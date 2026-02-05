《華盛頓郵報》驚爆裁員1/3！ 員工喊話老闆：適可而止





根據《路透社》報導，《華盛頓郵報》（The Washington Post）宣布4日起將大規模裁員，約有1/3的員工受到影響，其中包含體育部門及駐外記者，連新聞編輯室也受到影響。

總編輯莫瑞（Matt Murray）表示，《華盛頓郵報》正在進行「策略重置」，報社的圖書部門將關閉、體育部門及編輯團隊將重新調整架構，Podcast節目《Post Reports》也將暫停播出。而被裁員的員工將繼續留職到4月10日，獲得持續的健康保險。

莫瑞說，「儘管裁員將震撼現有體系，但長期目標是讓報社能夠重新成長並蓬勃發展，《華盛頓郵報》正採取多項行動來保障我們的未來。」

對此，曾擔任《華盛頓郵報》執行主編的馬丁巴倫（Martin Baron）表示，「這是全球最偉大新聞機構之一歷史上最黑暗的日子之一。」他警告，「《華盛頓郵報》的雄心將大幅縮小，其才華洋溢且勇敢的員工將進一步減少，公眾將被剝奪我們社區及全球最需要的基層、基於事實的報導。」

報導中指出，過去一週《華盛頓郵報》員工一直敦促老闆傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）停止或放寬計劃中的裁員，並強調《華盛頓郵報》所製作新聞的重要性，但貝佐斯保持沉默。華郵工會已在週四組織一場抗議活動，呼籲大家向貝佐斯傳達以下訊息：「適可而止。沒有華郵員工，就沒有華郵。」

