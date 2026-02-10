華碩只排第五！電腦冠軍品牌市佔率衝上27%
[NOWnews今日新聞] 2025 年全球電腦銷售排行與市佔率榜單出爐！根據商業與技術洞察公司 Gartner 今（10）日公布的最新調查，發現 2025 年 PC 市場實現反彈，出貨量突破 2.7 億台，創下近 4 年來新高紀錄。最熱銷電腦品牌也不是蘋果、華碩，而是聯想 Lenovo 持續佔據銷量冠軍之位，市佔率再度提升。
商業與技術洞察公司 Gartner 公布最新調查數據，中國品牌聯想 Lenovo 於 2025 年全年 PC 電腦出貨量高達 7,356 萬台，將市佔率進一步提升至 27.2%，持續坐穩全球電腦品牌銷量霸主之位。惠普 HP、戴爾 DELL 則分別拿下二、三名，兩者市佔率亦有所提升；至於台灣品牌華碩則位居第五，市佔率持續下滑，全球最新完整數據榜單如下：
2025 年全球 PC 市佔率、出貨量總整理（Gartner 統計）
1、聯想 Lenovo（市佔率：27.2%），出貨量 73,567,000 台
2、惠普 HP（市佔率：21.3%），出貨量 57,457,000 台
3、戴爾 DELL（市佔率：15.3%），出貨量 41,392,000 台
4、蘋果 Apple（市佔率：9.2%），出貨量 24,826,000 台
5、華碩 Asus（市佔率：6.9%），出貨量 18,512,000 台
6、宏碁 Acer（市佔率：6.3%），出貨量 16,963,000 台
7、其他（市佔率：13.9%），出貨量 37,501,000 台。
2025 年 PC 市場復甦！AI 浪潮帶動企業更換硬體
為何 2025 年全球 PC 市場迎來復甦？Gartner 研究主管 Rishi Padhi 分析：「2025 年第四季度 PC 市場在強勁的消費者需求，以及 Windows 11 升級週期帶動企業需求下，得以保持穩健成長。季度末需求略有放緩，高階 GPU 與 AI PC 的價格壓力，加上促銷活動抵銷先前漲幅，使平均售價維持穩定，甚至出現小幅下降。」
此外，關稅波動、2026 年儲存裝置價格上漲的預期、Windows 10 延伸安全性更新（ESU）成本增加等因素，也促使企業優先評估硬體汰換時程。各大廠商為搶佔換機潮，積極推廣 AI PC，同樣推動 2025 年 PC 市場成長。不過目前多數 AI PC 功能（如本地端推理）帶來的生產力提升，與雲端 AI 解決方案相比仍不明顯，因此部分企業升級設備的主要目的，仍是「跟上設備世代更替」，而非立即透過 AI 功能創造顯著商業價值。
資料來源：Gartner
更多 NOWnews 今日新聞 報導
記憶體飆漲「現在組電腦很虧」？專家：別過度恐慌 想進場趁年前
記憶體價格失控狂飆！廖阿輝曝16GB貴到嚇人：別再想「插好插滿」
記憶體漲價一文看懂！價格狂飆原因、造成影響：這些人衝擊最大
其他人也在看
封關前創新高！ 專家：抱股過年鎖定「三族群」
受美股科技股回穩帶動，台股今（10）日延續反彈走勢，大型權值股獲法人買盤推升，指數穩步走高。隨著明（11）日封關在即，投資人關心是否抱股過年或先行獲利了結。冠軍操盤手楊雲翔9日在社群平台指出，短線位置未如想像危險，他已進場布局，並以二月結算的指數賣權（Index Put）作為風險「保險」，且部位高於平時，以因應農曆年長假不確定性。
鴻海收復220元大關後遇壓...分析師曝「被低估」：耐心會有回報
鴻海今日一度重返220元大關，最高觸及220.5元，漲幅達2.5%，不過後續漲幅收斂，小漲1%左右震盪。運達投顧分析師陳石輝認為，鴻海目前價位無論以AI、電動車等產業本益比來看，都是被低估的位置，目前因籌碼面的問題股價難有表現，但耐心會有回報，一旦拉回就是介入點。
2奈米、CoWoS鎖死全球算力需求！台積電進場買點曝光
