華研尾牙大玩諧音哏！曾沛慈扮韓劇娘娘 babyMINT全員化身「馬鈴薯」

曾沛慈玩馬年諧音哏，扮成韓國的「MAMA」出席經紀公司華研的旺年會。華研國際提供

華研國際於1月27日舉辦旺年會，Dress Code玩起紅衣與「馬」的諧音哏。其中曾沛慈從韓劇獲得靈感扮成「MAMA」，她笑稱：「韓劇裡娘娘被稱為MAMA，二個音節唸起來就是馬，我覺得可以扮這個。Dress code要搞就要好好搞，這次穿越一下時空。」

華研旗下藝人動力火車、曾沛慈、王治平、曾沛慈、李友廷等齊聚一堂，共同慶祝2025年創下的輝煌戰績。去年華研由動力火車、林宥嘉、郁可唯等領軍，海內外演出突破百場。

曾沛慈扮娘娘、動力火車秒殺開唱！華研旺年會Dress code大玩諧音哏

除了曾沛慈扮娘娘，木木與JUD陳泳希則是大玩「麻」將哏，分別扮成「發」與「中」，木木感性表示：「我生日是88年8月8日，希望2026一路發。」babyMINT則全員化身「馬鈴薯」，靈感來自法籍成員Vikky在跨年晚會的可愛口誤，搞怪模樣掀起粉絲熱議。

而剛奪下第36屆金曲獎最佳演唱組合的動力火車，則延續氣勢宣布2026年5月將在小巨蛋連唱3天，門票開賣即秒殺。尤秋興面對同事詢問能否抵抗新年美食誘惑，發願瘦5公斤的他幽默回應：「該吃還是會吃啦。」

林宥嘉錄《聲生不息》缺席尾牙！〈怪情歌〉破3千萬點閱助陣無名新秀

林宥嘉於2025年發行新專輯《Apples of Thy Eye》，主打歌〈怪情歌〉MV在YouTube觀看次數已突破3000萬。寵粉的他為防堵黃牛，液態膠專輯採取限時不限量預購，讓所有歌迷都能順利入手。

華研群星大合照，前排：babyMINT／中排左起：王治平、JUD 陳泳希、木木、動力火車、曾沛慈、李友廷、林君陽／後排左起：沒有才能、+How李家皓、郭幼康、77Ke 柯棨棋、鄭馥儀。華研國際提供

1月27日當天林宥嘉雖無法親臨尾牙現場，正是因為投入錄製《聲生不息·華流季》。他在節目中投注大量心力，希望能幫助尚未成名的優秀作品，他直言：「如果有機會幫那些不懂推廣自己的音樂人，讓他的歌一炮而紅，是一件非常有價值的事。」談到新年願望，他幽默喊話Apple Music：「希望可以用我當封面一整年，很榮幸，哈哈。」

除了資深歌手發光發熱，華研新星的能量也蓄勢待發。音樂教父王治平去年入圍金曲獎最佳專輯製作人，導演林君陽正式加盟後也期許有更多嘗試。曾沛慈去年憑《下週同樣時間》奪下Apple Music排行榜冠座，更舉辦出道以來規模最大的北流演唱會。

新一代主持人木木則連續兩年接下金鐘星光主持，更推出香水聯名。JUD陳泳希則在金曲、金鐘皆有入圍肯定，並登上Clockenflap國際舞台。華研國際在2026年將持續展現豐沛的影視音能量。



