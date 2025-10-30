華碩中配員工舉報執行長台獨 陸委會證實8/25"已除籍"
政治中心／綜合報導
台灣企業陷入遭中國滲透的危機！今年三月起，華碩的中配員工錢麗，不滿公司內部電梯，播放特定媒體的新聞，竟以中國反分裂法，指控華碩執行長許先越，支持台獨，陸委會今天在立院答詢時，首度證實，8/25已經廢止錢麗的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。
先前因為種種言行，宣揚武統的華碩中配員工錢麗，確定被除籍了！立委（民）王定宇vs.陸委會副主委沈有忠：「8月25號已經請移民署，廢止了這個錢女她的這個台灣身份跟戶籍，然後回到居留的狀態，今天你們第一次公開揭露，是，然後我們也在8月28號的時候已經辦妥了，她的這個廢止登記她的戶籍的這個部分。」
中配錢麗負責管理"中國人民解放軍粉專"（圖／錢麗FB)
這位爭議連連的中配，今年曾獲選台北市優秀勞工，但今年三月，身為華碩工會幹部的錢麗，因不滿公司內部電梯，播放特定媒體新聞，竟引用中國反分裂法，指控華碩執行長許先越、還有同事支持台獨，還說要懲治台獨言論。立委（民）王定宇vs.陸委會副主委沈有忠：「用中華人民共和國的法律，在我們國家的境內恐嚇中華民國的公民，恐嚇上班公司老闆說你這個言行，你看某某電視台，她用他看哪一家電視台，說她要懲治台獨，思想檢查，她還在電梯裡面張貼，對她在電梯貼這幾家電視台，不能看要檢舉，要照中華人民共和國把你通通抓起來，通通要關，有的還要槍斃。」
民進黨立委王世堅、陸委會副主委沈有忠（圖／民視新聞）
在台灣土地上大放厥詞，更誇張的是，錢麗還成立"中國人民解放軍粉專"，播放大量中國武統影片，還有"統一計時打卡"，放話說不論美方同不同意，都不影響祖國統一大業，移民署看不下去，決定開鍘．網友痛批，應該把她驅逐出境，趕出台灣，檢舉起來讓她回老家，就是不讓中配成為，滲透台灣的統戰工具。
