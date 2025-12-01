華碩副總裁王士傑獲大同傑出校友 大學就曾辦最大規模電腦交友

大同大學傑出校友王士傑。（大同大學提供）

記者蔡琇惠／台北報導

41年前沒有交友軟體的年代，大同大學資工系曾利用電腦卡、寫程式，舉辦當時規模最大電腦擇友活動，參與大學生達1.6萬人。活動發起人之一王士傑(現任華碩電腦全球副總裁)日前回校接受傑出校友頒獎，提到當年電腦交友活動，「對大學生來說，真是一個跨領域的任務！」

王士傑回憶當年，交友配對可不是隨便訂定，「當時還找了台大心理系同學來研究徵友的條件，仔細列出30題共9張紙卡的題目」，讓同學填卡繳回，用電腦協助配對。王士傑跟班上同學卓世明(現資工系主任)，向學弟的爸爸募款了50萬元作為活動基金，「拿到支票才知道害怕，這麼多錢賠掉怎麼辦？」

廣告 廣告

資工系校友王士傑(左二)和卓世明(右一)四十一年前舉辦首次大規模電腦擇友。（大同大學提供）

怕賠錢，王士傑和幾個同學常常睡在電腦教室，有人寫程式、有人負責聯繫各校、收取電腦卡還要當客服人員，「有人抱怨沒有配對或是配對的人數太少」、「有人列出偶像的條件」，負責的同學還要耐心溝通，卓世明說，「有時候只能婉轉地勸他們修改一下條件。」

配對成功的同學可以打電話、寫信聯絡，後續交往「就沒有追蹤了」。活動共1萬6千人參與，扣掉借來的50萬，盈餘40萬，全部用來請同學吃雞腿便當，「整整吃了三個月。」

王士傑說，電腦擇友活動對他影響非常深遠，跟不同的人相處、共同完成一件事，最重要的是領導能力，後來他面試新人時，會特別關心「社團活動的經驗」。回顧他的職涯，每個工作都跟前一份工作有關連，表示「每一刻都要把事做好，你的未來就會等在那邊。」