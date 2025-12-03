華碩中配錢麗放話「給中共在台執政」惹議 爆已火速辦好離職

中配錢麗的武統言論引發爭議，遭內政部取消其依親居留資格。（翻攝自錢麗臉書）

在華碩任職的中國籍配偶錢麗平時經營粉專「中國人民解放軍」宣揚武統，近日更喊出「請給中國共產黨一個在台執政機會」等驚人言論引發熱議。內政部審議後決議廢止她的依親居留，不能再使用健保、也不能工作。據悉，錢麗昨（2日）傍晚火速辦理離職程序，而華碩也對此做出回應。

錢麗經營粉專宣揚武統，本月1日遭取消居留資格。她昨天再度發文砲轟賴清德政府對台灣大眾與企業員工進行政治迫害，害她損失工作權籍勞健保等生活權益，她將對「暴政」採取行政救濟、提出訴願，並將訴求內政部、行政院賠償其損失。

《ETtoday》報導，錢麗昨傍晚到華碩完成離職手續。而華碩則表示人資部門已聯繫並請示主管機關，強調尊重司法和主管機關決定，他們將恪遵決議，依規定處理後續的勞動關係。

