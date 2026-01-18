華碩不推新機反成紅利？通訊行Zenfone、ROG Phone下殺 甜甜價搶攻市場

記者李鴻典／台北報導

華碩是否會持續耕耘手機市場近來成為熱議話題，華碩董事長施崇棠16日說，「手機一定會照顧到所有原來的客戶，但不會再增加新機種」，再度引發討論；有通訊行業者在農曆年前最後一波衝刺，攜手華碩祭出「ASUS品牌週」加碼活動，集結Zenfone旗艦拍照機與ROG Phone系列電競神機全面下殺，給出甜甜價。

ROG Phone 9 Pro破盤價34,490元。（圖／傑昇通信提供）

還在觀望華碩什麼時候要出新機？根據市場目前的各種風向球顯示，華碩今年暫無新機推出。傑昇通信表示，這對聰明的消費者來說，反而是超級紅利，因為近期消費者選購手機的關鍵不再只是比規格，更重視價格落點與購機附加價值；兼顧效能與續航的Zenfone 12 Ultra，官方定價為29,990元，活動期間到傑昇通信購買12GB/256GB規格，只要22,990元，再送價值約3千元的獨家大禮包。更貼心的是，考量到年前開銷大，特別提供刷卡6期0利率的優惠，讓你輕鬆把這台今年最值得收藏的末代武士旗艦機帶回家。

若覺得Zenfone 12 Ultra是現在進行式，那Zenfone 11 Ultra就是撿便宜的最佳代表。一直以來穩坐人像拍攝與全能旗艦寶座的Zenfone 11 Ultra，擁有強大的AI運算能力，不僅能幫你優化照片，連相機配置都有獨家的6軸防手震Hybird雲台3.0技術，跟裝了穩定器一樣，不論是拍照、剪片，還是追劇都綽綽有餘，在傑昇通信「ASUS品牌週」活動中狂砍1萬元，空機價只要19,990元，折扣幅度等同67折。

華碩Zenfone 11 Ultra直砍萬元，空機兩萬有找。（圖／傑昇通信提供）

習慣用手機打原神、打傳說、甚至接上外接控制器當掌機用的玩家而言，華碩旗下的電競機皇ROG Phone 9 Pro是許多手遊玩家心目中的首選，不僅擁有專為遊戲設計的側邊充電孔、極致散熱系統，還有在遊戲模式下刷新率高到185Hz的頂級螢幕，更有專屬AirTrigger超音波觸控鍵，原本是高端玩家才敢碰的夢幻逸品，活動期間破天荒降價5,500元，34,490元就能入手，還能搭配刷卡6期0利率。

傑昇通信也表示，活動期間，只要攜帶任一ASUS品牌手機到全台傑昇通信門市，不論新舊、不問功能好壞，送你200元配件金！門市還提供專業手機清潔與健檢服務，幫手機做個年前大掃除，讓舊機回春；到傑昇通信官方臉書粉絲團參加留言抽獎，有機會抽中360度環繞炫光藍芽喇叭、35W氮化鎵閃電快充頭，以及雙Type-C 135CM加長版充電線等實用好禮。

