駐台北的馬思潭（Christian Shepherd）及多名當地研究員。

有媒體與觀察家批評，此次裁員大幅削弱對中國的報導深度，尤其在中美緊張局勢加劇的背景下，可能讓讀者與政策制定者失去重要資訊來源。

前總編輯等人士更將整體裁員形容為「史上最黑暗日子之一」，認為該報海外駐點及記者緊縮將帶來長期且巨大的損害，北京局雖未完全關閉，但核心人力流失已嚴重影響中國議題的持續追蹤與品質。