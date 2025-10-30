華碩中配鼓吹武統！陸委會：已廢止她的國籍及戶籍

民進黨立委王定宇就中國配偶錢麗武統主張質詢陸委會副主委沈有忠 圖：翻拍自國會頻道

[Newtalk新聞] 對於華碩在台灣公司的一名中國配偶錢麗，在公司四處舉報長官、同仁支持台獨、電梯公告不准看台獨新聞，並設網站鼓吹武統，陸委會副主委沈有忠今(30)日立法院備詢時表示，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。

「鏡週刊」今年3月報導，華碩一位定居台灣的錢姓中國籍配偶員工曾對公司事務指指點點，甚至因爲不滿「三立新聞」報導華碩，指控公司在執行長許先越的允許下支持台獨勢力媒體，圖謀將台灣從中國分裂出去，已涉嫌觸犯中華人民共和國刑法第103條分裂國家罪。

民進黨立委王定宇今日在立法院外交及國防委員會，質詢陸委會副主委沈有忠時表示，這位中配錢麗不僅在公司用中華人民共和國法律檢視這家公司執行長、同仁，向中國舉報，也檢舉一般人稱違反中華人民共和國什麼法律，等到有一天統一以後通通要把你抓起來。並成立一個解放軍粉專鼓催武統。

沈有忠則表示，關於錢麗這案，陸委會有跟相關部會進行多次討論，8月25日請移民署廢止錢女的台灣身分跟戶籍，回到居留狀態。8月28日辦妥廢止她的戶籍登記。

對於如錢麗被台灣正式以法律剝奪國籍是第幾例？沈有忠說，「其實已經有好幾例了」。

王定宇則稱「不教而殺謂之虐」，要讓他們知道在台灣移民都歡迎，進來了就是我們同胞，但是如果有哪些法律踩到了，「你來這個國家是為了消滅這個國家，我們就可以剝奪你的國籍」。

王定宇今日也繼續詢問疑似遭國銀幫中國制裁台灣機敏國軍的2個案例說，他這裡有當事人簽名證詞，這不是個案，「是我們外購的資料庫染紅了」。是基層台銀人壽回報粉飾太平，拿中國通緝我們的東西來進行刁難。

國安局副局長陳松吉說，「我行庫採用的KYC資料庫應該直接排除中方惡意制裁的名單。不可納入該項目。國防部就個案已經處理」，後續若有需要國安局會協助。

王定宇則稱陳松吉「沒有掌握狀況」，金管會下週會邀請所有行庫、壽險公司等進行協調，不允許這件事情發生。就這個KYC資料庫建立一個處理機制。請國安局多瞭解一下。

