華研國際旺年會 babyMINT扮「馬鈴薯」

華研國際昨（27）日舉辦旺年會，旗下動力火車、王治平、林君陽、曾沛慈、李友廷、木木（林葦妮）、JUD 陳泳希、沒有才能、babyMINT等齊聚同歡。響應「紅」與諧音「馬」的Dress Code，曾沛慈從韓國古裝劇中獲得靈感，扮成「MAMA」，林葦妮（木木）與JUD陳泳希扮成「麻將」盼好運，babyMINT則扮成了「馬鈴薯」。

曾沛慈笑說，韓國古裝劇裡面，尚宮或者甚至是大人、娘娘都會被稱為MAMA，好像是個尊稱的意思，「因為它2個音節念起來是『馬』，所以我就覺得可以扮這個。」還補充本來今年完全沒有要走向這個風格的，「但我覺得我的靈魂裡面，還是沒有辦法放過自己，Dress code要搞就要好好搞！這次穿越一下時空。」王治平則是出奇招，身穿充滿「馬啾」（眼睛）的西裝現身。

木木（林葦妮）、JUD 陳泳希大玩諧音哏，取「馬」的諧音「麻」，一起扮成了「麻將」，JUD 陳泳希扮「中」，意思是希望她的歌曲都能「中」；木木則成「發」，她解釋：「我的生日是88年8月8日，也希望2026年一路發！」

babyMINT前陣子在跨年晚會上，每個人要講1句關於「馬」的祝賀語，在法國出生長大的Vikky卻說了「馬鈴薯」，可愛的樣子在粉絲間引起熱烈迴響，於是babyMINT就決定一起扮成馬鈴薯，再次展現她們的搞怪模樣。77Ke 柯棨棋、+How李家皓、郭幼康則扮成了「旋轉木馬」，他們表示：「像旋轉木馬不斷循環旋轉一樣，希望我們的音樂也可以讓大家不斷循環聆聽。」

動力火車5月將在臺北小巨蛋連唱3場，日前門票開賣即秒殺，他們也分享對新年的期望與祝福：「2026年絕對是一路向前的一年，要保持更好的狀態，迎接每一個演出，每一次跟大家見面的機會。馬年祝大家策馬奔騰，馬上迎接好運到！」對於同事們詢問是否有信心能抵抗新年美食的誘惑？發願要瘦5公斤的尤秋興表示：「該吃還是會吃啦。」

2025年除了發行新專輯，林宥嘉也參加《聲生不息．華流季》，從選歌、編曲、舞台設計到與合唱夥伴的溝通都投注大量心力。節目播出後，他的精湛表現引起廣大迴響，也有不少觀眾讚賞他的選歌品味，尾牙當天他無法到場，正是因為去錄製《聲生不息》。談到新年新希望，他幽默表示：「我希望Apple Music可以幫我換掉『2010年代華語情歌代表作品』那個歌單的封面照片，然後可以一直用我當封面一整年，很榮幸，哈哈。」