[Newtalk新聞] AI浪潮持續擴散、資金聚焦具備長線成長能見度的背景下，市場熱搜標的已明顯從短線題材轉向「能真正交出獲利成績單」的核心供應鏈。以下是國泰證期整理解析本周聚焦的個股，涵蓋 AI 先進封裝、液冷散熱、高速傳輸、低軌衛星、先進製程與傳統產業落底反轉等關鍵趨勢。 台積電 2026年營收年增率上調至30%與資本支出擴張，反映出先進製程需求已進入爆發期，而非短暫過熱。其在2奈米領先地位與CoWoS封裝的寡占優勢，使其成為高護城河的企業，建議回檔至1730時分批佈局進場。 聯發科 聯發科正成功擺脫單一手機市場的景氣循環，轉型為全球AI ASIC的核心供應商。執行長蔡力行將資料中心ASIC視為「十年最重要戰場」，並預期2026年營收突破10億美元。但短線手機市況逆風，短線上建議保守操作。 鴻海 鴻海2026年1月營收繳出年增35.5%的歷史最強元月表現，證明其已轉型為AI基礎設施的全球領導者。AI伺服器與雲端產品的拉貨動能完全抵銷了智慧型手機的淡季效應。鴻海股價近期表現疲軟，建議待拉回至206.5時，分批偏多操作。 欣興 將2026年資本支出大幅調升至254億元，展現對AI高階載
1分鐘讀財經》MSCI放榜撞期封關日！散戶注意「2檔記憶體黑馬」成大贏家
小編今天（9）日精選5件國內外重要財經大事。台股農曆年封關前最後三個交易日，MSCI季度調整將於2月11日封關當日登場，扮演台股金蛇年壓軸好戲。統一投顧、兆豐國際投顧一致預料，台股權重本次將獲調升，其中，南亞科、華邦電等有機會新納入成份股，南電、旺矽、健鼎亦有機會成為新成份股，反觀既有成份股的豐泰、正新，則有被剔除的風險。
美股資金大轉向！這「三大板塊」成2026開年最強黑馬
科技股重挫、比特幣寒冬未退之際，美股資金悄然轉向能源、必需消費品與原材料等傳統產業。埃克森美孚、好市多、沃爾瑪等股價強勢上漲，反映 AI 投資效應外溢至實體經濟，市場風格與投資主流正出現關鍵轉折。
聯發科強攻AI／調手機千人軍團轉攻客製化晶片 聯發科蔡明介集中火力衝AI
新年伊始，台灣IC設計龍頭聯發科股價大噴發，一月下旬連續飆漲，市值衝上歷史新高，完全不受外界看衰今年手機出貨量的影響。本刊調查，看準AI大趨勢，聯發科董座蔡明介決定變換隊形，近期調派手機晶片上千研發團隊，轉調開發工業級ASIC（客製化晶片），除穩住Google首張ASIC大單外，同時也與輝達創辦人黃仁勳合作，搶攻AI PC市場。「為把握這個好機會，蔡明介天天緊盯進度，嚴格要求團隊絕不能夠出現任何閃失。」知情人士透露。
《國際金融》貝森特談金價暴漲 源自中國交易「失序」
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】美國財政部長貝森特(Scott Bessent)說，黃金市場在上周大幅波動，中國交易員是原因之一。他認為，中國市場有點「失序」，相關監管機關不得不提高保證金，因此金價在他看來有些像是一輪投機性的暴漲行情。 在面對有關金價出現創紀錄上漲的問題時，貝森特在福斯新聞(Fox News)表示：「黃金的走勢是這樣，中國那邊情勢有點不守規矩」，「他們不得不提高保證金要求。因此在我看來，黃金價格有點像是一場典型的投機性井噴行情」。 其它金價上漲的重要因素包括投機性買盤、地緣政治動盪，以及對聯準會獨立性的擔憂，此外美元匯率創下自1月初以來的首次單週上漲，都在推升黃金。 貝森特也提到聯準會的政策走向，他預計，關於努力縮減資產負債表，央行將會謹慎行事。他不指望聯準會將迅速採取縮表行動，他認為官員們可能會靜觀其變，至少花一年時間來決定他們下一步行動。之前華許曾經批評聯準會的債券購買行動。 貝森特另外指出，川普總統提名華許(Kevin Warsh)為下一任聯準會主席，他將非常的獨立，但需要注意的是，聯準會是對美國人民負責。 在上周四舉行的參議院聽證會上，貝森特對國會議員表示，如果
台積電董事會今首度於熊本登場！日本將迎本土首個3奈米晶圓廠 股利政策受矚
台積電董事會今日於日本熊本舉行，這也是繼去年首度移師美國舉辦後，再一次於海外舉行，外界關注熊本二廠3奈米進度，以及股東最關心的股利政策。
十年最大規模 台塑三寶聯貸千億
台塑集團旗下台塑、南亞及台化合計1,000億元台幣聯貸案，昨（9）日完成簽約，為台塑集團近十年來最大規模聯貸。業內認為，...
黃仁勳一句話點火！美股站上5萬點大關 專家曝AI投資2炸彈未拆：4巨頭還在跌
美股道瓊在上週五強勢反彈並首度站上五萬點大關，看似投資情緒回穩；但接下來還是要看能不能站穩五萬大關，維持成功的前高壓力突破型態就能海闊天空持續往上。財經專家「王董大盤籌碼」在臉書發文指出，投資人對於AI資本支出的疑慮，在輝達執行長黃仁勳一句話點火美股之下，帶動半導體供應鏈反彈，不過風險並未完全解除，AI供應鏈起飛，但這美股4大巨頭仍在逆境中。王董大盤籌碼表......
