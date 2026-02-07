《華盛頓郵報》裁員300人！國際部門遭殃 前編輯重批亞馬遜創辦人貝佐斯

即時中心／林韋慈報導

自19世紀創報、至今近150年的《華盛頓郵報》，以深度調查與揭發水門案等政治醜聞聞名全球。但週三驚傳大裁員，引發全球熱議。前員工紛紛跳出來表示，此為新聞自由的警鐘。





《華盛頓郵報》大裁員

《華盛頓郵報》本週三宣布大規模裁員，約數百名員工遭到裁撤，影響人數約占整體人力三分之一。華郵前任執行總編輯馬丁．巴倫（Martin Baron）直言，這是報社歷史上「最黑暗的日子之一」，內部員工更形容裁員情況如同「一場徹底的血洗」。

華郵於2013年因長期虧損出售給亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos），曾一度轉虧為盈，卻在近年面臨訂戶銳減與營運壓力。根據英國《衛報》引述內部會議內容，現任總編輯莫瑞（Matt Murray）表示，這波裁員是「戰略重整」的一環，目的是在競爭激烈的媒體市場中重新定位，以確保報社的長期生存。

莫瑞指出，華郵近年在觸及讀者與吸引訂戶方面表現不佳，因此必須調整資源配置。此次重整將終止現行版本的體育新聞部門，地方與國際新聞編制也將重組，國際報導規模縮小，但仍保留約12個海外據點，聚焦國家安全議題。報社未來最大的人力將集中於政治與政府新聞，並優先發展全國性新聞，以及科學、健康、醫學、科技、氣候與商業等主題。

全球多個據點遭撤

裁員也波及全球多個駐外據點。柏林、首爾等辦公室將關閉，多位國際駐點主管遭到裁撤，包括基輔的Siobhán O'Grady、悉尼的Michael Miller、耶路撒冷的Gerry Shih，以及開羅辦公室主任Claire Parker。Parker在X平台透露，華郵整個中東團隊將全面解散。

中國人權倡議者王亞秋也在X平台感嘆：「此時，我們比以往更需要針對中國的調查報導——這樣的工作耗時、耗資源——而不是YouTuber對中國經濟即將崩潰、政治菁英內鬥的空洞揣測。」她認為，華郵裁員進一步壓縮了海外調查中國議題的新聞空間。

事實上，隨著川普政府上台後大幅削減國際報導經費，美國之音、自由亞洲電台等專注中國議題的媒體幾近停擺。

員工發聲

高層與員工之間的不滿情緒持續升高。馬丁．巴倫痛批貝佐斯「留下令人作嘔的污點」，並形容這是一場「近乎即時、且自我造成的品牌毀滅」。他警告，裁員將削弱華郵的企圖心，流失優秀新聞人才，最終讓公眾失去急需的、以事實為本的報導。

代表多數員工的工會則表示，新聞編輯室一旦被掏空，勢必衝擊公信力與未來發展。工會更直言，若貝佐斯不再願意投入資源支持華郵長年秉持的新聞使命，這家報社「理應擁有一位願意這麼做的管理者」。

此外，華郵在疫情期間將中港台辦公室從北京轉移至台灣，本次裁員也波及台灣辦公室。前員工在網路上表示，這不只是財務壓力下的縮編，而是政府與資本力量壓迫新聞自由的警訊。她也透露，過去負責中港澳議題的亞洲編輯與駐外記者，已在本週全面停止作業。但他們也紛紛表示，過去《華盛頓郵報》在議題上的努力值得肯定。









