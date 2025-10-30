華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導
華碩公會一名中國籍配偶錢麗，不僅用中國法律來檢視執行長等同仁言行向中國舉報，也舉報一般民眾，更離譜的是，錢麗還成立解放軍的粉專鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今（30）日上午被綠委王定宇質詢時，便證實已經將其除籍，並回到居留狀態。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑，下午則回應歡迎對方透過相關法律爭取權利。
陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，錢麗被除籍的事情時，梁文傑則說明，本案經過主管機構內政部邀集相關機關審查，認定對方言行有危害國家安定與社會之虞，依照相關辦法廢止其定居許可，註銷其在台灣的戶籍。
不過，梁文傑也說，但是對方原來居留在台灣的原因並沒有消滅，也就是婚姻關係存續中，因此，對方還是處於可以長期居留狀態，代表其工作、勞健保不受影響；同時，他也透露，對方目前住院中，也歡迎對方透過相關法律爭取權利。
記者也追問，取消錢麗戶籍的具體因究竟是主張武統，還是檢舉人家是台獨？如果錢麗已經取得台灣身分證成為國民，是不是意味著從對岸地區取得身分證的國民，都會因為言論而被廢止身分？
梁文傑則回應，錢麗被檢舉有幾項，但他只談其中一項；錢麗被檢舉是臉書社團「中華人民解放軍」的管理員，而粉專經常發表主張武統、軍事威脅解放消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論。
同時，梁文傑也說，根據《兩岸人民關係條例》給原籍中國人士定居身分，但法律也保有撤回的條件，「必須要說，台灣與對岸關係非常特殊，一方面有交流需求，一方面有自我保衛的需求，才會有《兩岸人民關係條例》這項特殊法律；行政機關就是按照相關規定依法行政，當然，當事人有按照法律求取自己權利的管道，目前正在訴願當中，若未來訴願不成，還可以走行政法院」。
中配錢麗宣傳武統 陸委會：已廢止台灣身分戶籍 (圖)
立委30日在立法院質詢時表示，中國配偶錢麗在台經營臉書解放軍社團鼓吹武統，且檢舉台灣民眾違反中共法律。陸委會副主委沈有忠（圖）說，移民署8月25日已廢止錢麗的台灣身分與戶籍。中央社 ・ 19 小時前
華碩中配鼓吹武統！陸委會：已廢止她的國籍及戶籍
[Newtalk新聞] 對於華碩在台灣公司的一名中國配偶錢麗，在公司四處舉報長官、同仁支持台獨、電梯公告不准看台獨新聞，並設網站鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今(30)日立法院備詢時表示，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。 「鏡週刊」今年3月報導，華碩一位定居台灣的錢姓中國籍配偶員工曾對公司事務指指點點，甚至因爲不滿「三立新聞」報導華碩，指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，已涉嫌觸犯中華人民共和國刑法第103條分裂國家罪。 民進黨立委王定宇今日在立法院外交及國防委員會，質詢陸委會副主委沈有忠時表示，這位中配錢麗不僅在公司用中華人民共和國法律檢視這家公司執行長、同仁，向中國舉報，也檢舉一般人稱違反中華人民共和國什麼法律，等到有一天統一以後通通要把你抓起來。並成立一個解放軍粉專鼓催武統。 沈有忠則表示，關於錢麗這案，陸委會有跟相關部會進行多次討論，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。 對於如錢麗被台灣正式以法律剝奪國籍是第幾例？沈有忠說，「其實已新頭殼 ・ 22 小時前
