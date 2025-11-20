華碩小金雞台智雲明年登錄興櫃 加速跨足海外市場

台智雲總經理吳漢章。(記者卓怡君攝)

〔記者卓怡君／台北報導〕華碩(2357)旗下台智雲鎖定AI(人工智慧)基礎設施與AI代工服務市場，預計在明年上半年登錄興櫃，台智雲總經理吳漢章表示，公司三大業務包括AI算力代工、AI算力租用及AI模型代工同步成長，今年已開始獲利，預估今年營收有望倍數成長，在站穩台灣市場後，台智雲決定進行品牌升級，未來將跨足海外市場，鎖定越南、日本及中東市場進行拓展，希望三年後海外市場、台灣市場營收比重各佔一半。

吳漢章表示，AI正在重塑全球科技與經濟秩序，各國都在思考如何建立專屬自己且可控的主權AI，台智雲將致力成為全球可信賴的主權AI夥伴，協助政府與企業打造自主、安全且具擴展性的AI體系，提升國家與產業的數位韌性與競爭力。

吳漢章指出，台智雲以「3＋1策略布局」開展，包括AI算力代工、AI模型代工、AI算力租用服務以及AI超算加速器，台智雲透過算力建置、模型訓練開發到應用推動的全鏈式服務，為產業價值鏈的持續創新與發展提供完整路徑。面對AI產業「全球在地化」的發展趨勢，台智雲將立足台灣、鏈結資本市場，邁向全球主權AI市場的關鍵舞台。

台智雲於2018年協助建置台灣首座AI超級電腦「台灣杉二號」，為了進一步進行品牌升級，公司正式啟用全新英文品牌名稱Taiwan AI Cloud，以「賦能主權AI，打造自主數位未來」為願景，打造從台灣出發、邁向全球的AI算力服務領導品牌。

