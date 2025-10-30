華碩中配錢麗鼓吹武統遭除籍 梁文傑：歡迎透過法律爭取權利

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

華碩公會一名中國籍配偶錢麗，不僅用中國法律來檢視執行長等同仁言行向中國舉報，也舉報一般民眾，更離譜的是，錢麗還成立解放軍的粉專鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今（30）日上午被綠委王定宇質詢時，便證實已經將其除籍，並回到居留狀態。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑，下午則回應歡迎對方透過相關法律爭取權利。

陸委會今日下午4時召開例行記者會，並由梁文傑主持；有記者問到，錢麗被除籍的事情時，梁文傑則說明，本案經過主管機構內政部邀集相關機關審查，認定對方言行有危害國家安定與社會之虞，依照相關辦法廢止其定居許可，註銷其在台灣的戶籍。

不過，梁文傑也說，但是對方原來居留在台灣的原因並沒有消滅，也就是婚姻關係存續中，因此，對方還是處於可以長期居留狀態，代表其工作、勞健保不受影響；同時，他也透露，對方目前住院中，也歡迎對方透過相關法律爭取權利。

記者也追問，取消錢麗戶籍的具體因究竟是主張武統，還是檢舉人家是台獨？如果錢麗已經取得台灣身分證成為國民，是不是意味著從對岸地區取得身分證的國民，都會因為言論而被廢止身分？

梁文傑則回應，錢麗被檢舉有幾項，但他只談其中一項；錢麗被檢舉是臉書社團「中華人民解放軍」的管理員，而粉專經常發表主張武統、軍事威脅解放消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論。

同時，梁文傑也說，根據《兩岸人民關係條例》給原籍中國人士定居身分，但法律也保有撤回的條件，「必須要說，台灣與對岸關係非常特殊，一方面有交流需求，一方面有自我保衛的需求，才會有《兩岸人民關係條例》這項特殊法律；行政機關就是按照相關規定依法行政，當然，當事人有按照法律求取自己權利的管道，目前正在訴願當中，若未來訴願不成，還可以走行政法院」。









