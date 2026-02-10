華碩只排第五！電腦冠軍品牌市佔率衝上27%

▲2025 年全球電腦銷售排行與市佔率榜單出爐！根據商業與技術洞察公司 Gartner 今（10）日公布的最新調查，發現 2025 年 PC 市場實現反彈，出貨量突破 2.7 億台。（示意圖／翻攝pixabay）

[NOWnews今日新聞] 2025 年全球電腦銷售排行與市佔率榜單出爐！根據商業與技術洞察公司 Gartner 今（10）日公布的最新調查，發現 2025 年 PC 市場實現反彈，出貨量突破 2.7 億台，創下近 4 年來新高紀錄。最熱銷電腦品牌也不是蘋果、華碩，而是聯想 Lenovo 持續佔據銷量冠軍之位，市佔率再度提升。

商業與技術洞察公司 Gartner 公布最新調查數據，中國品牌聯想 Lenovo 於 2025 年全年 PC 電腦出貨量高達 7,356 萬台，將市佔率進一步提升至 27.2%，持續坐穩全球電腦品牌銷量霸主之位。惠普 HP、戴爾 DELL 則分別拿下二、三名，兩者市佔率亦有所提升；至於台灣品牌華碩則位居第五，市佔率持續下滑，全球最新完整數據榜單如下：

2025 年全球 PC 市佔率、出貨量總整理（Gartner 統計）

1、聯想 Lenovo（市佔率：27.2%），出貨量 73,567,000 台



2、惠普 HP（市佔率：21.3%），出貨量 57,457,000 台



3、戴爾 DELL（市佔率：15.3%），出貨量 41,392,000 台



4、蘋果 Apple（市佔率：9.2%），出貨量 24,826,000 台



5、華碩 Asus（市佔率：6.9%），出貨量 18,512,000 台



6、宏碁 Acer（市佔率：6.3%），出貨量 16,963,000 台



7、其他（市佔率：13.9%），出貨量 37,501,000 台。

▲受到AI浪潮與記憶體漲價的影響，許多企業在2025年尾就開始大量採購筆電，讓市場迎來復甦。（示意圖／翻攝Pixabay）

2025 年 PC 市場復甦！AI 浪潮帶動企業更換硬體

為何 2025 年全球 PC 市場迎來復甦？Gartner 研究主管 Rishi Padhi 分析：「2025 年第四季度 PC 市場在強勁的消費者需求，以及 Windows 11 升級週期帶動企業需求下，得以保持穩健成長。季度末需求略有放緩，高階 GPU 與 AI PC 的價格壓力，加上促銷活動抵銷先前漲幅，使平均售價維持穩定，甚至出現小幅下降。」

此外，關稅波動、2026 年儲存裝置價格上漲的預期、Windows 10 延伸安全性更新（ESU）成本增加等因素，也促使企業優先評估硬體汰換時程。各大廠商為搶佔換機潮，積極推廣 AI PC，同樣推動 2025 年 PC 市場成長。不過目前多數 AI PC 功能（如本地端推理）帶來的生產力提升，與雲端 AI 解決方案相比仍不明顯，因此部分企業升級設備的主要目的，仍是「跟上設備世代更替」，而非立即透過 AI 功能創造顯著商業價值。

▲2025 年全球電腦銷售排行與市佔率榜單中，台灣品牌華碩位居第五，市佔率對比2024年又稍稍下滑。（圖／資料照片）

資料來源：Gartner

