華碩尾牙熱鬧登場！ 施崇棠：將執行「All In AI」策略

科技大廠華碩，尾牙昨（16）日晚上登場，邀請了大咖嘉賓接力開唱。不過外界更關注的是，台美關稅定案，對於以出口為導向的科技產業，會產生什麼影響。華碩董事長施崇棠認為：不確定性消除就是好事，也強調華碩未來會貫徹「All In AI」的策略。

開場人形機器人科技特效震撼登場，PC品牌大廠華碩尾牙昨（16）日晚間舉行，受惠於AI伺服器2025營收衝破7千億元，超過8千名員工同歡，演出卡司也是星光熠熠，歌手A-Lin VS.華碩員工說：「獨身萬歲，失戀無罪，愛不夠愛你的人才受罪。」

金曲歌后A-Lin 在台東跨年場掀起熱潮後，這回站上華碩尾牙舞台，與員工合唱經典神曲，歌手李竺芯說：「算了啦算了啦，沒什麼大不了。」另一位歌后李竺芯也在台上熱力開唱，帶動尾牙現場氛圍。

不過昨（16）日市場焦點之一，就是台美關稅拍板定案，站在風口浪尖的科技大廠，華碩董事長施崇棠對於關稅又怎麼看，華碩董事長施崇棠說：「(關稅)終於這樣子江山底定，我覺得當然是好事，比起說去評論一個單一的政策，我想可能更重要的還是怎麼維持，整個供應鏈的這種韌性跟競爭力。」

施董事長表示，2025年面對詭譎的關稅與地緣政治衝擊，華碩仍然繳出不錯的成績單，對於AI態度樂觀，未來也將全面執行「All In AI」策略。

華碩董事長施崇棠說：「我覺得我們很幸運就是在過去累積了，很多相當不錯的這些基礎，所以現在華碩整個，可以說卯足勁，全力在衝刺開發，無所不在的人工智慧帶來無限可能，(華碩會執行)這個『All In AI』的策略。」關稅政策逐步明朗，市場不確定性暫時告一段落，華碩不只要持續展現韌性，更要全面搶攻AI市場，布局下一階段成長動能。

