《華盛頓郵報》大裁員 目標對准國際報道

（德國之聲中文網）“民主在黑暗中死亡”（Democracy Dies in Darkness），這是代表《華盛頓郵報》報導宗旨的官方標語。自19世紀創報至今近150年，華郵以深度調查、揭發“水門案”等政治醜聞著稱；2013年，由於不堪虧損，該報被出售給亞馬遜創辦人貝佐斯，之後曾有一段獲利期，然而近年訂戶銳減。華郵前總編輯Martin Baron表示，這波裁員可說是該報歷史上“最黑暗的日子”。

除記者與編輯被裁之外，柏林、首爾等地的辦公室將被關閉，多位國際駐點辦公室主任都被裁員，其中包含基輔的Siobhán O'Grady、悉尼的Michael Miller、耶路撒冷的Gerry Shih等人。開羅辦公室主任Claire Parker亦在被裁員之列，她在X平台透露，華郵整個中東地區的團隊將全軍覆沒。

華郵負責中國新聞的特派員Christian Shepherd、Katrina Northrop等人也失去工作。

對此，中國人權倡議者與研究者王亞秋在X平台感嘆道：“此時，我們比以往都更需要有針對中國的調查報導——這樣的工作耗時、耗資源——而不是YouTuber對於中國經濟即將崩潰、政治菁英內鬥的空洞揣測。”

去年特朗普政府上台後，美國大幅削減了國際報道領域的經費，導致美國之音、自由亞洲電台等專注報導中國事務的媒體事實上停擺，而如今，在海外報導中國的新聞空間，因華郵裁員而進一步遭受打擊。

