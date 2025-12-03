華碩傳遭駭客竊取1TB資料 緊急聲明︰未影響產品及用戶隱私
國內科技大廠華碩電腦驚傳遭國際駭客集團Everest勒索，聲稱入侵華碩內部系統，竊取高達1TB資料。華碩今天（3日）晚間緊急發表聲明，華碩的供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。
根據外國資安媒體報導，勒索軟體集團Everest透過暗網聲稱入侵華碩內部系統，竊取超過1TB資料，包括疑似為華碩裝置所使用的相機原始碼。
此外，Everest也啟動倒數計時，要求華碩必須透過加密通訊工具Qtox聯繫；若華碩未在今天深夜11時之前聯繫回應，駭客集團可能會直接公開竊取資料。
華碩今天晚間針對「關於第三方未經授權資料存取」緊急發布公開聲明指出，華碩的供應商遭駭客攻擊，華碩手機相機部分影像處理原始碼受影響。此事件未影響華碩產品、公司內部系統與用戶隱私。華碩持續強化供應鏈安全，符合資安規範。