陸配宣揚武統 陸委會廢止台灣身分
針對一位錢姓陸配在華碩公司宣揚武統的行為，陸委會副主委沈有忠今天(30日)在立法院答詢時表示，政府已在8月下旬決議廢止其台灣戶籍，並於幾天後就完成廢止程序，這位陸配目前已無台灣身分與戶籍，而是回到了居留狀態。今年3月有媒體披露華碩工會一位錢姓陸配宣揚武統、在公司電梯裡張貼中國法律，政府當時表示會介入處理；民進黨立委王定宇質詢時關切此案處理進度，陸委會副主委沈有忠答詢表示，8月25日已由內政部移民署廢止錢姓女子的台灣戶籍，沈有忠說：『(原音)我們也在8月28日辦妥了廢止登記她的戶籍，也已經辦妥了。』 在民進黨立委沈伯洋被中國發布警情通報立案調查之際，王定宇認為，政府使用中華民國法律剝奪此人的中華民國國籍，這件事情有必要對外公開，因為要讓移民來台灣的人都知道不要違法。 民進黨立委陳俊宇關切中國近期對台愈來愈多的「文攻」攻勢，沈有忠表示，這段時間有注意到中共透過美國「親中」學者與智庫散播「疑美論」、「棄台論」等主張，中共再擴大渲染他們的言論，也就是「利用美國人的嘴說出中國想要的東西」，同時還觀察到有許多網路上的異常帳號跟著一起宣傳，陸委會一定會持續密切關注這些動態。中央廣播電台 ・ 22 小時前
陸配錢麗被註銷戶籍 陸委會：言行危害台灣安全
（中央社記者李雅雯台北30日電）華碩員工、陸配錢麗被註銷台灣戶籍，陸委會今天表示，經過內政部等機關審查，認定其言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，所以廢止定居許可，目前維持長期居留狀態。中央社 ・ 15 小時前
黃國昌批「講狠話」 梁文傑：不會卑躬屈膝講話
（中央社記者李雅雯台北30日電）民眾黨主席黃國昌今天表示，兩岸需要溝通、對談，不該是讓陸委會副主委梁文傑在記者會「講狠話」。梁文傑回應，如果要卑躬屈膝地講話，「我就不知道怎麼講話了」。中央社 ・ 14 小時前
記者喊「會談到台灣嗎」 川習二人沉默未回 林佳龍:對台美關係有信心
川習會引發全球關注，台灣政府密切追蹤相關發展，外交部長林佳龍在立法院外交委員會表示對台美關係有信心，並駁斥CNN報導台灣有意改派駐美代表的說法。同時，林佳龍證實正在安排我國APEC代表團與日本首相高市早苗會晤。值得注意的是，當南韓現場記者詢問美中領袖是否會談到台灣議題時，川普和習近平均保持沉默未予回應。此外，賴清德總統日前在將官晉升典禮上首次表態「反對推進統一」，引發各界解讀與討論。TVBS新聞網 ・ 15 小時前
美國認清碾壓不了中國！他：台灣體認到了嗎
[NOWnews今日新聞]美中領導人「川習會」已於台北時間今（30）日上午11時登場，全球焦點聚集在AI晶片與科技角力。資深媒體人謝寒冰指出，美國花了半年才意識到自身實力無法「碾壓中國」，不得不親自與...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
因「鼓吹武統」遭取消戶籍！中配錢麗親上火線開直播
政治中心／綜合報導筆電大廠華碩員工、中配錢麗，爆出多次在公司內部主張"武統台灣"，還管理臉書社團「中華人民解放軍」，並發表相關爭議言論，遭取消戶籍，對此她週四晚間親上火線開直播，表達不滿，稱自己被斷章取義、扣帽子。民視 ・ 3 小時前
黃國昌不排斥見習近平、邀吃雞排 陸委會提醒：不急著表態
民眾黨主席黃國昌今（30日）接受廣播專訪時表示，民眾黨不排斥與中國國家主席習近平見面，並說：「總統賴清德都可以想邀習近平喝珍奶了，為什麼我不能邀請習近平吃雞排？」對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑認為，不需要過於倉促表態。鏡新聞 ・ 15 小時前
華碩中配員工舉報執行長台獨 陸委會證實8/25"已除籍"
政治中心／綜合報導台灣企業陷入遭中國滲透的危機！今年三月起，華碩的中配員工錢麗，不滿公司內部電梯，播放特定媒體的新聞，竟以中國反分裂法，指控華碩執行長許先越，支持台獨，陸委會今天在立院答詢時，首度證實，8/25已經廢止錢麗的台灣身分跟戶籍，回到居留的狀態。民視 ・ 12 小時前