百貨業洗牌3》從D-ONE到漢神洲際 2026年四大黑馬引爆戰場
2026年可說是台灣零售史上的「…
台灣虎航董事長黃世惠兩招獨門技 打造亞洲區域航線首選
台灣虎航邁入第二個十年轉型關鍵時刻，由首位女性董事長黃世惠領軍，2025年繳出營收創新高的成績，2026年開局提出「領航四部曲」，包括砸下近400億元引進A321neo租機11架、購機4架，以聯航轉機合作模式，首度將航點延伸至日本第二個城市，黃世惠宣告，目標將帶領虎航從「區域低成本航空」轉型為「亞洲區域航線首選品牌」。
台積電ADR強彈台指期衝 台股開盤漲逾8百點！ MSCI季調公布台股拚三萬兩亮麗封關
道瓊指數2月6日強彈逾1200點、突破50000點大關，費城半導體指數大漲5.7%，輝達等晶片股價飆升，台積電ADR漲幅達5.48%，台股本周2月11日封關，當天MSCI（明晟）也將公布最新季度和權重調整。法人看好，在台指期先漲820點，收復三萬兩千大關關後，台股蛇年有望亮麗封關。
台股籌碼小回補 明開盤前1隱憂必看
台股週五上演戲劇化反彈，盤中一度重挫逾600點後收斂跌幅，終場小跌18.35點，收31782.92點。本週週線終止連7紅，下跌280.83點，三大法人合計賣超1360.23億元，其中外資賣破千億，僅投信轉為買超313.63億元。PGIM保德信金滿意基金經理人郭明玉指出，美股震盪與年前結帳賣壓恐使台股下週震盪整理，但看好AI大廠營運展望與年後MWC、Nvidia GTC等利多，中長期多方架構不變。建議投資人年前可低接晶圓代工、AI伺服器、半導體設備等績優股，迎接馬年紅包行情。
聯發科太空佈局再傳捷報！聯發科攜手空中巴士、是德推動新世代衛星通訊技術創新
聯發科技、AIRBUS、ST Engineering iDirect，以及 Keysight 於 Space Summit 2026 現場，正式簽署 5G/6G 衛星通訊（NTN）研發合作備忘錄，共同攜手推動新世代衛星通訊技術創新。在2025年11月，聯發科技與歐洲太空總署（European Space Agency）、Eutelsat、Airbus Defence and Space、SHARP、工業技術研究院、Rohde & Schwarz 攜手合作，成功運用 Eutelsat 的 OneWeb 低軌衛星，完成了全球首次符合 3GPP R19 規範的 5G-Advanced 衛星寬頻實網連線。
台股拚封關行情 千金股奮起
台股金蛇年封關倒數兩個交易日，致茂（2360）獲外資回補542張重登千金股，重回33千金盛況，千金股扮演多頭總司令，股后穎崴（6515）及聯發科（2454）等領頭創高，時隔多月聯發科股價終於重返榮耀，再度超車台積電（2330），法人看好未來挑戰40千金。
開盤／台股強漲逾500點！台積電領漲35元 半導體電通雙雙爆衝
美股週一表現強勢，科技股在連日回檔後獲得支撐，標普500與那斯達克指數雙雙收紅，激勵今早台股氣勢大振。市場聚焦本週即將公布的美國通膨數據與聯準會利率路徑線索，資金明顯回流風險性資產。台股今（10）日開盤氣勢如虹，在台積電大漲35元的帶動下，加權指數跳空開高，早盤一度勁揚逾500點，開在32,848.20點，漲幅達1.36%。櫃買指數同步上揚，早盤勁升0.67%，報298.63點，展現多方積極回補力
收盤／台積電飆35元！台股大漲621點站回32000 CPO、記憶體帶頭衝
在美股四大指數齊揚、道瓊指數首次站上五萬點的激勵下，今（9）日台股強勢跳空開高，盤中多頭買盤持續灌注，終場加權指數大漲621.7點，收在32,404.62點，漲幅達1.96%，成交值達6,308億元；櫃買指數也同步走揚，終場上漲2.03%，收296.62點，成交值達1,526億元，顯示中小型股全面回神，市場人氣大爆發。
又一檔飆股被抓去關！它列處置20分鐘撮合 今天起一路關到3月4日
櫃買中心（6）日公告，上櫃探針卡概念股雍智科技（6683）因股價短線波動劇烈，且符合多項異常交易指標，自今（9）日起列為處置股票，處置期間一路延續至3月4日止，並採取每20分鐘撮合一次的交易方式，市場資金進出將明顯受限。
〈美股盤後〉甲骨文飆近10% 科技股續反彈 標普那指再收高
美國股市周一 (9 日) 在震盪開局後走升，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙收高。科技股在上周因 AI 引發的拋售潮後逐步站穩腳步，投資人等待可能為聯準會 (Fed) 利率路徑提供線索的關鍵經濟數據。