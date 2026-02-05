《華盛頓郵報》驚傳大裁員！1/3員工捲舖蓋 哀嘆「血洗」

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）旗下美國《華盛頓郵報》（The Washington Post），4日驚傳大裁員，預計將縮減約1/3人力，衝擊新聞編採體系，引發關注。

《路透社》引述《華盛頓郵報》發言人證實，裁員人數約占全體員工的⅓，執行總編輯莫瑞（Matt Murray）在電話會議中向員工說明裁員決定，受衝擊部門包括國際、編輯、都會與體育等多個新聞部門。

一名不願具名的原工形容這次裁員為「一場血洗」（bloodbath），根據多名記者在社群平台X的發文，被裁人員包括長期報導亞馬遜的記者歐唐諾文（Caroline O'Donovan）、埃及開羅分社主任帕克（Claire Parker），以及整個中東採訪團隊與編輯。

貝佐斯於2013年以2.5億美元（約79億台幣），從葛蘭姆家族手中收購《華盛頓郵報》，他當時曾承諾，將維持報紙的新聞傳統，且不會介入日常編務運作，但也坦言，「未來幾年勢必會出現改變」。

事實上，《華郵》近年已多次調整人力結構，2023年在虧損約1億美元（約31億台幣）的情況下，向全體員工提供自願離職方案，2024年也進行多項業務調整。

