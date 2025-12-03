華碩傳遭駭客竊取1TB資料 緊急聲明︰未影響產品及用戶隱私

新年倒數，許多人紛紛購入新手機犒賞自己，不過更換新手機時，擔心對話紀錄、重要檔案移轉消失，對此LINE指出，包括舊手機故障，在「電話號碼不變」的情況下，只要確認2項設定就可以順利將帳號到新手機上，另外若手機容量不足，以下招數也可以為您省下龐大空間。

