華碩中配員工錢麗舉報CEO台獨，喊「讓共產黨執政」遭廢止居留，火速辦離職…公司、內政部說話了
華碩員工、中配錢麗因經營解放軍粉專，大肆宣揚武統，還多次指控同事及主管「支持台獨」，遭內政部認定其言行有危害國家安全與社會安定之虞，因此被註銷台灣身分及戶籍；移民署12/2也廢止其依親居留許可。 對此，錢麗說遭到政府政治迫害，並希望大家給中共在台執政機會，還說會依法採取行政救濟途徑，30天內提起行政訴願，損害之權益亦會訴求內政部及行政院賠償。 內政部長劉世芳回應，這番話充滿矛盾，「若有此想法，回中國大陸就可以了，不必在台灣堅持使用中華民國身分。」 錢麗任職的華碩則強調，尊重司法與主管機關的所有決定，並會提供必要配合。公司已由人資部門聯繫並請示主管機關，將「恪遵決議、依規處理後續勞動關係」，而錢麗12/2傍晚已完成離職程序。
華碩中配員工錢麗疑似舉報同事台獨
綜合媒體報導，民進黨籍立委在立法院國防及外交委員會質詢時指出，4月至5月之間，有一位在華碩工會擔任職務的員工錢麗為中國籍配偶，她不僅在公司用中華人民共和國的法律一條條檢視公司執行長、同仁、幹部，甚至一個一個將他們向中國舉報。
此外，錢麗甚至成立解放軍粉絲專頁，大肆鼓吹武統思想。對此，陸委會10月底已經先註銷錢麗的台灣戶籍。
移民署12/2則證實，錢麗於依親居留期間之行為「有危害國家安全或社會安定之虞」，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可。
錢麗的依親居留許可遭到撤銷後，代表她無法留在台灣工作，在華碩的職務也等同泡湯。不過目前錢麗仍可在台灣停留，尚不會遭到驅逐出境。
喊話給共產黨執政機會 劉世芳：充滿矛盾、回中國即可
然而，錢麗仍持續在社群發文，聲稱遭「賴清德政府政治迫害」，甚至喊話「請給中國共產黨一個在台執政機會」，再度引發社會輿論。
對於被撤銷依親居留許可，她表示將在 30 天內提出行政訴願，訴求維護自身權益，並要求內政部與行政院進行賠償。
對此，民進黨立院黨團痛批錢麗「史無前例」，還反問她是否敢在中國批評習近平，強調宣揚消滅中華民國及武統台灣，依法本就不被允許。
內政部長劉世芳表示，對於中配在台灣合法居留的問題，她不針對個案回應，她要提訴願或提行政訴訟，內政部都尊重；不過，劉世芳強調，先來後到的中華民國國民，就是要尊重台灣的法治，台灣是一個有自由法治跟民主的地方，政府不希望任何人，用任何其他的理由踐踏台灣法律的尊嚴。
至於錢麗說「希望大家給中國共產黨一個在台執政機會」，劉世芳回應，這是一個政治問題，也充滿矛盾，「如果她有這樣的想法的話，回去中國大陸就可以了，不用到台灣來，而且很堅持用中華民國的身分，這不是充滿矛盾嗎？」
遭廢止「依親居留」 華碩回應工作問題
外界關心華碩是否會對錢麗的工作進行任何處理措施，華碩12/2做出回應：「人資部門正在聯繫並請示政府單位，公司將恪遵主管機關決議，依規處理後續勞動關係」。據自由時報報導，錢麗已於12/2傍晚完成離職程序。
內政部移民署解釋，錢麗於依親居留期間的行為，有危害國家安全或社會安定之虞，違反「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第十四條第一項第四款規定，經會商大陸委員會等相關機關後，廢止其依親居留許可，前天送達通知。
針對錢麗在台停留期間，有關工作與健保事宜，移民署說，由相關權責機關依規定辦理。若後續在台另有違法情事，由各主管機關依法妥處。至於錢麗在台停留期限，未來仍需視其個案狀況而定。
