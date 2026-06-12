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華碩加碼印度製造 首度在地生產電競筆電搶攻AI商機

圖／本報資料庫

商傳媒｜何映辰／台北報導

台灣科技品牌 ASUS 正加速布局印度市場，不僅擴大筆記型電腦在地生產規模，更將首度在印度生產電競筆電，成為首家於當地設立電競筆電製造產線的國際品牌。此舉反映全球電子產業供應鏈重組趨勢，也顯示華碩看好印度龐大的消費市場與未來製造潛力。

根據印度媒體報導，華碩計畫於本會計年度將印度本地生產的筆記型電腦比例提升至總銷售量的20%至30%，相較前一年度約10%的水準大幅成長。未來除了部分商務與消費型筆電外，華碩旗下知名電競品牌TUF Gaming系列也將正式導入印度生產。

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華碩印度高層表示，首波在地化生產將從TUF系列開始，預計約25%至30%的TUF產品將於印度製造。這不僅有助於降低進口成本與供應鏈風險，也能更快速回應當地市場需求。

為配合生產擴張，華碩已與位於印度清奈的電子製造服務（EMS）合作夥伴建立產能合作關係。清奈近年已成為印度重要電子製造基地，包括智慧手機、筆電及消費電子產品均陸續在當地設廠生產。

近年印度政府積極推動「印度製造」（Make in India）政策，希望吸引全球科技企業將部分產能移往印度。包括蘋果供應鏈、戴爾、惠普、聯想等國際品牌都已擴大在當地的生產布局，而華碩此次跨足印度電競筆電製造，也被視為供應鏈多元化的重要一步。

除了製造端的布局，華碩也同步深化印度市場經營。近期已推出多款搭載新世代處理器的ROG、TUF與ProArt系列產品，涵蓋電競玩家、內容創作者與專業工作者等不同客群。

值得注意的是，華碩也正在強化售後服務體系。透過與當地零售夥伴合作，提供原廠電池更換服務，提升產品維修便利性與消費者信任度。對於競爭激烈的印度PC市場而言，售後服務品質往往是影響品牌忠誠度的重要關鍵。

人工智慧則成為華碩下一階段布局重點。隨著生成式AI應用快速普及，全球PC產業正迎來新一波換機潮。華碩管理層指出，未來AI功能將全面導入旗下各產品線，從商務筆電、創作者筆電到電競產品都將受惠。

市場研究機構預估，印度PC市場未來幾年仍將維持成長趨勢，特別是在教育數位化、企業轉型以及AI應用帶動下，對高效能筆電的需求持續增加。印度擁有超過14億人口，加上年輕人口比例高，已成為全球科技品牌最重視的新興市場之一。

對台灣科技產業而言，華碩此次擴大印度製造布局也具有指標意義。過去全球筆電供應鏈主要集中於中國大陸與東南亞，如今印度正逐漸成為新的生產基地。隨著當地製造能力提升、政策支持加強以及內需市場擴大，未來可能吸引更多台灣電子品牌與供應鏈業者加碼投資。

不過，印度市場仍面臨基礎建設、供應鏈成熟度及人才培育等挑戰。能否在成本控制、產品品質與供應效率之間取得平衡，將是華碩與其他科技企業在印度擴張過程中的重要課題。

從筆電銷售到在地製造，再到AI產品布局，華碩正透過更完整的策略深化印度市場經營。這不僅是單一品牌的擴張計畫，也反映全球科技產業供應鏈與市場版圖正在加速重組。

【提醒您】

本文僅供產業資訊參考，不構成任何投資建議。





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