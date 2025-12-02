華碩中配員工錢麗依親居留遭廢止 怒批「政治迫害」將提訴願

中配錢麗。取自王浩宇臉書



華碩工會中配員工錢麗，先前因被揭露管理臉書社團「中國人民解放軍」、宣揚武統言論，並在公司內以中國相關法律檢舉同事與主管，遭內政部於8月28日註銷台灣戶籍；但她因依親居留資格仍得以留台。不過，錢麗今（12/2）日在臉書發文證實，其依親居留身分已遭移民署與陸委會於12月1日廢止，她目前僅剩停留許可。

錢麗在臉書長文中強調，自己是個受民進黨「政治迫害」違法註銷戶籍、加廢止依親居留的台灣人民，稱「見證綠色恐怖」，批評陸委會及內政部移民署「無理取鬧、鉗製言論、惡意扭曲、栽贓陷害、羅織莫須有違法事實，採取事先媒體霸凌制高點，進行貼標籤輿論定罪，之後行政武力迫害」。

錢麗表示，陸委會以其10月24日至10月31日期間在臉書的貼文內容，認定具有「危害國家安全與社會安定之虞」，作為廢止依親居留的理由。依親居留遭廢止後，她的工作權、勞健保資格及其他生活權益皆受影響。

錢麗強調，以她在台生活18年的親身經歷與民情生活了解，以上暴政仇恨對立之「暴政」是不健康的治理台灣的惡劣手段，她將在30天內提出行政訴願，爭取行政救濟，也喊話自稱「受迫害者」與她聯繫，共同行使維權。

錢麗同時在聲明中宣稱，民進黨「反中抗中」政治迫害普通台灣大眾與企業員工，並稱「台灣需要更好有遠見的政黨團隊來執政」，呼籲全體台灣人民，「將來若大家能選擇，請給中國共產黨一個在台執政機會」。

